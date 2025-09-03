Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych podnosi estetykę ogrodów, ganków i tarasów, tworząc w nich żywą, dekoracyjną atmosferę. Technologia Chromasync™ precyzyjnie dopasowuje kolory, zapewniając piękne przejścia tonalne. Ukryj taśmę, aby uzyskać pośredni efekt rozświetlenia elewacji, ścian i ogrodzeń. Emitowane przez taśmy jasne, prawdziwe światło białe w wielu tonacjach świetnie sprawdza się praktycznie na zewnątrz. Twórz własne aranżacje oświetlenia zewnętrznego i dynamiczne efekty, którymi z łatwością sterujesz za pomocą aplikacji Hue lub poleceń głosowych dzięki inteligentnym asystentom. Montaż tej odpornej na warunki atmosferyczne taśmy jest prosty. Można ją podłączyć do standardowego gniazdka ściennego przez niskonapięciowy zasilacz dołączony w zestawie albo zintegrować z istniejącą instalacją niskiego napięcia.