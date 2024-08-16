24/01/2024

Vi fokuserar ofta på att få belysningen precis rätt i de områden i vårt hem där vi tillbringar mest tid - vardagsrummet, köket, sovrummet eller till och med bakgården. Men vad med trapporna och stegen runt om i ditt hem?

Oavsett om du fokuserar på inomhus- eller utomhusområdena i ditt hem kan LED-belysta trappor göra det lättare att gå upp och ner (och upp igen om du är glömsk!) och kan till och med förvandla dem till en fantastisk centralpunkt i ditt hem. Använd dessa smarta idéer för trappbelysning på dina trappsteg och trappor.