Hue Screen Sync: Kalibrerings- och felsökningsguide

Hue Screen Sync ger din TV-skärm liv genom att synkronisera din belysning från Philips Hue med ditt underhållningsinnehåll. Genom optisk synkteknik fångar enheten direkt färgerna som visas på skärmen för att skapa uppslukande ljus som matchar det du tittar på i realtid.

Att komma igång: Kalibreringsprocessen

Hur får du den bästa upplevelsen med Hue Screen Sync?

För att ge dig en sömlös tittarupplevelse använder Hue Screen Sync en snabb installationsprocess för att anpassa rumsbelysningen efter din skärm. En enkel första installation säkerställer att intensiva färgeffekter och omgivningsljus speglar handlingen på skärmen exakt.

Vad bör jag kontrollera innan jag börjar kalibrera?

Innan du börjar:

● Klar sikt: Placera Screen Sync så att enheten har fri sikt över hela TV-skärmen.

● Full synlighet: Se till att inga kablar, möbler eller växter blockerar siktlinjen mellan Screen Sync-linsen och TV:n.

● Rengör linsen: Torka av kameran med en ren mikrofiberduk för att säkerställa klar bildregistrering under installationen.

● Tänd ljusen i ditt underhållningsområde: Tänd alla Hue lampor som är tilldelade ditt underhållningsområde för att ge bästa möjliga ljusförhållanden till skärmsynkroniseringen så att enheten kan anpassa sig till din personliga miljö.

● Eliminera reflektioner: Undvik att direkt solljus eller starka lampor reflekteras mot enheten via TV-skärmen.

Kalibrera Hue Screen Sync

Öppna Philips Hue-appen. Gå till Sync-fliken och kontrollera att din Screen Sync-enhet är vald under VAD Tryck på de tre prickarna för att öppna Inställningar. Välj Kalibrering. Följ anvisningarna på skärmen. Bekräfta automatisk detektering eller gå till felsökningsdelen om skärmanpassning kräver manuell justering. Förhandsgranska resultatet och tryck på Spara när du är nöjd.

Hur bör en lyckad kalibrering se ut?

En lyckad installation skapar responsiva, vackra belysningseffekter som kännetecknas av:

● Se till att finjusteringen är klar: finjusteringen sker efter kalibreringen, kontrollera Sync-fliken för att se om detta är klart eller fortfarande pågår.

● Exakt färgmatchning i rätt riktning: ljus runt TV:n matchar de exakta färgzonerna på varje kant av skärmen.

● Mjuka övergångseffekter: ljus flyter sömlöst över rumszoner när scener skiftar på din skärm.

● Uppslukande atmosfär: Omgivande ljusstyrka utökar skärmens närvaro in i ditt vardagsrum utan att överväldiga rummets belysning.

● Levande djup och kontrast: naturliga mörka scener förblir behagligt dämpade medan ljusa partier omedelbart belyser de omgivande ljusen.

Obs! Om konturen sträcker sig bortom skärmen in i rummet eller skär av bildens kanter, kommer färger att registreras felaktigt eller visas på fel plats.

2. Felsökning av kalibreringsfel och skärmdetektion

Min autokalibrering misslyckas hela tiden eller ger en förvrängd kontur. Vad kan jag göra?

Om autokalibreringen misslyckas med att upptäcka skärmen eller ger en skev/missformad trapetsoid på din telefon:

Minska skärmreflektioner: Stäng av takljus, lampor placerade bredvid TV:n och dra för gardiner. En glansig TV-skärm fungerar som en spegel – om den optiska synksensorn ser bländning misstar den reflektionen för skärminnehåll. Öka kontrasten mellan skärmen och omgivningen: Se till att rummet har jämnt, mjukt ljus och att skärmen är påslagen med en klar, ljusstark bild (eller en bakgrund med hög kontrast). Rengör optiska ytor: Torka av linsen och TV-skärmen med en mjuk mikrofiberduk; damm och fingeravtryck sprider ljuset och stör kantdetektionen. Ta bort hinder: Ta bort soundbars, dekorationer eller föremål som blockerar skärmens nederdel eller sidor. Växla till manuell anpassning: Om automatisk detektion har problem med rumsbelysningen, dra hörnstiften så att de ligger mot varje ramhörn.

Min automatiska kalibrering misslyckas hela tiden med att upptäcka skärmen. Vad kan jag göra?

● Starta om: Koppla bort Screen Sync-strömförsörjningen från vägguttaget, vänta 10 sekunder, anslut igen och starta om kalibreringen i Hue appen.

● Kontrollera enhetens vinkel igen: Se till att den optiska enheten är monterad i våg och riktad så rakt mot skärmen som möjligt – överdriven vinkellutning ökar reflekterande bländning.

● Om detta inte fungerar, välj manuellt hörnen på din TV.

Varför visas färger på fel sida av rummet?

När färger ser inverterade ut (t.ex. en stark röd blixt visas på vänster sida av din TV, men de högra Hue lamporna reagerar):

● Kalibreringshörnen är inte linjerade eller är felvända.

Gå tillbaka till inställningar > Kalibrera skärmsynk, kontrollera att varje hörnstift motsvarar sitt verkliga hörn, flytta dem korrekt och spara.

● Kontrollera även konfigurationen för ditt underhållningsområde i Hue-appen för att verifiera att de virtuella ljuspositionerna matchar de fysiska placeringarna i rummet.

När bör jag kalibrera om?

Kalibrera om vid följande tillfällen:

● Du rör eller lutar din TV, skärm eller skärmsynk.

● Du placerar om, lägger till eller ersätter ljus i ditt underhållningsområde.

● Färger börjar dyka upp i fel rumszon.

● Omgivningsljusförhållandena förändras drastiskt: till exempel, om den initiala kalibreringen skedde under starkt morgonsolljus kan nattprestandan försämras. Kalibrera i ett ljust rum så att Screen Sync kan anpassa sig till din personliga miljö.

3. Korrigering av färgnoggrannhet, rumsförhållanden och reflektioner

Screen Sync läser din TV-skärm direkt. Allt som faller på glas – solljus, lampblänk eller takbelysning – hamnar i färgdata som skickas till dina Hue lampor.

Snabb referens: Reflektions- och bländningsproblem

Vad du ser Orsak Så här gör man En ljuszon förblir vit/gul eller reagerar svagt En lampa eller ett fönster reflekterar direkt på den delen av skärmen. Stäng av eller flytta lampan, dra för gardiner eller justera enhetens vinkel något så att reflektionen inte längre fångas av den optiska sensorn. Alla färger ser urblekta eller bleka ut under dagen Screen Sync kan påverkas av starkt ljus från ett fönster eller direkt solljus. Dra för persienner eller gardiner. Hue Screen Sync fungerar bäst i dunkla eller mörka rum när den är kalibrerad. Färgerna ser bra ut på kvällen men fel på dagen (eller tvärtom) Rumsbelysningen har förändrats avsevärt sedan den optiska synkenheten lärde sig skärmprofilen. Håll rummets ljus jämnt eller kalibrera om samtidigt som du tänder alla lampor för att göra rummet så ljust som möjligt. Ljus flimrar eller "pumpar" under mörka scener Hue lampor eller lampor reflekterar mot glaspanelen. Vinkla Hue lampor bort från skärmen (t.ex. riktade mot väggen eller bakom TV:n) och dämpa omgivningsbelysningen.

Färgjustering: Om färgerna inte är vad du förväntar dig

Hue Screen Sync anpassar sig automatiskt till din TV-skärm över tid. Om färgerna inte verkar korrekta:

Steg 1: Ge Screen Sync tid att anpassa sig:

○ Efter installation, omkalibrering eller återställning lär sig det visuella synksystemet din TV:s ljusstyrka och vitbalans medan du tittar.

○ Ljusstyrka stabiliserar sig inom några sekunder.

○ Vitbalans (färgton) stabiliserar sig under några minuter när du tittar på normalt, varierat videoinnehåll. Att titta på scener med neutrala element (moln, snö, vit/grå bakgrund) påskyndar inlärningen. Mycket mättat innehåll (tecknade serier, sportpitcher) eller mycket mörka filmer fördröjer anpassningen.

Steg 2: Kontrollera TV:ns bildinställningar

○ Inaktivera Eco-läge / Auto-ljusstyrka: Stäng av omgivningsljussensorer och energisparlägen. Om TV:n ändrar ljusstyrka automatiskt måste skärmsynkroniseringen ständigt justeras om.

○ Bildlägen: Att byta bildläge (t.ex. Vivid till Cinema) ändrar färgtemperaturen. Ge skärmsynkroniseringen några minuter för att anpassa sig till den nya profilen.

○ HDR-innehåll: Högdagrar i HDR är betydligt ljusare, vilket gör att den optiska sensorn sänker sin exponering. Mycket mörka scener i HDR kan naturligt ge svagare belysningseffekter än standard SDR-innehåll.

Steg 3: Kontrollera den optiska sensorn och skärmens renhet

○ Sök efter fingeravtryck, damm eller fläckar på den optiska linsen och TV-panelen, eftersom de sprider ljus och minskar mättnad.

Monteringstips

Vad händer om Screen Sync inte passar ordentligt på min TV?

● TV-apparater tjockare än 30 mm (1,2 tum): Den maximala TV-tjockleken som stöds för säker montering utan att behöva tvinga fast fästet är 30 mm (1,2 tum). Tvinga inte bakre gångjärnsklämman, eftersom överdriven kraft kan belasta leden. Placera motviktsfoten platt längs den övre bakre kanten och använd avtagbara, ytsäkra monteringsremsor för extra grepp.

● Håll synkenheten centrerad: montera enheten så rakt och centrerad som möjligt. Sidledes monteringsvinklar ökar sårbarheten för reflektion och försämrar färgmatchningen i nedre hörnet.

● Kabelspänning: dra den fastkopplade kabeln smidigt ner längs TV-chassit för att undvika att kabelspänningen drar enheten ur sitt läge över tid.