Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk
179,00 kr
Nuvarande pris är 179,00 kr
I lager
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Om Förlängningskabel 2,5 m för utomhusbruk
Förläng avståndet mellan ditt Philips Hue-nätaggregat för utomhusbelysning och din första ljuspunkt, eller förläng avståndet mellan varje lampa, med upp till 35 meter med förlängningskabeln för utomhusbruk.
- Förlängningssladd
- Längd 2,5 m
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8718696176641
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Syntet
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Helt väderbeständig
- Ja
Trädgård
- Trädgård
- Trädgård, Framsida
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Trädgård, Altan
- Typ
- Förlängningskabel
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8718696176641
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,24 kg
- Höjd
- 150 mm
- Längd
- 151 mm
- Bredd
- 46 mm
- Materialnummer (12NC)
- 915006001601
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 0,250 kg
- Total höjd
- 13 mm
- Total längd
- 2 500 mm
- Total bredd
- 13 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- DC, 24 V
- IP-kod
- IP67
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
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