Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk

179,00 kr

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I lager
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Om Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk

Förläng avståndet mellan ditt Philips Hue-nätaggregat för utomhusbelysning och din första ljuspunkt, eller förläng avståndet mellan varje lampa, med upp till 35 meter med förlängningskabeln för utomhusbruk.

  • Förlängningssladd
  • Längd 2,5 m

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