Vilket Philips Hue Sync-alternativ passar mig bäst?
Osäker på vilket Philips Hue Sync-alternativ du ska välja? Oroa dig inte, vi guidar dig steg för steg så att du kan hitta den bästa lösningen för ditt hem
Vilken tv har du?
1. Jag har en Samsung- eller LG-tv:
Toppen! Du kan använda Hue Sync tv-appen – det enklaste sättet att komma igång.
Kompatibla tv-apparater:
- Samsung: QLED-tv (2022 eller nyare), Q60-serien eller högre
- LG:Alla tv:n (2024 eller nyare) med webOS24 eller högre
Rekommenderat alternativ: Hue Sync tv-appen
- Inga extra enheter behövs
- Inga kablar eller ändringar i konfigurationen
- Fungerar direkt med dina tv-appar som Netflix, Disney+ med mera
2. Jag har ingen kompatibel Samsung- eller LG-tv:
Ingen fara, det finns fortfarande bra alternativ:
Alternativ 1: Hue Play-skärmsynkronisering (enkel konfiguration)
- Fungerar med nästan vilken tv som helst (upp till 85")
- Fångar allt på din skärm: inklusive tv-appar
- Du behöver inte ändra din HDMI-konfiguration
Perfekt om du vill ha en smidig plug-and-play-lösning
Alternativ 2: Hue Play HDMI Sync Box (för externa enheter)
Välj detta om du främst använder:
- Spelkonsoler
- Apple TV
- Digitalboxar
- Blu-Ray-spelare
Välj sedan:
- Sync Box 8K → Utmärkt för spel och avancerade konfigurationer
- Sync Box 4K → Perfekt för enkel, vardaglig användning
Bra att veta:
Sync Box fungerar bara med HDMI-enheter. Den synkroniserar inte inbyggda tv-appar.
Tittar du på eller spelar innehåll på en dator?
Om du använder Windows eller Mac finns det ett annat alternativ:
Hue Sync-skrivbordsapp
- Synkroniserar dina lampor direkt med din datorskärm
- Perfekt för gaming, streaming eller musik på din bärbara eller stationära dator
Snabb jämförelse
|
Lösning
|
tv-appar
|
HDMI-enheter
|
Dator
|
Bäst för
|
Bridge krävs
|
Upplösningar, uppdateringsfrekvenser och HDR som stöds
|
Sync Box 8K
|
✗
|
✓
|
✗
|
Avancerade HDMI-, gaming- och ljudsystem
|
Nej. Vi rekommenderar dock att lägga till en Bridge för att utöka underhållningsområdet till mer än ett ljus*
|
Sync Box 4K
|
✗
|
✓ (1 enhet)
|
✗
|
Instegsnivå, enkla lösningar
|
Hue Play skärmsynkning
|
✓
|
✓
|
✗
|
Universal, inga HDMI-ändringar
|
Hue Sync tv-app
|
✓ (kompatibla tv-apparater)
|
✓ (via tv)
|
✗
|
Inbyggd streaming på tv:n
|
✓
|
Alla
|
Hue Sync-skrivbordsapp
|
✗
|
✗
|
✓
|
Windows- och Mac-användning
|
✓
*Ljus som stöds utan Bridge (endast ett ljus stöds):
- Philips Hue Play Gradient LED-list (55” / 65” / 75" / 85”)
- Philips Hue Play Gradient LED-list pro (65” / 85” / 100”)
- Philips Hue Flux LED-list (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Philips Hue Flux ultraljus LED-list (3 m / 5 m / 10 m)
- Philips Hue Omniglow LED-list (3 m / 5 m / 10 m)
Vad behöver jag för att komma igång?
För att njuta av synkronisering med belysningen behöver du:
- Philips Hue färgkompatibla lampor
- En Philips Hue Bridge (rekommenderas för bästa upplevelse)
- Ditt föredragna synkroniseringsalternativ
Tips: Få den bästa upplevelsen
För en mer helhetsupplevelse rekommenderar vi att använda flera lampor, såsom:
- Hue Play Light Bars
- Hue Play, Flux, Omniglow LED-lister
- Hue Play Wall Washer