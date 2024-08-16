De bästa idéerna för trappbelysning

De bästa idéerna för trappbelysning

24/01/2024

Vi fokuserar ofta på att få belysningen precis rätt i de områden i vårt hem där vi tillbringar mest tid - vardagsrummet, köket, sovrummet eller till och med bakgården. Men vad med trapporna och stegen runt om i ditt hem?

Oavsett om du fokuserar på inomhus- eller utomhusområdena i ditt hem kan LED-belysta trappor göra det lättare att gå upp och ner (och upp igen om du är glömsk!) och kan till och med förvandla dem till en fantastisk centralpunkt i ditt hem. Använd dessa smarta idéer för trappbelysning på dina trappsteg och trappor.

Inspiration för belysning av trappor inomhus

Vi går upp och ner för dem så ofta att vi glömmer att se dem som en arkitektonisk funktion - en som är värd ljus! Här är några ljusidéer för trappor som kan "höja" din till en sak av skönhet (samtidigt som de gör dem lättare att klättra).

Philips Hue ljusslinga LED-belysta trappor

Använda LED-list lampor för trapporna

Trappor och Philips Hue-ljusslingor passar perfekt ihop, som hand i handräcket. Så det spelar ingen roll om din trappa är en virvlad spiraltrappa, en storslagen marmortrappa eller en enkel trätrappa ner till källaren - att belysa vägen med ljusremsor är enkelt.
Ljusslingor är flexibla och mångsidiga. Så mycket att de kan böjas, klippas, anslutas och förlängas för att följa nästan vilken trappform som helst. Stoppa dem längs golvlister eller där trappan möter väggen för att skapa ett ljus som leder vägen. Gör trappor till en skulptural mittpunkt genom att fästa ljusslingor under svepande räcken och låt dina räcken kasta vackra skuggor.

Philips Hue Perifo spårbelysning LED-belysta trappor

Använd belysningsskena för trappan

Philips Hue Perifo belysningsskena är också en harmonisk kombination med din trappa, eftersom den kan anpassas efter väggens eller takets längd. Klicka bara in lamporna och placera dem var som helst längs spåret.

Trappor kan ofta vara oinspirerande, "döda" utrymmen. Så varför inte hänga några av dina favoritkonstverk eller familjefoton längs trappväggen? Vinkla dina Perifo-lampor för att markera dem med färgstarkt ljus. Voilà! Ditt eget konstgalleri i trappan.

Använda hängande lampor för trappan

Lägg till några designelement i din trappa med en iögonfallande pendellampa - eller tre!
Om din trappa har högt i tak kan du lägg till Philips Hue Flourish pendellampa. Med sin minimalistiska vita glob som hänger från justerbara kablar kan du skapa en iögonfallande arrangemang. Häng upp Flourish-lamporna i varierande längder för att lägga till spritt ljus, elegans och stil till detta vardagsutrymme.

Ljus idé: Gör ett ännu djärvare trappdeklaration genom att ställa in ett kluster av Flourish-lampor till kompletterande nyanser av rött, blått - eller vilken färg du vill.

Använda automatiska lampor för trapporna

Placera en Philips Hue Motion sensor bredvid trappan och slipp pilla med strömbrytare varje gång du går upp eller ner. Håll trappbelysningen inställd på ett milt, varmt sken som sprider sig in i ditt vardagsrum. Programmera sensorn så att den lyser upp när du närmar dig trappan, lyser upp din väg upp eller ner, och stängs av efter att du har passerat. Detta är särskilt användbart om du har händerna fulla!

Philips Hue utomhusbelysning med rörelsesensor för trappor utomhus

Använda infällda vägglampor för trappan

Philips Hue Dymera kan se ut som elegant väggdekor för vardagsrummet, men det är mer än bara accentbelysning för väggen - det är lika imponerande som väggmonterade trappbelysningar. De dubbla strålarna på dessa lampor när de används som trappväggsbelysningar lyser upp och ner och belyser både de övre och nedre delarna av en trappa med precision och stil. Och precis när du trodde att det inte kunde bli bättre fungerar Dymera både inomhus och utomhus, vilket innebär att du kan placera dem längs nästan vilken trappa som helst.

Ljus trappväggsbelysningsidé: Philips Hue-appen ger dig individuell kontroll över varje stråle, så att du kan anpassa Dymera så att den ser ut som trappväggsbelysningar eller ge dem liv med effekter som ljuseffekter eller eldstadseffekter. Så här använder du accentbelysning!

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