Wall light module

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Om Wall light module

Integrera dina Nanoleaf triangel-, minitriangel- och hexagon-väggpaneler i Hue ekosystemet. Med Philips Hue vägglampsmodulen kan du styra och anpassa dina Nanoleaf-paneler tillsammans med dina Hue lampor. Du får Hue upplevelsen på dina väggpaneler för en uttrycksfull helrumsupplevelse – perfekt för alla stämningar. Inkludera dina Nanoleaf-paneler i ljusscener, automationer och scheman för en enhetlig smart belysningsuppsättning. Klicka bara fast vägglampsmodulen i en av panelerna för att komma igång. Om du redan använder Hue med Nanoleaf-paneler hemma är det här det enklaste sättet att föra in dem i ditt Hue ekosystem.

  • Hue appen och röststyrning
  • Styrning via Hue appen: upp till 100 paneler
  • Inkludera Nanoleaf i ljusscener
  • Gör det till en upplevelse i hela rummet
  • För Nanoleaf-trianglar och sexkantiga paneler
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