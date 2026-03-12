Flux utomhus LED-list 5m

1849,00 kr

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I lager
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Om Flux utomhus LED-list 5m

Flux lightstrip för utomhusbruk förskönar trädgårdar, uteplatser och verandor med livfull och dekorativ stämning. Chromasync™-teknik ger exakt färgmatchning för vackra skalor. Täck din lightstrip för en indirekt väggbelysningseffekt på fasader, väggar och staket. Njut av klart, rent vitt ljus i flera nyanser för praktisk utomhusbelysning. Skapa anpassade utomhusbelysningsscener och dynamiska effekter som enkelt styrs med Hue-appen eller röstkommandon via smarta assistenter. Installationen av denna vattentäta lightstrip är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • 3000 lumen
  • App- och röststyrning

Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by pckjolberg containing terrace, deck, house, home, porch

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image by anunkindnessofcaitys containing pool, swimming pool, night, moon, chair

@anunkindnessofcaitys

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