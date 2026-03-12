Essential LED-list 5m
699,00 kr
Nuvarande pris är 699,00 kr
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Om Essential LED-list 5m
Hue Essential LED-list är det enkla och snabba sättet att få dekorativ belysning i vilket utrymme som helst utan att kompromissa med ljusets kvalitet. Essential LED-list ger en vacker stämning genom att lysa upp väggarna med en färgglad ljusgradient som matchar varje humör eller tillfälle. Installera och dölj enkelt din LED-list bakom TVn, under bokhyllor eller bakom sovrumsmöbler. Anpassa din LED-list genom att klippa den till perfekt längd. Ta enkelt första steget in i världen av Hue smart belysning – styr med Hue-appen eller med din röst genom en smart hem-assistent, ställ in automatiseringar och välj bland dussintals ljusscener.
- Anpassningsbara scener och effekter
- RGBIC-teknik
- Kapas till att passa överallt
- Få alla funktioner med Hue Bridge
- App- och röststyrning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103096388
Design och finish
- Färg
- Flerfärgad
- Färger
- multi
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 15 000
Miljö
- Driftfuktighet
- IP20: lämplig för inomhusbruk
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- -
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Längd
- 5 000 mm
Övrigt
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103096388
- Nettovikt
- 0,22 kg
- Bruttovikt
- 0,39 kg
- Höjd
- 186,5 mm
- Längd
- 81,5 mm
- Bredd
- 188,5 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004294901
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103096388
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 1
- Effekt
- 15,3
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 2 mm
- Total längd
- 5 000 mm
- Total bredd
- 9,8 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- EPREL-registreringsnummer
- 2471211
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions
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