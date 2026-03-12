Lampsladd svart
699,00 kr
Nuvarande pris är 699,00 kr
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Om Lampsladd svart
Lightguide-ljuskällorna är utformade för att synas och den här matchande pendellampan i svart är det perfekta sättet att göra det. Med en metallhållare och tyglindad sladd kan du tillföra en modern, färgstark touch till alla rum.
- Gjord för Lightguide-ljuskällor
- Finns i svart och vitt.
- Använd med G125 och ST72 Filament Bulb
- Justerbar höjd
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514419452
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Aluminium
Garanti
- 2 år
- Ja
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8719514419452
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,88 kg
- Höjd
- 140 mm
- Längd
- 281 mm
- Bredd
- 219 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929003152101
Förpackningsinformation
- EAN
- 8719514419452
Effekt
- Strömförsörjning
- 220 - 240 V
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
Service
- Garanti
- 2 år
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning