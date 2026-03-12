Secure 2K batterikamera
Nuvarande pris är 2189,00 kr
Nuvarande pris är 2189,00 kr
Nyhet
I lager
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Om Secure 2K batterikamera
Skydda det som betyder mest med hjälp av en batteridriven Hue 2K säkerhetskamera i svart. Skarp och klar video i högupplöst 2K HD-video – se alla detaljer, dag som natt. Konstruerad för både inomhus- och utomhusbruk och utrustad med smart rörelsedetektering för att hålla uppsikt dygnet runt. Dessutom fungerar den sömlöst med dina Hue lampor för att aktivera ljuslarm eller tända lamporna när aktivitet upptäcks – för att göra hela ditt belysningssystem till en smart säkerhetsfunktion.
- Sömlös integration med Philips Hue-lampor
- Få aviseringar när rörelse upptäcks
- 2K-video för att se varje detalj tydligt
- För inomhus- och utomhusbruk
- Uppladdningsbart batteri
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103045089
Design och finish
- Färg
- Svart
Hållbarhet
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Ja
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103045089
- Nettovikt
- 568,9 g
- Bruttovikt
- 922,3 g
- Höjd
- 140 mm
- Längd
- 146 mm
- Bredd
- 176 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004258501
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 77 mm
- Total längd
- 129 mm
- Total bredd
- 77 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 100–240 V
- Batterityp
- FT755050P 3P
- IP-kod
- IP65
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- Bildsensorkamera
- CMOS - F35
- Kameralinsens synfält (grader)
- 141,2
- Kameraadapter
- 12VDC/24DC
Kameran
- Max. videoupplösning
- 2K
- Videofunktioner
- End to end encryption
- Rörelsedetektering
- Ja
- Mörkerseende
- Ja, med IR-LED
- Kamerans placering
- Trädgård, Framsida
- Väderbeständig
- Ja
- Mikrofon
- Ja
- Ljud
- Ljudlarm, Tvåvägssamtal
- Ljud (DB)
- 78
- Laddningstid
- 7-8
- Drifttemperatur
- -20 °C till +45 °C
- Anslutningsprotokoll
- Zigbee, WiFi (2,4–5 GHz)
- Höjd
- 7,7
- Djup
- 12,9 cm
- Ljudlarm
- Ja
- Tvåvägssamtal
- Ja
- Roteringsvinkel
- Yes
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kompatibel med Hue Secure
- Ja
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning