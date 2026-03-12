Lightguide-ljuskällorna är utformade för att synas och den här matchande pendellampan i svart är det perfekta sättet att göra det. Med en metallhållare och tyglindad sladd kan du tillföra en modern, färgstark touch till alla rum.

Gjord för Lightguide-ljuskällor

Finns i svart och vitt.

Använd med G125 och ST72 Filament Bulb

Justerbar höjd