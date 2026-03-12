Solo Lightstrip

819,00 kr

Flexible lightstrip emitting pink light, rectangular shape, glossy finish, no visible switches or ports, compact design.
Artikeln är inte längre tillgänglig

Om Solo Lightstrip

Förändra ditt hem och stämningen med en lysande belysningsupplevelse. Philips Hue Solo Lightstrip 3 meter är enkel att installera och ger ett fantastiskt ljusflöde på 1 700 lumen som lyser upp ditt hem. Denna lightstrip är belyst med RGBWW-lysdioder och skapar ren färg och rent vitt ljus. Den är designad med säkerhet i åtanke. Du kan enkelt interagera med lightstripen. Varje Philips Hue Lightstrip levereras med 2 års garanti.

  • Kan böjas och klippas men inte förlängas
  • Styr med vår prisbelönta app
  • RGBWW-lysdioder och upp till 1 700 lumen
  • 3 meter
  • Skyddande silikonfodral
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