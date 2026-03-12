Utforska Hue underhållningsvärlden med detta sync-kit för underhållning. Kitet innehåller en Play HDMI sync box 4K och en färgkompatibel gradient LED-ljusslinga. Anslut digitalboxar och streamingstickor till sync box och synkronisera tv-innehållet med LED-ljusslingaen. Njut av färgglada gradienta väggupplysningseffekter med sömlösa reaktioner på allt skärminnehåll. Sync box stödjer 4K-upplösning vid en uppdateringsfrekvens på 60 Hz, så att du titta med hög kvalitet och direkt ljusrespons. Konfigurera enkelt allt i Hue appen och njut av dina favoritfilmer, serier och spel som aldrig förr!

Stöd för 4K-upplösning vid 60Hz

Gradienta väggupplysningseffekter

Lämplig för TV-apparater upp till 85 tum

Enkel och kompakt design

Styr och konfigurera med Hue appen