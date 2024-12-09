Vilket Philips Hue Sync-alternativ passar mig bäst?

Osäker på vilket Philips Hue Sync-alternativ du ska välja? Oroa dig inte, vi guidar dig steg för steg så att du kan hitta den bästa lösningen för ditt hem

Vilken tv har du?

1. Jag har en Samsung- eller LG-tv:

Toppen! Du kan använda Hue Sync tv-appen – det enklaste sättet att komma igång.

Kompatibla tv-apparater:

Samsung: QLED-tv (2022 eller nyare), Q60-serien eller högre

QLED-tv (2022 eller nyare), Q60-serien eller högre LG:Alla tv:n (2024 eller nyare) med webOS24 eller högre

Rekommenderat alternativ: Hue Sync tv-appen

Inga extra enheter behövs

Inga kablar eller ändringar i konfigurationen

Fungerar direkt med dina tv-appar som Netflix, Disney+ med mera

2. Jag har ingen kompatibel Samsung- eller LG-tv:

Ingen fara, det finns fortfarande bra alternativ:

Alternativ 1: Hue Play-skärmsynkronisering (enkel konfiguration)

Fungerar med nästan vilken tv som helst (upp till 85")

Fångar allt på din skärm: inklusive tv-appar

Du behöver inte ändra din HDMI-konfiguration

Perfekt om du vill ha en smidig plug-and-play-lösning

Alternativ 2: Hue Play HDMI Sync Box (för externa enheter)

Välj detta om du främst använder:

Spelkonsoler

Apple TV

Digitalboxar

Blu-Ray-spelare

Välj sedan:

Sync Box 8K → Utmärkt för spel och avancerade konfigurationer

→ Utmärkt för spel och avancerade konfigurationer Sync Box 4K → Perfekt för enkel, vardaglig användning

Bra att veta:

Sync Box fungerar bara med HDMI-enheter. Den synkroniserar inte inbyggda tv-appar.

Tittar du på eller spelar innehåll på en dator?

Om du använder Windows eller Mac finns det ett annat alternativ:

Hue Sync-skrivbordsapp

Synkroniserar dina lampor direkt med din datorskärm

Perfekt för gaming, streaming eller musik på din bärbara eller stationära dator

Snabb jämförelse

Lösning tv-appar HDMI-enheter Dator Bäst för Bridge krävs Upplösningar, uppdateringsfrekvenser och HDR som stöds Sync Box 8K ✗ ✓ ✗ Avancerade HDMI-, gaming- och ljudsystem Nej. Vi rekommenderar dock att lägga till en Bridge för att utöka underhållningsområdet till mer än ett ljus* Kompatibilitetsöversikt Sync Box 4K ✗ ✓ (1 enhet) ✗ Instegsnivå, enkla lösningar Hue Play skärmsynkning ✓ ✓ ✗ Universal, inga HDMI-ändringar Hue Sync tv-app ✓ (kompatibla tv-apparater) ✓ (via tv) ✗ Inbyggd streaming på tv:n ✓ Alla Hue Sync-skrivbordsapp ✗ ✗ ✓ Windows- och Mac-användning ✓

*Ljus som stöds utan Bridge (endast ett ljus stöds):

Philips Hue Play Gradient LED-list (55” / 65” / 75" / 85”)

Philips Hue Play Gradient LED-list pro (65” / 85” / 100”)

Philips Hue Flux LED-list (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)

Philips Hue Flux ultraljus LED-list (3 m / 5 m / 10 m)

Philips Hue Omniglow LED-list (3 m / 5 m / 10 m)

Vad behöver jag för att komma igång?

För att njuta av synkronisering med belysningen behöver du:

Philips Hue färgkompatibla lampor

En Philips Hue Bridge (rekommenderas för bästa upplevelse)

Ditt föredragna synkroniseringsalternativ

Tips: Få den bästa upplevelsen

För en mer helhetsupplevelse rekommenderar vi att använda flera lampor, såsom: