Kom igång med Philips Hue Light Recipe-paketet. Du kan växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna och njuta av trådlös dimring med hjälp av den medföljande E27-ljuskällan och strömbrytaren med dimmer. Anslut allt till Philips Hue-bryggan och upplev alla smarta funktioner.

White ambiance

Bluetooth-aktiverad

Hue Bridge aktiverad

Upp till 806 lumen*

Varmt till kallvitt ljus

Smart styrning med Hue-Bridge*