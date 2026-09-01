28 de julio de 2026
Hay algo innegablemente mágico en una noche de cine donde los límites de la pantalla desaparecen. Imagina el parpadeante resplandor naranja de una fogata o los pulsos de neón de un thriller de ciencia ficción que se extienden más allá del televisor e inundan la sala de estar. Con Philips Hue Netflix sync, puedes sincronizar las luces con Netflix y crear una atmósfera inmersiva de iluminación que te transporta al corazón de tus historias favoritas.
En esta guía, exploraremos cómo sincronizar tus luces inteligentes con Netflix, los productos de entretenimiento Philips Hue que necesitas y cómo crear una atmósfera que rivalice con el cine local.