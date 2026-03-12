Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Informacje o Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Pięknie równomierne światło w eleganckiej, ultra-smukłej kwadratowej oprawie 30 × 30 cm, która pasuje do niemal każdego wnętrza. Ciesz się milionami kolorów, regulowanym światłem białym od ciepłego do chłodnego, ultra-niskim przyciemnianiem do zaledwie 0,2% oraz technologią Chromasync zapewniającą spójność kolorów w wielu lampach Hue, aby stworzyć idealną atmosferę przez cały dzień. Specjalnie rozmieszczone diody LED zapewniają pięknie jednolite światło na całym panelu, a konstrukcja montowana powierzchniowo umożliwia szybki montaż i nie wymaga wycięcia sufitu. Steruj swoimi światłami za pomocą aplikacji Hue, inteligentnych przełączników lub poleceń głosow. Odblokuj jeszcze więcej funkcji inteligentnego oświetlenia dzięki Hue Bridge, w tym sterowanie poza domem, automatyzacje i symulacja obecności.
- Równomierny rozsył światła
- Do 1340 lumenów
- Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
- Miliony regulowanych kolorów
- Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0.2%
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103182555
Właściwości źródła światła
- Wygląd
- Square
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- PC
- Zaprojektowano z myślą o
- Poddasze, Piwnica, Garaż, Przedpokój, Biuro domowe, Kuchnia, Schody
- Styl
- Nowoczesna
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 360
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- >80
- Temperatura barwowa
- 2000-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 0.5
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 121,8
- Ściemnialna
- Tak
- Wybierz kolor
- Tak
- Strumień świetlny przy 4000K
- 1 100
- Strumień świetlny przy 2700K
- 980
- Technologia źródła światła
- LED
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103182555
- Waga netto
- 0,8 kg
- Waga brutto
- 1,32 kg
- Wysokość
- 348 mm
- Długość
- 340 mm
- Szerokość
- 62 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004457701
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,50
- Moc
- 11
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 11
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 37 mm
- Całkowita długość
- 295 mm
- Całkowita szerokość
- 295 mm
- Szerokość płytki naściennej
- 172 mm
- Wysokość płytki naściennej
- 15 mm
- Głębokość płytki naściennej
- 172 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Barwa światła
- Kolorowe i białe światło (RGBW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- NA
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba źródeł światła
- 2
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Sufit
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Aplikacja Philips Hue
- Android 8.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge
Inne
- Product Documentation
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu