Televisor en una sala de estar moderna, iluminado con luces Hue Play wall washer y Play sincronizadas con el contenido de la pantalla para crear una experiencia de entretenimiento inmersiva y dinámica.

Sincronización de Philips Hue con Netflix: guía definitiva para el cine en casa inmersivo

28 de julio de 2026

Hay algo innegablemente mágico en una noche de cine donde los límites de la pantalla desaparecen. Imagina el parpadeante resplandor naranja de una fogata o los pulsos de neón de un thriller de ciencia ficción que se extienden más allá del televisor e inundan la sala de estar. Con Philips Hue Netflix sync, puedes sincronizar las luces con Netflix y crear una atmósfera inmersiva de iluminación que te transporta al corazón de tus historias favoritas.

En esta guía, exploraremos cómo sincronizar tus luces inteligentes con Netflix, los productos de entretenimiento Philips Hue que necesitas y cómo crear una atmósfera que rivalice con el cine local.

5 formas de sincronizar las luces Philips Hue con Netflix

Tanto si ves Netflix con las aplicaciones integradas del televisor, como si lo haces con un dispositivo de streaming o una consola de videojuegos, Philips Hue ofrece varias formas de sincronizar las luces con Netflix y crear una atmósfera de iluminación inmersiva para tus noches de cine.

1. Philips Hue Play screen sync

Play screen sync es la manera más fácil de sincronizar las luces Philips Hue con Netflix en casi cualquier televisor. Este dispositivo de sincronización de pantalla dedicado utiliza un objetivo de ojo de pez para analizar los colores, el movimiento y la intensidad del contenido que se muestra en la pantalla en tiempo real.

Como lee lo que ocurre directamente en la pantalla, funciona con el contenido de todas las aplicaciones nativas de TV, lo que incluye Netflix, dispositivos de streaming y retransmisiones en directo. Solo tienes que crear un área de entretenimiento en la aplicación Hue y comenzar a sincronizar desde la pestaña Sync.

Si está conectada con un Hue Bridge, Play screen sync puede sincronizar hasta 10 luces Hue con capacidad de color, como bombillas, lámparas y tiras de luces, para crear una experiencia de entretenimiento que llena la estancia. Sin un Hue Bridge, puedes sincronizar una tira de luces Hue compatible.

Dispositivo Philips Hue Play screen sync con objetivo de ojo de pez instalado en un televisor para detectar el contenido en pantalla.

2. Aplicación Hue Sync TV para televisores Samsung y LG

Para televisores compatibles Samsung o LG inteligentes (modelos a partir de 2024 o posteriores), la aplicación Hue Sync TV ofrece una experiencia nativa de sincronización de las luces con el televisor sin necesidad de un dispositivo de sincronización externo.

La aplicación sincroniza las luces Hue directamente con el contenido que se muestra en el televisor, lo que incluye las aplicaciones de Netflix integrada y otras aplicaciones de streaming, para crear una iluminación ambiente de Netflix fluida con una configuración limpia y sin cables. Necesitarás un Hue Bridge para utilizar la aplicación Sync TV y, con él, puedes sincronizar hasta diez luces Hue con capacidad de color con el televisor.

3. Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K sincroniza las luces Hue con contenido de Netflix transmitido por dispositivos conectados con HDMI, como Apple TV, Roku, Fire TV, decodificadores y consolas de videojuegos.

Con resolución 4K nítida a una tasa de refresco de hasta 60 Hz, ofrece una sincronización de luces reactiva y sin complicaciones que responde en tiempo real a cada escena, color y momento en pantalla.

Si dispone de conexión a un Hue Bridge, Play HDMI sync box 4K puede sincronizar hasta 10 luces Hue con capacidad de color, lo que incluye bombillas, lámparas y tiras de luces, para crear una experiencia de entretenimiento que llena la estancia. Sin un Hue Bridge puedes sincronizar una tira de luces Hue.

Mujer sosteniendo un mando a distancia para utilizar Hue Sync con el televisor

4. Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Para cines en casa avanzados y sistemas de juegos de última generación, Play HDMI sync box 8K ofrece la experiencia de entretenimiento basada en HDMI más avanzada de Philips Hue. La Sync box 8K sincroniza las luces Hue con contenido de Netflix reproducido con dispositivos conectados por HDMI, como Apple TV, Roku, Fire TV, decodificadores y consolas de videojuegos.

Con compatibilidad con HDMI 2.1, resolución 8K a 60 Hz y 4K a hasta 120 Hz, la sync box 8K está pensada para gamers y entusiastas del cine en casa que buscan una iluminación inmersiva con una calidad de imagen premium.

Si dispone de conexión a un Hue Bridge, Play HDMI sync box 8K puede sincronizar hasta 10 luces Hue con capacidad de color, lo que incluye bombillas, lámparas y tiras de luces, para crear una experiencia de entretenimiento que llena la estancia. Sin un Hue Bridge puedes sincronizar una tira de luces Hue.

5. Aplicación de escritorio Hue Sync

Si ves Netflix en un PC o Mac conectado a un monitor o un televisor, la aplicación de escritorio gratuita es un punto de acceso excelente. Captura los datos de color de la pantalla directamente desde el ordenador para comunicarse con un centro de hogar inteligente Hue Bridge.

Aunque la aplicación de escritorio Hue Sync está destinada a ordenadores y portátiles, también puedes utilizarla en un televisor; solo tienes que transmitir la pantalla. Si ya tienes un dispositivo de streaming conectado al televisor, solo tienes que transmitir la pantalla del ordenador (mientras reproduces Netflix en el navegador Chrome) o conectarla mediante HDMI al televisor y podrás sincronizar las luces. Si bien esta opción funciona, puede que no ofrezca la misma calidad que la sincronización del televisor con una Philips Hue Play HDMI sync box.

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¿Qué opción de sincronización de Netflix es más adecuada para ti?

Cómo funciona

¿Funciona con aplicaciones de Netflix en el televisor?

Ideal para

Play screen sync

Utiliza un objetivo de ojo de pez para analizar el contenido que se muestra en la pantalla del televisor y sincronizar las luces Hue en tiempo real.
La mayoría de las instalaciones de televisión, incluidas las aplicaciones integradas de Netflix, dispositivos de streaming y televisión en abierto.

Aplicación Hue Sync TV

Sincroniza las luces directamente con el contenido que se muestra en televisores Samsung y LG compatibles.
Usuarios con televisores compatibles que vean Netflix con una aplicación nativa de TV.

Play HDMI Hue sync box 4K

Sincroniza las luces con el contenido de dispositivos de streaming conectados a HDMI, decodificadores y consolas de videojuegos.
No*
Streaming, películas, deportes y tus juegos habituales hasta 4K a 60 Hz.

Play HDMI Hue sync box 8K

Sincroniza luces con contenido de dispositivos conectados con HDMI utilizando tecnología HDMI 2.1.
No*
Cine en casa avanzado y juegos de última generación con soporte para hasta 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz.

Aplicación de escritorio Hue Sync

Sincroniza las luces con el contenido reproducido en un ordenador con Windows o Mac.
ND
Ver Netflix o jugar en un PC o Mac.

* Funciona con Netflix cuando se transmite con un dispositivo HDMI conectado, como Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast, PlayStation o Xbox.

Explora las opciones de sincronización de Hue con TV.

¿Cómo se sincronizan las luces Philips Hue con Netflix?

Una pregunta habitual entre los entusiastas de los hogares inteligentes es si la Philips Hue sync box funciona con Netflix. La respuesta es que , pero depende de cómo se realiza la transmisión.

Si principalmente ves Netflix con aplicaciones integradas en el televisor, Play Screen Sync o la aplicación Hue Sync TV suelen ser las soluciones más sencillas porque pueden sincronizar las luces con el contenido que se muestra directamente en el televisor.

¿Funciona Philips Hue Sync Box con Netflix?

Las Philips Hue Play HDMI sync box 4K y sync box 8K funcionan analizando una señal HDMI de entrada. Se encuentran entre la fuente de contenido y el televisor, donde leen los datos de los píxeles en tiempo real. Por este motivo, no pueden "ver" el contenido de la aplicación de Netflix si se ejecuta de forma nativa en el software integrado en un televisor inteligente.

 

Para disfrutar de la integración de Philips Hue Play HDMI sync box con Netflix, es necesario reproducir Netflix con un dispositivo externo conectado a la Philips Hue Play HDMI sync box, como alguno de los siguientes:

  • Dispositivos de streaming: Apple TV 4K, Chromecast con Google TV, Amazon Fire TV Stick o Roku.
  • Consolas de videojuegos: PlayStation 5 o Xbox Series X/S.
  • Decodificadores: decodificadores de cable o satélite de alta definición.

Productos Philips Hue de entretenimiento para sincronizar con Netflix

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Cómo configurar la experiencia de sincronización de Philips Hue con Netflix

Preparar tu área de entretenimiento es sencillo.

Paso 1: Instalar la solución de sincronización

Configura tu dispositivo de sincronización de pantallas Play, Play HDMI sync box 4K, Play HDMI sync box 8K o la aplicación Hue Sync TV, siguiendo las instrucciones del producto.

Paso 2: Crear un área de entretenimiento

En la aplicación Hue, ve a Configuración > Áreas de entretenimiento y coloca las luces en un diseño de estancia virtual que coincida con su posición real.

Paso 3: Empezar a sincronizar

Abre la pestaña de Sincronización en la aplicación Hue, selecciona el área de entretenimiento y empieza a sincronizar. A continuación, abre Netflix y observa cómo la estancia cobra vida con una iluminación con colores a juego.

Consejo avanzado: para que la experiencia sea realmente integrada, activa la "Detección CEC" en los ajustes, para que las luces se empiecen a sincronizar automáticamente en cuanto enciendas tu Apple TV o Xbox.

 

Principales productos Philips Hue para instalaciones de entretenimiento

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Inspiración: más allá del resplandor

Una instalación de sincronización de Philips Hue con Netflix no consiste solo en luces intermitentes, sino en crear una atmósfera.

Para un thriller de suspense, las luces pueden permanecer tenues y misteriosas y reaccionar sutilmente en momentos de tensión. Para un documental de naturaleza, se puede transformar toda la estancia con verdes vibrantes, azules profundos del océano y tonos cálidos del atardecer.

Desde la pestaña Sincronización de la aplicación Hue, puedes ajustar la intensidad de la experiencia para adaptarla a lo que estés viendo. Elige un efecto más discreto para una sesión tranquila o aumenta la intensidad para grandes éxitos de acción, deportes y partidas de videojuegos.

 

Transforma tus noches de cine

Configurar la sincronización de Philips Hue con Netflix va más allá de una mejora tecnológica. Extendiendo los colores de la pantalla al espacio físico, puedes crear una experiencia de visualización más inmersiva que te sumerge aún más en cada película, serie y documental.

Tanto si eliges Play screen sync como Play HDMI sync box 4K, Hue Sync TV app o Play HDMI sync box 8K, disfrutarás de una iluminación inteligente que reacciona a cada escena en tiempo real. Coge las palomitas, atenúa las luces y deja que comience el espectáculo.

 

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