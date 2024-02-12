Med sin enkla skålformade design och sitt genomskinliga skal sticker Go bärbar accentlampa inte ut förrän du tänder den. Den smarta bordslampan Hue Go ger 520 lumen och miljontals belysningsfärger, vilket gör den till ett ljust och kraftfullt tillskott i alla rum.

Den mest unika funktionen hos den bärbara accentlampan Go är att den just är bärbar. Koppla bara bort strömkabeln från eluttaget och ta med dig lampan dit du vill. Ställ den på bordet när du har fest utomhus, använd den som blickfång vid en festlig familjemiddag eller ha den i tältet när du campar. Batteriet räcker i upp till 18 timmar när lampan är inställd på Cozy Candle och i upp till 2,5 timmar vid full ljusstyrka i valfri färg.

Hue Go har ett stöd i botten som ger en vinkel på 45 grader. Detta gör att den lyser upp väggen eller en stor möbel på ett perfekt sätt. Du kan även vinkla Hue Go så att ljuset riktas rakt uppåt om du vill ha ett mer okonventionellt utseende.

Hue Go fick också ny design 2020. I samband med lanseringen uppgraderades den smarta lampan med Bluetooth-funktion och ny placering av uttaget (tidigare placerat i botten) till sidan av lampan.