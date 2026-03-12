OmniGlow utomhus LED-list 5 m

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I lager
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Om OmniGlow utomhus LED-list 5 m

Skapa stämning utomhus med jämnt, utspritt ljus utan synliga ljuspunkter. LED-ljusslingaen OmniGlow för utomhusbruk förvandlar en mörk trädgård, altan eller balkong till en levande stämningsfull plats med miljontals mjuka färgövergångar och ett mysigt välkomnande utomhus. Avancerad OmniGlow-teknik ger jämnt, utspritt ljus utan synliga ljuspunkter längs med hela slingan. Designad för att synas istället för att gömmas bakom eller under möbler som man vanligtvis gör. OmniGlow skapar stämningsfull belysning i rena, klara vita nyanser och starkt äkta vitt ljus i 2100 lumen anpassat för att lysa upp utomhus. Växla enkelt mellan avkopplande belysning och arbetsbelysning. Sätt OmniGlow längs med kanterna på uteplatsen eller balkongräcken, mot husväggar eller längs takfoten. Produkten är byggd för att tåla alla väder och fungerar pålitligt året runt. Klipp av LED-ljusslingaen till rätt längd och täta änden igen med specialtillbehöret (säljs separat). Styr, anpassa och automatisera din belysning enkelt med appen Hue och röstassistenter.

  • OmniGlow med ultrajämna färgövergångar
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync
  • Ultrastarkt, äkta vitt ljus
  • Upp till 2100 lumen
  • Klipp och återförsegla (sats säljs separat)

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