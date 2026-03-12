Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Wymiary produktu Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Użytkowanie produktu Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Użytkowanie produktu Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Użytkowanie produktu Hue White and color ambiance Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)
Chwilowy brak towaru

Nie podlega żadnym promocjom ani ofertom

Informacje o Lampa sufitowa Devote Square Slim (mała)

Pięknie równomierne światło w eleganckiej, ultra-smukłej kwadratowej oprawie 30 × 30 cm, która pasuje do niemal każdego wnętrza. Ciesz się milionami kolorów, regulowanym światłem białym od ciepłego do chłodnego, ultra-niskim przyciemnianiem do zaledwie 0,2% oraz technologią Chromasync zapewniającą spójność kolorów w wielu lampach Hue, aby stworzyć idealną atmosferę przez cały dzień. Specjalnie rozmieszczone diody LED zapewniają pięknie jednolite światło na całym panelu, a konstrukcja montowana powierzchniowo umożliwia szybki montaż i nie wymaga wycięcia sufitu. Steruj swoimi światłami za pomocą aplikacji Hue, inteligentnych przełączników lub poleceń głosow. Odblokuj jeszcze więcej funkcji inteligentnego oświetlenia dzięki Hue Bridge, w tym sterowanie poza domem, automatyzacje i symulacja obecności.

  • Równomierny rozsył światła
  • Do 1340 lumenów
  • Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
  • Miliony regulowanych kolorów
  • Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0.2%
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay