Hue paket: 4st Resonate vägglampor

7052,40 kr

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I lager
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Om Hue paket: 4st Resonate vägglampor

Köp vårt populära Resonate-paket. Genom att rikta sitt ljus i triangulära ljuseffekter både uppåt och nedåt låter vägglampan Resonate dig belysa din altan eller uteplats med elegant, färgglatt ljus.

  • Integrerad LED-belysning
  • 230V
  • Vitt och färgat ljus
  • Hue Bridge krävs

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