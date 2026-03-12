Wall light module
Nuvarande pris är 469,00 kr
Nuvarande pris är 469,00 kr
Nyhet
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Wall light module
Integrera dina Nanoleaf triangel-, minitriangel- och hexagon-väggpaneler i Hue ekosystemet. Med Philips Hue vägglampsmodulen kan du styra och anpassa dina Nanoleaf-paneler tillsammans med dina Hue lampor. Du får Hue upplevelsen på dina väggpaneler för en uttrycksfull helrumsupplevelse – perfekt för alla stämningar. Inkludera dina Nanoleaf-paneler i ljusscener, automationer och scheman för en enhetlig smart belysningsuppsättning. Klicka bara fast vägglampsmodulen i en av panelerna för att komma igång. Om du redan använder Hue med Nanoleaf-paneler hemma är det här det enklaste sättet att föra in dem i ditt Hue ekosystem.
- Hue appen och röststyrning
- Styrning via Hue appen: upp till 100 paneler
- Inkludera Nanoleaf i ljusscener
- Gör det till en upplevelse i hela rummet
- För Nanoleaf-trianglar och sexkantiga paneler
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170132
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
- Omgivningstemperatur
- 0 till +40 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Bärbar
- Nej
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Underhållningsrum, Vardagsrum
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103170132
- Nettovikt
- 0,02 kg
- Bruttovikt
- 0,03 kg
- Höjd
- 108 mm
- Längd
- 36 mm
- Bredd
- 72 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004440101
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 10 mm
- Total längd
- 78,7 mm
- Total bredd
- 38 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 110–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Vägg
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Strömbrytaren
- Inställningsbara knappar
- 1
- Max antal ljuskällor per strömbrytare
- Ej tillämpligt
- Minsta batteritid
- 0
Kompatibilitet
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning