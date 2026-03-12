Integrera dina Nanoleaf triangel-, minitriangel- och hexagon-väggpaneler i Hue ekosystemet. Med Philips Hue vägglampsmodulen kan du styra och anpassa dina Nanoleaf-paneler tillsammans med dina Hue lampor. Du får Hue upplevelsen på dina väggpaneler för en uttrycksfull helrumsupplevelse – perfekt för alla stämningar. Inkludera dina Nanoleaf-paneler i ljusscener, automationer och scheman för en enhetlig smart belysningsuppsättning. Klicka bara fast vägglampsmodulen i en av panelerna för att komma igång. Om du redan använder Hue med Nanoleaf-paneler hemma är det här det enklaste sättet att föra in dem i ditt Hue ekosystem.

Hue appen och röststyrning

Styrning via Hue appen: upp till 100 paneler

Inkludera Nanoleaf i ljusscener

Gör det till en upplevelse i hela rummet

För Nanoleaf-trianglar och sexkantiga paneler