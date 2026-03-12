Hue paket: 4st Resonate vägglampor
7052,40 kr
Paketpriset är 7052,40 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 7836,00 kr
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I lager
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Om Hue paket: 4st Resonate vägglampor
Köp vårt populära Resonate-paket. Genom att rikta sitt ljus i triangulära ljuseffekter både uppåt och nedåt låter vägglampan Resonate dig belysa din altan eller uteplats med elegant, färgglatt ljus.
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- Integrerad LED-belysning
- 230V
- Vitt och färgat ljus
- Hue Bridge krävs
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871731
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Resonate vägglampa utomhus
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