Nuevos sistemas de control de iluminación doméstica para el hogar inteligente: Hue Bridge Pro y Philips Hue Bridge.

Guía de compra de Hue Bridge: elegir la configuración adecuada

13/02/2026

La iluminación inteligente suele comenzar con una pregunta sencilla: ¿Necesito un Hue Bridge, o es Bluetooth suficiente? Si estás explorando Philips Hue por primera vez, o planeas expandirte más allá de una sola habitación, esta guía de compra de Hue Bridge te ayuda a entender qué hace el Bridge, qué funciones te permite y cómo se compara con otras formas de controlar tus luces.

En lugar de centrarse solo en detalles técnicos, esta guía analiza escenarios reales: rutinas diarias, hogares en crecimiento y flexibilidad a largo plazo. El objetivo es ayudarte a elegir con confianza, ya sea que estés comenzando poco a poco o construyendo un hogar conectado que evoluciona con el tiempo.

¿Qué es un Hue Bridge y qué hace?

El Puente Hue es el núcleo central de un sistema de iluminación inteligente Philips Hue. Conecta tus luces y accesorios usando Zigbee—una red dedicada y de bajo consumo diseñada específicamente para dispositivos inteligentes—en lugar de depender únicamente de Wi-Fi o Bluetooth.

Este enfoque mantiene tu sistema de iluminación rápido y fiable, incluso cuando el Wi-Fi de tu casa está ocupado. Con un Bridge, las luces no actúan como dispositivos individuales; trabajan juntas como un sistema coordinado.

Un puente Hue permite:

Elementos esenciales del puente Hue

Oferta
Hue Bridge

Hue Bridge

79,99 €

Bridge Pro

Bridge Pro

149,99 €

Starter kit Essential: 4 bombillas inteligentes E27 (806 lm)

Starter kit Essential: 4 bombillas inteligentes E27 (806 lm)

139,99 €

Oferta
Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue Dimmer switch (último modelo)

21,99 €

Oferta
Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

44,99 €

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

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249,99 €

Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + Smart button + Hue Bridge Pro

Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + Smart button + Hue Bridge Pro

249,99 €

Quedan pocas unidades

Explora los kits de inicio de iluminación Hue.

 

 

Hue Bridge frente a Bluetooth: ¿Cuál es la mejor opción para mí?

Esta es una de las preguntas más buscadas sobre la iluminación inteligente de Hue, y la respuesta depende de cómo planees usar tus luces.

Cuando el Bluetooth funciona bien

El control Bluetooth es ideal si tú:

  • Tener solo unas pocas luces en una habitación
  • ¿Quieres control rápido por teléfono
  • No necesito calendarios ni automatizaciones
  • No planees añadir accesorios

El Bluetooth es una forma sencilla de empezar y explorar los conceptos básicos de la iluminación inteligente.

Cuando un Hue Bridge se vuelve esencial

Un Hue Bridge es la mejor opción si quieres:

  • Controla cuando estás fuera de casa
  • Varias habitaciones o iluminación exterior
  • Horarios, rutinas y automatizaciones
  • Sensores de movimiento, interruptores o botones inteligentes.
  • Un sistema que crece con el tiempo
  • Usando las escenas de iluminación en la app

En resumen: Bluetooth es ideal para experimentar, mientras que un Hue Bridge permite toda la experiencia de iluminación inteligente.

Hue Bridge vs Bluetooth: principales diferencias de un vistazo

Bluetooth

Explora Bluetooth

Bridge

Comprar Bridge

Bridge Pro

Comprar Bridge Pro

Protocolo de comunicación: Cómo nuestros dispositivos "se comunican" entre sí

Comunicación Bluetooth
Red de malla Zigbee
Red de malla Zigbee

Alcance: distancia de conexión

En la habitación
Casa completa
Para toda la casa

Número máximo de luces soportadas

10
50
150+

Control con una sola app: iOS y Android

Funciona con: Integra tus luces sin inconvenientes en tu hogar inteligente

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Control por voz: ¿Son compatibles las luces con plataformas de control por voz?

Limitada

Control desde cualquier lugar: Con conexión a internet

Crea automatizaciones: Programa tus luces según tus rutinas

Limitada

Hue Sync: Sincroniza las luces con la televisión, la música, los juegos y Hue Secure

Hue MotionAware™: Usa luces como sensores de movimiento

Protección del sistema de seguridad Zigbee

Cifrado AES de 128 bits
Cifrado AES de 128 bits
Cifrado AES de 128 bits mejorado mediante Zigbee Trust Center

Hue Bridge vs Hue Bridge Pro: ¿Cuál es la verdadera diferencia?

A medida que los sistemas Philips Hue se vuelven más potentes, también lo hace la tecnología que los respalda. El Hue Bridge Pro de próxima generación representa la última evolución del Hue Bridge, diseñado para usuarios con casas más grandes, más dispositivos y necesidades de iluminación inteligente más avanzadas.

En lugar de cambiar la forma en que controlas tus luces día a día, el Bridge Pro se centra en la capacidad, el rendimiento y la flexibilidad a largo plazo. Está diseñado para soportar sistemas más complejos, manteniendo la experiencia igual de fluida y fiable.

¿Qué diferencia al Hue Bridge Pro?

El Hue Bridge Pro aprovecha las fortalezas fundamentales del Bridge original, expandiendo las posibilidades internas. Las mejoras se centran en cuántos dispositivos puede manejar el sistema, en la confiabilidad de la comunicación y en lo bien que todo funciona en conjunto a medida que tu configuración crece.

Las principales capacidades de la próxima generación del Hue Bridge Pro incluyen:

  • Chip dedicado de alto rendimiento
    Equipado con un procesador más potente capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en IA, haciendo que el hub fuera más rápido y responsivo que las generaciones anteriores de Bridge.
  • Integración de IA incorporada
    Admite funciones impulsadas por inteligencia artificial directamente en el hub, lo que permite automatización avanzada, comportamiento contextual y toma de decisiones a nivel de sistema sin depender únicamente del procesamiento en la nube.
  • Tecnología MotionAware™
    Convierte tu sistema de iluminación Hue en una red sensible al movimiento, permitiendo que las propias bombillas inteligentes participen en la detección de movimiento y percepción de presencia, más allá de los sensores de movimiento tradicionales.
  • Iluminación y seguridad trabajando juntos 
    Permite el uso de luces Hue y funciones de seguridad simultáneamente, permitiendo escenarios en los que la iluminación reacciona automáticamente al movimiento detectado para alertas o seguridad.
  • Rendimiento y escalabilidad del sistema más rápidos 
    Diseñado para gestionar configuraciones Hue más grandes y complejas, con mayor velocidad, estabilidad y capacidad de respuesta en luces, accesorios y automatizaciones.

En lugar de agregar funciones nuevas que debas aprender, el Bridge Pro de última generación opera silenciosamente en segundo plano, haciendo que todo parezca más confiable a medida que tu sistema se vuelve más sofisticado.

¿Para quién es el Hue Bridge Pro más adecuado?

La última generación del Hue Bridge está especialmente bien preparada para:

  • Casas grandes o casas de varias plantas
  • Amplios sistemas de iluminación interior y iluminación exterior
  • Usuarios con muchos accesorios como sensores de movimiento y interruptores de pared
  • Hogares inteligentes donde la iluminación desempeña un papel central y automatizado

Para la mayoría de los apartamentos y casas de tamaño medio, un Hue Bridge estándar ya ofrece todo lo necesario. El Hue Bridge Pro cobra relevancia cuando la escala y la complejidad forman parte del plan.

Características del Hue Bridge estándar

Al comparar un Hue Bridge estándar con el Hue Bridge Pro de próxima generación, la elección no se basa en si es básico o premium, sino en hasta dónde esperas que crezca tu sistema.

Si tú planeas una configuración gradual, habitación por habitación, el Bridge estándar es más que capaz. Si ya sabes que tu hogar dependerá en gran medida de la iluminación inteligente en muchos espacios, comenzar con el Bridge Pro de nueva generación puede ayudar a garantizar una experiencia más fluida a largo plazo.

Bridge

Comprar Bridge

Bridge Pro

Comprar Bridge Pro

Tamaño del sistema de luz inteligente

Instalación mediana
Configuración grande

Número máximo de luces por Bridge

50
150+

Número máximo de controles por Bridge

12
50+

MotionAware™ Permite usar las luces como sensores de movimiento

Crear automatizaciones

Conexión a Internet

Conectado por cable ethernet al router
Conectado por cable ethernet o Wi-Fi al router

Ubicación

Cerca del router
En cualquier parte de tu casa

Protección del sistema de seguridad Zigbee

Cifrado AES de 128 bits por dispositivo
Cifrado completo mejorado del sistema con AES de 128 bits usando Zigbee Trust Center

Cómo Hue Bridge transforma las rutinas diarias

El verdadero valor de un Hue Bridge y un Hue Bridge Pro se refleja en la vida diaria, no en especificaciones.

Las luces que gradualmente se iluminan por la mañana, se apagan solas cuando te vas o te dan la bienvenida al llegar por la noche pronto se integran en tu rutina diaria. La iluminación de pasillos activada por movimiento, los horarios basados en el atardecer y las escenas personalizadas dependen de la automatización habilitada por Hue Bridge.

Con el tiempo, estos pequeños momentos se acumulan, haciendo que la iluminación se sienta más receptiva que manual.

¿Es el Hue Bridge la opción ideal para ti?

Si solo estás vos probando la iluminación inteligente con una o dos bombillas, Bluetooth puede ser suficiente de momento. Pero si piensas a largo plazo—varias habitaciones, accesorios o rutinas automatizadas—un Hue Bridge o el Hue Bridge Pro es lo que convierte luces individuales en un sistema integrado.

Esta guía de compra del Hue Bridge está diseñada para ayudarte a elegir no solo para hoy, sino pensando en cómo puede evolucionar tu hogar. Los sistemas Philips Hue están diseñados para expandirse poco a poco, permitiéndote agregar características cuando realmente mejoran tu vida cotidiana.

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