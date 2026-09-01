Play screen sync es la manera más fácil de sincronizar las luces Philips Hue con Netflix en casi cualquier televisor. Este dispositivo de sincronización de pantalla dedicado utiliza un objetivo de ojo de pez para analizar los colores, el movimiento y la intensidad del contenido que se muestra en la pantalla en tiempo real.

Como lee lo que ocurre directamente en la pantalla, funciona con el contenido de todas las aplicaciones nativas de TV, lo que incluye Netflix, dispositivos de streaming y retransmisiones en directo. Solo tienes que crear un área de entretenimiento en la aplicación Hue y comenzar a sincronizar desde la pestaña Sync.

Si está conectada con un Hue Bridge, Play screen sync puede sincronizar hasta 10 luces Hue con capacidad de color, como bombillas, lámparas y tiras de luces, para crear una experiencia de entretenimiento que llena la estancia. Sin un Hue Bridge, puedes sincronizar una tira de luces Hue compatible.