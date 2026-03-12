A19 – E27 smart ljuskälla – 800
233,00 kr
Nuvarande pris är 233,00 kr, ursprungligt pris är 389,00 kr
Erbjudande
Artikeln är inte längre tillgänglig
Om A19 – E27 smart ljuskälla – 800
Kom igång med Philips Hue Light Recipe-paketet. Du kan växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna och njuta av trådlös dimring med hjälp av den medföljande E27-ljuskällan och strömbrytaren med dimmer. Anslut allt till Philips Hue-bryggan och upplev alla smarta funktioner.
- White ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Upp till 806 lumen*
- Varmt till kallvitt ljus
- Smart styrning med Hue-Bridge*
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8718699673208
Lampans egenskaper
- Formfaktor
- A60
Storlek
- Mått (B × H × D)
- 60x110
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- -20 °C till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Dimbar med Hue-app och strömbrytare
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgtemperatur
- 2200-6500 K
- Typ av ljuskälla
- LED
- Dynamiska effekter
- Yes
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8718699673208
- Nettovikt
- 0,18 kg
- Bruttovikt
- 0,29 kg
- Höjd
- 16,5 cm
- Längd
- 7,5 cm
- Bredd
- 17,6 cm
- Materialnummer (12NC)
- 929002216902
Strömförbrukning
- Ström i standbyläge
- 0,5 W
Produktens mått och vikt
- Produktens totala diameter
- 61 mm
- Fixeringsplattans bredd
- 70 mm
- Fixeringsplattans höjd
- 115 mm
- Fixeringsplattans djup
- 14 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Vikt
- 72
- Sockel
- E27
- IP-klass huvudprodukt
- IP20
- Max antal styrda lampor
- 50 (med Hue Bridge)
Ljuskällan
- Höjd
- 110 mm
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Ljusflöde
- Varmt till kallvitt ljus
- Ljusflöde
- 806 lm vid 4000 K
- Max. effekt vid användning
- 8,5 W
- Effektfaktor
- >0.5
- Programuppgraderingar
- Ja
- Starta
- Omedelbart 100 % ljusflöde
- Wattstyrka
- 8,5 W
- Wattmotsvarighet
- 60 W
- Djupt dimbar
- Ja
Strömbrytaren
- Batterier medföljer
- 1 x CR2450
- Frekvensband
- 1400-2483,5 MHz
- Livslängd
- 50000 clicks
- Total batterilivslängd
- 3
- Monteringsalternativ
- fristående
- Specialfunktioner
- Ej tillämpligt
- Strömbrytarens djup
- 11 mm
- Växla höjd
- 92 mm
- Strömbrytarens bredd
- 35 mm
- Vikt inklusive väggplatta
- 67 g
- Vikt på strömbrytare
- 37 g
- Zigbee Light-länk
- IEEE 802.15.4 Protocol
Kompatibilitet
- HomeKit-kompatibel
- Yes
- Hue-appen
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- Röstassistenter (Hue Bridge krävs)
- Amazon Alexa
- Wi-Fi-standard
- Fungerar utan Wi-Fi
- Supportperiod för programuppdateringar
- Minst 60 månader, 36 månader för Bridge från inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Antal anslutningsbara tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Product Documentation
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning