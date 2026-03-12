Lightguide Elipsa + Kopułowa lampa stołowa (Piaskowa)

Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Lightguide Elipsa + Kopułowa lampa stołowa (Piaskowa)
W magazynie
  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Lightguide Elipsa + Kopułowa lampa stołowa (Piaskowa)

Wyróżniający się odważnym kształtem eliptycznej żarówki Lightguide i teksturowaną, matową podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio-circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.

  • Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
  • Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
  • Płynne połączenie żarówki
  • podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
  • Matowe piaskowe wykończenie

Popularne produkty

Promocja
Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 2 szt.

Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 2 szt.

Do 806 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​
energy.link.label

219,99 zł

Promocja
Jedna podłużna lampa Play

Jedna podłużna lampa Play

Pojedyncze opakowanie
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

399,99 zł

Promocja
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
energy.link.label

769,00 zł

Promocja
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W

Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​
energy.link.label

112,99 zł

Wyprzedaz
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 65" do 70"
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

1078,99 zł

755,00 zł

Chwilowy brak towaru

Promocja
Bridge Pro

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center

679,99 zł

Promocja
Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

679,99 zł

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay