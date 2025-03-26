Tuki
Keittiön valaistusideoita: kolme älykästä riippuvalaisinta valaisevat keittiötilan

Ideoita keittiön valaistukseen

1.4.2025

Philips Huen avulla voit tuoda keittiöösi hieman lisää maustetta ja väriä älyvalaistuksella. Keittiö on yksi kodin monipuolisimmista tiloista, ja myös sen valaistuksen pitäisi olla monipuolista!  Olitpa sitten laittamassa ruokaa, rentoutumassa tai viihdyttämässä – ota kaikki irti tilasta suunnitteluinspiraation, käytännön vinkkien ja keittiön valaistusideoiden avulla.  

Sopiva valo jokaiseen keittiöön

Valaistusideoita moderniin keittiöön

Minimalistinen, mid-century modern tai moderni skandinaavinen – olipa keittiösi tyyli mikä tahansa, oikea älyvalaistus tuo esiin kaikki sen ainutlaatuiset yksityiskohdat.

Keittiön kiskovalaistus on loistava tapa tuoda tilaan industriaalista tyylikkyyttä. Valitse valkoiset tai mustat kiskot, jotka sopivat kaapiston ja tasojen puhtaisiin linjoihin. Ne luovat modernin tyylin ja tarjoavat samalla monipuolisuuden, jonka avulla saat valoa juuri sinne, missä sitä tarvitset.

Hue Perifo kiskovalaisin valaisee keittiön tyylikkäällä riippuvalaistuksella

Esimerkiksi Hue Perifo kiskovalaistus on täysin muokattavissa, joten pääset toimimaan itse valaistussuunnittelijana! Valitse sopivat kiskojen pituudet, asenna ne yhteen ja kiinnitä sitten keittiön kattoon tai seiniin. Kiskovalaistus luodaan osista, joten voit suunnitella kiskon keittiösi mittojen mukaan, vaikkapa työtasojen, pöydän tai saarekkeen ylle. Voit myös luoda upean design-ratkaisun suorakulman, neliön tai L- tai U-kirjaimen muotoisella kiskolla ja kiinnittää sen tilan keskelle.

Kun kisko on asennettu, napsauta valitsemasi Perifo-valaisimet paikoilleen ja sijoita ne haluamiisi kohtiin kiskossa. Suuntaa kohdevalasimet työalueita tai sisustuselementtejä kohti. Tyylikkäät riippuvalaisimet sopivat puolestaan pöytien ja saarekkeiden ylle, ja valopalkeilla valaiset hyvin pidemmät työtasot.

Jos haluat saada kiiltävät pinnat hehkumaan ja korostaa muotoja, voit sijoittaa taipuisia valonauhoja keittiökaappien, sokkelilistojen tai työtasojen reunusten alle. Ne ovat joustavia ja niitä voidaan taivuttaa, muotoilla ja leikata sopimaan lähes minne vain. Aseta valonauhat toistamaan kirkasta valkoista valoa kun valmistat ruokaa ja lämmintä sävyä luodaksesi kutsuvan tunnelman vieraita varten.

Tyylikäs keittiö valaistu kirkkaanvalkoisella älyvalolla keittiön riippuvalaisimilla ja kaapin alla olevilla liuskavaloilla

Valaistusideoita perinteiseen keittiöön

Olipa keittiösi tyyli millainen tahansa, älyvalaistus voi korostaa sen ainutlaatuisia ominaispiirteitä ja tuoda samalla käyttöön monia etuja.

Perinteiseen keittiöön sopii täydellisesti esimerkiksi kattokruunu tai seinävalaisin. Lisää klassista glamouria käyttämällä perinteisen tyylisiä lamppuja, kuten Hue-kynttilälamppuja ja -hehkulankalamppuja. Jos haluat todellisen vintage-eleganssin, joka sopii keittiöösi, voit lisätä nykyisiin valaisimiisi valikoimamme hehkulamppuja.  Älykkäät filamenttilamput yhdistävät LED-lamppujen energiatehokkuuden perinteisten hehkulamppujen tyylikkääseen ilmeeseen. Älylampun voi säätää kirkkaasta valosta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan juuri keittiöösi sopivalle tasolle. Valitse ikisuosikki Edison, pallon muotoinen Globe, perusmalli tai kynttilälamppu keittiösi ilmeen mukaan.

Jos keittiössäsi on kauniita antiikkikaappeja tai puisia hyllyjä, voit täyttää ne valolla ja näin tehdä niistä huomion keskipisteen. Kiinnitä kaappeihin valonauhat ja esittele keittiösi yksityiskohtia ja kauniita esineitä.

Kodikas keittiönpöytä lämpimän valkoisten Hue-lamppujen hehkussa

Täydellinen valaistus kaikenkokoisiin keittiöihin

Valaistusideoita pieneen keittiöön

Tasapainoinen valaistus luo keittiöön siistin ja avaran tunnelman sekä optimoi käytännölliset ratkaisut. Pohdi tilan kunkin alueen käyttöä ja niiden valaistusta – tarvitaanko alueilla enemmän valaisimia? Optimaalinen määrä valoa saa keittiön tuntumaan suuremmalta, erityisesti, jos luonnonvaloa ei ole paljon.

Jos keittiön katto on matala, upotettavilla valaisimilla saadaan kätevästi tasainen valonjako. Nämä valaisimet eivät vie tilaa keittiöstä tai häiritse ruuanlaittoa. Lisäämällä valonauhat keittiön katon reunoille sekä kaappien ja hyllyjen ylle saat keittiön tuntumaan korkeammalta. Näin valo heijastuu ylös- ja alaspäin seiniä pitkin luoden tilantuntua. Tätä voi käyttää myös seinillä olevien taulujen ja muiden koriste-esineiden korostusvalaistukseen.

Vaihda lamput kirkkaampiin, elleivät ne jo ole valaisimien enimmäisteholuokituksen mukaisia. Pienet huoneet voivat tuntua ahtailta riittämättömän valaistuksen vuoksi. Huen älylamppujen sävyä voi säätää viileästä lämpimän valkoiseen ja mihin tahansa väriin.

Keittiö, joka on valaistu kirkkaasti valonauhoilla

Valaistusideoita suureen keittiöön

Suuri ja avara keittiö tarjoaa upean mahdollisuuden kokeilla erilaisia kattovalaisimia. Pohdi jälleen, mitä keittiön eri alueilla yleensä tehdään ja kuinka paljon valoa niissä tarvitaan. Näin voit valita parhaiten käyttötarkoitukseen sopivan valaisimen.

Kiskovalaistus esimerkiksi Hue Perifo -valaisimilla on täysin muokattavissa oleva ratkaisu, joka sopii erinomaisesti suuriin keittiöihin. Sarjan kisko on suunniteltu käytettäväksi monien erilaisten valaisimien kanssa – valikoimassa on muun muassa kohdevalaisimia, riippuvalaisimia ja valopalkkeja. Voit esimerkiksi rakentaa suorakulmion muotoisen kiskon koko katon alueelle ja lisätä siihen helposti valaisimia mielesi mukaan. Lisää eri pituisia riippuvalaisimia keittiön pöydän ylle, eri suuntiin valaisevia kohdevalaisimia työtasojen päälle ja valopalkkirivi suurten lattia-alueiden valaisemiseen.

Jos sinulla on suuri ruoanlaittoalue tai keittiösaareke, jossa tarvitaan tehokasta ja tasaisesti jakautuvaa valoa, paneelivalaisimet (kuten Hue Datura) voivat olla erinomainen ratkaisu. Hue Daturan tyylikäs, reunukseton muotoilu täydentää keittiön sisustusta hienovaraisella tavalla. Hue Datura -paneelivalaisimet sopivat hyvin suuriin tiloihin, koska ne heijastavat pehmeää valoa alaspäin ja valaisevat samalla kattoa valokehällään. Jokainen paneelivalaisin voidaan jopa asettaa toistamaan kahta väriä samanaikaisesti! 

Valaistusta keittiön jokaiselle alueelle.

Valaistusideoita tiskialtaan ylle

Tiskaaminen voi olla työlästä puuhaa, mutta hyvin valaistu tiskiallas helpottaa urakkaa huomattavasti. Parhaiten tähän sopivat upotetut katto- tai kohdevalaisimet, jotka on suunnattu suoraan tiskialtaaseen. Upotettavat valaisimet ovat huomaamattomia ja ihanteellisia silloin, kun halutaan tehokasta valoa tietylle alueelle. Vältä valonlähteiden sijoittamista taaksesi, niin et luo varjoa tiskialtaan kohdalle. 

Riipuksen muotoinen keittiön kattovalaisin, joka loistaa lämpimästi keittiön pöydän yli

Ideoita keittiön pöydän valaistukseen

Ruokapöytä on kodin keskipiste, jonka äärellä tapahtuu kaikkea mukavaa aina arkisista naposteluista synttärijuhliin. Siksi se kannattaakin valaista hyvin! Klassinen vaihtoehto on suoraan pöydän yläpuolelle asennettu riippuvalaisin. Näin valosta voidaan todella tehdä keittiön kiintopiste. Yksi hyvä tapa on valita riippuvalaisin hieman pidemmällä johdolla, jotta varjostin on noin 50 cm:n korkeudella pöydän pinnasta. Ylisuuri varjostin lisää myös huomiota herättäviä yksityiskohtia ja varmistaa samalla, että pöytä on hyvin valaistu. Sijoittamalla pöytävalaisimen pöydän keskelle teet ruokailuhetkistä intiimejä. Kannettava Hue Go -pöytävalaisin on tyylikkäästi muotoiltu vaihtoehto, joka sopii jokaiselle ruokapöydälle. Lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia kaapelien kulkeutumisesta levyjen ja tuolien alle. Nosta vain valaisin latausalustalta ja sijoita se haluamaasi paikkaan. Voit valita valon värin mielesi mukaan ja luoda suosikkiravintolasi tunnelman.

Ideoita keittiösaarekkeen valaistukseen

Jos keittiö on kodin sydän, niin saareke on keittiön sydän. Tilan keskipisteenä saareke ei ole vain paikka ruoan valmistukseen, vaan sen äärellä syödään, vietetään aikaa ja rentoudutaan aamusta iltaan.

Todella monikäyttöisenä tilana se ansaitsee todella monikäyttöiset valot. Kirkas valaistus helpottaa työtä, olitpa sitten pilkkomassa vihanneksia, kuorruttamassa kakkua tai lukemassa reseptiä. Kun on aika istahtaa alas nauttimaan kulinaarisista mestariteoksistasi, voit valita valaistukseen hieman pehmeämmät sävyt ja nauttia rennosta tunnelmasta ystävien ja perheen kanssa.

Korosta keittiösi keskipistettä valitsemalla keittiösaarekkeelle suunniteltu riippuvalaisin. Pohdi muun muassa sitä, kuinka monta riippuvalaisinta haluat, kuinka pitkät johdot niihin tarvitaan, miten haluat asetella ne ja minkä tyyppiset varjostimet niissä on. Hue Flourish riippuvalaisimen tyylikäs pallomainen muoto tuo tilaan pehmeää valoa ja elegantin ilmeen. Jos saareke on pitkä, harkitse usean Flourish riippuvalaisimen ripustamista saarekkeen päälle – yksi joka toinen metri.

Jos tilaan on jo asennettu riippuvalaisimia, voit päivittää niiden lamput helposti himmennettäviin, väriä toistaviin Hue-älylamppuihin. Valikoimassa on lamppuja kaikenkokoisiin ja -tyylisiin valaisimiin. Jos nykyisten riippuvalaisimiesi varjostimet ovat läpinäkyvät, voit vaihtaa niihin hehkulankatyyppiset lamput, jotka saavat aikaan klassisen tyylikkään ilmeen. Aseta kaunis meripihkan värinen hehku ruuanlaittoa varten tai luodaksesi romanttista bistrotunnelmaa.

Takaisin artikkeleihin
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay