Den 18 februari 2021
De smarta lamporna Philips Hue Iris och Philips Hue Go är båda snygga inredningsdetaljer som kompletterar många olika typer av heminredning. Jämför Hue Iris och Hue Go för att välja den bästa smarta bordslampan till ditt hem.
Den 18 februari 2021
De smarta lamporna Philips Hue Iris och Philips Hue Go är båda snygga inredningsdetaljer som kompletterar många olika typer av heminredning. Jämför Hue Iris och Hue Go för att välja den bästa smarta bordslampan till ditt hem.
Båda lamporna ger miljontals nyanser av vitt och färgat ljus samt trådlös dimring, men det finns vissa skillnader mellan dessa två smarta lampor.
|Hue Iris
|Hue Go
|Ljusserie
|White and Color Ambiance
|White and Color Ambiance
|Batteridriven
|Nej
|Ja
|Bluetooth
|Ja
|Ja
|Inbyggd LED-lampa
|Ja
|Ja
|Ljusflöde
|570
|520
|Dimbar
|Ja
|Ja
|Höjd
|7,6 tum
|3,1 tum
|Längd
|8 tum
|5,9 tum
|Bredd
|8 tum
|5,9 tum
|Vikt
|3,27 pund
|1,378 pund
|Kabellängd
|78,7 tum
|59 tum
|Textilkabel
|Ja
|Nej
|Reglage på produkten
|Nej
|Ja
|Bakgrundsbelysning
|Ja
|Nej
|Pris
|$99.99
|$79.99
Bordslampan Hue Iris fick ny design 2020 och har en genomskinlig, halvsfärisk utformning med svarta eller vita detaljer som inkluderar ett inre rör och ett band runt lampans övre kant. En textilkabel och en glödande bakgrundsbelysning ger ett stilfullt intryck som gör Hue Iris till en både smart och snygg inredningsdetalj.
Lampan sitter i vinkel och riktar ljuset uppåt och utåt och lyser upp väggen med ett färggrant sken. Precis som Hue Go är bordslampan Hue Iris avsedd att riktas mot väggen, inte utåt mot rummet. Hue Iris är en aning större än Hue Go och ger 570 lumen vid full ljusstyrka. En av de nya funktionerna hos Hue Iris är att den kan dimras lägre än tidigare, vilket ger fler möjligheter att ställa in rätt ljus för rätt stämning.
Den omdesignade lampan Hue Iris lanserades i Europa i en begränsad upplaga i fyra nya metallfärger: rosé, silver, koppar och guld.
Med sin enkla skålformade design och sitt genomskinliga skal sticker Go bärbar accentlampa inte ut förrän du tänder den. Den smarta bordslampan Hue Go ger 520 lumen och miljontals belysningsfärger, vilket gör den till ett ljust och kraftfullt tillskott i alla rum.
Den mest unika funktionen hos den bärbara accentlampan Go är att den just är bärbar. Koppla bara bort strömkabeln från eluttaget och ta med dig lampan dit du vill. Ställ den på bordet när du har fest utomhus, använd den som blickfång vid en festlig familjemiddag eller ha den i tältet när du campar. Batteriet räcker i upp till 18 timmar när lampan är inställd på Cozy Candle och i upp till 2,5 timmar vid full ljusstyrka i valfri färg.
Hue Go har ett stöd i botten som ger en vinkel på 45 grader. Detta gör att den lyser upp väggen eller en stor möbel på ett perfekt sätt. Du kan även vinkla Hue Go så att ljuset riktas rakt uppåt om du vill ha ett mer okonventionellt utseende.
Hue Go fick också ny design 2020. I samband med lanseringen uppgraderades den smarta lampan med Bluetooth-funktion och ny placering av uttaget (tidigare placerat i botten) till sidan av lampan.
Även om appen låser upp hela sviten av smarta belysningsfunktioner - automatiseringar, anpassade ljusinställningar och mer - behöver Go inte paras ihop med en app för att fungera. Till skillnad från Iris har Go en produktknapp som låter dig bläddra igenom olika unika ljusinställningar, inklusive dynamiska inställningar som ändras i färg och ljusstyrka automatiskt:
Valet mellan Hue Go och Hue Iris beror på några få saker: var du vill använda lampan, vilken typ av stil du vill ha och hur lampan ska användas. Om du vill att en konstnärlig bordslampa som ska användas på en viss plats i rummet kan Hue Iris vara det bästa alternativet. Om du vill bära med dig den smarta lampan och använda den på unika sätt är Hue Go ett bättre alternativ.