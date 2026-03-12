Play gradient LED-list fäste

289,00 kr

Nyhet
Närbild på framsidan av LED-LISTER Play gradient LED-list fäste
I lager

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Om Play gradient LED-list fäste

Montera eller återmontera enkelt din Play gradienta LED-ljusslinga på tv:ns baksida med dessa specialdesignade monteringsfästen.

  • Självhäftande LED-listfäste för TV
  • Robust design
  • Svart färg

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