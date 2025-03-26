Ideoita keittiön valaistukseen

Esimerkiksi Hue Perifo kiskovalaistus on täysin muokattavissa, joten pääset toimimaan itse valaistussuunnittelijana! Valitse sopivat kiskojen pituudet, asenna ne yhteen ja kiinnitä sitten keittiön kattoon tai seiniin. Kiskovalaistus luodaan osista, joten voit suunnitella kiskon keittiösi mittojen mukaan, vaikkapa työtasojen, pöydän tai saarekkeen ylle. Voit myös luoda upean design-ratkaisun suorakulman, neliön tai L- tai U-kirjaimen muotoisella kiskolla ja kiinnittää sen tilan keskelle.

Kun kisko on asennettu, napsauta valitsemasi Perifo-valaisimet paikoilleen ja sijoita ne haluamiisi kohtiin kiskossa. Suuntaa kohdevalasimet työalueita tai sisustuselementtejä kohti. Tyylikkäät riippuvalaisimet sopivat puolestaan pöytien ja saarekkeiden ylle, ja valopalkeilla valaiset hyvin pidemmät työtasot.

Jos haluat saada kiiltävät pinnat hehkumaan ja korostaa muotoja, voit sijoittaa taipuisia valonauhoja keittiökaappien, sokkelilistojen tai työtasojen reunusten alle. Ne ovat joustavia ja niitä voidaan taivuttaa, muotoilla ja leikata sopimaan lähes minne vain. Aseta valonauhat toistamaan kirkasta valkoista valoa kun valmistat ruokaa ja lämmintä sävyä luodaksesi kutsuvan tunnelman vieraita varten.