A19 – E27 smart ljuskälla – 800

233,00 kr

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Artikeln är inte längre tillgänglig

Om A19 – E27 smart ljuskälla – 800

Kom igång med Philips Hue Light Recipe-paketet. Du kan växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna och njuta av trådlös dimring med hjälp av den medföljande E27-ljuskällan och strömbrytaren med dimmer. Anslut allt till Philips Hue-bryggan och upplev alla smarta funktioner.

  • White ambiance
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Upp till 806 lumen*
  • Varmt till kallvitt ljus
  • Smart styrning med Hue-Bridge*
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