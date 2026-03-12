Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 85" + HDMI sync box 4K
2769,00 kr
Nuvarande pris är 2769,00 kr
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Om Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 85" + HDMI sync box 4K
Utforska Hue underhållningsvärlden med detta sync-kit för underhållning. Kitet innehåller en Play HDMI sync box 4K och en färgkompatibel gradient LED-ljusslinga. Anslut digitalboxar och streamingstickor till sync box och synkronisera tv-innehållet med LED-ljusslingaen. Njut av färgglada gradienta väggupplysningseffekter med sömlösa reaktioner på allt skärminnehåll. Sync box stödjer 4K-upplösning vid en uppdateringsfrekvens på 60 Hz, så att du titta med hög kvalitet och direkt ljusrespons. Konfigurera enkelt allt i Hue appen och njut av dina favoritfilmer, serier och spel som aldrig förr!
- Stöd för 4K-upplösning vid 60Hz
- Gradienta väggupplysningseffekter
- Lämplig för TV-apparater upp till 85 tum
- Enkel och kompakt design
- Styr och konfigurera med Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103189868
Design och finish
- Färg
- Svart och vit
- Material
- PVC, Silikon
Hållbarhet
- Omgivningstemperatur
- –20 till +40 °C
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 0 %<H<80 % (icke-kondenserande)
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- 80
- Maximalt ljusflöde vid angiven färgtemperatur (CCT)
- 6 500
- Totalt ljusflöde
- 1 450
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 050
- Ljusflöde på 2 700 K
- 1 050
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Nej
- Höjd
- 6 mm
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Längd
- 3 500 mm
- Bredd
- 14,5 mm
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103189868
- Nettovikt
- 0,81 kg
- Bruttovikt
- 1,16 kg
- Höjd
- 226 mm
- Längd
- 74 mm
- Bredd
- 262 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004447709
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103189868
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 14,5
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total bredd
- 14,5 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla
- 1 450
- Totalt ljusflöde för armatur
- 1450
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Monteringsalternativ
- PC, TV
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Bridge
- Frekvensband
- NA
- Max. antal ljuskällor
- 10
- Monteringsalternativ
- Bord
- Nätadapter
- Nej
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 16 eller senare
- Röstassistenter (Hue Bridge krävs)
- Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant, Samsung SmartThings
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader, 36 månader för Bridge från inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Product Documentation
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning