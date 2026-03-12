Skydda det som betyder mest med hjälp av en batteridriven Hue 2K säkerhetskamera i svart. Skarp och klar video i högupplöst 2K HD-video – se alla detaljer, dag som natt. Konstruerad för både inomhus- och utomhusbruk och utrustad med smart rörelsedetektering för att hålla uppsikt dygnet runt. Dessutom fungerar den sömlöst med dina Hue lampor för att aktivera ljuslarm eller tända lamporna när aktivitet upptäcks – för att göra hela ditt belysningssystem till en smart säkerhetsfunktion.

Sömlös integration med Philips Hue-lampor

Få aviseringar när rörelse upptäcks

2K-video för att se varje detalj tydligt

För inomhus- och utomhusbruk

Uppladdningsbart batteri