Anna mielikuvituksesi viedä ja tee ulkotiloistasi upeita Philips Huella. Voit mukauttaa tunnelman mihin tahansa hetkeen: suuriin juhliin, viihtyisään illalliseen tai rentoutumishetkeen myöhään kesäillassa.
Tuo ulkotilojen parhaat puolet esiin
Ota käyttöön Hue-ulkovalaistus
Luo täydellinen tunnelma ulkotiloihin
Elävöitä ulkotilojen tunnelmaa Philips Huen avulla. Aseta värivaloa toistavia valaisimia polkujen viereen ja seinille kohdevalaisimia. Upeat värit ja hehkuvat sävyt tekevät pihasta uskomattoman ulkoilmatapahtuman näyttämön.
Rentoudu lämpimän ja viileän valkoisen valon sävyissä
Jatka iltaa ulkona pidempään Philips Hue -ulkovalaistuksella. Luo sopiva tunnelma terassille, parvekkeelle tai takapihalle ja rentoudu. Kesäauringon lämpimän valkoisesta valosta talven viileään päivänvaloon: voit asettaa minkä tahansa hetkeen ja mielialaan sopivan valkoisen valon sävyn ympäri vuoden.
Erityinen valaistus erityisiin hetkiin
Tuleeko perhettä tai ystäviä kylään? Säädä ulkovalaistus hetkeen sopivaksi. Koristele tilasi näyttävillä Festavia Globe valosarjoilla, valaise kotisi julkisivu Festavia Permanent valosarjoilla, sijoita valonauhoja aidalle tai poluille tai tuo puutarhaasi värikästä valoa pylväs- ja kohdevalaisimilla – valo saa aikaan taianomaisen tunnelman, olipa kyseessä viihtyisä illallinen parvekkeella, grillausta terassilla tai juhlat takapihalla. Aseta värikäs valaistusasetus tai rauhallisesti liikkuvia valotehosteita ja saa nämä hetket loistamaan.
Helppo asentaa ja laajentaa
Valaise pihan polut, korosta takapihan kohtia tai luo ainutlaatuinen tunnelma terassille. Voit tehdä sen itse käyttämällä Hue-kohdevalaisimia tai -pylväsvalaisimia. Järjestelmä on matalajännitteinen, turvallinen käyttää pihallasi ja helppo asentaa. Et tarvitse sähköasentajaa: luo ja laajenna haluamallasi tavalla.
Suosituimmat ulkotilojen tuotteet
Hue White and color ambiance
Calla Outdoor -pylväsvalaisin
129,99 €
Hue White and color ambiance
Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)
189,99 €
Hue White and color ambiance
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
349,99 €
343,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
239,99 €
201,99 €
Hue
Jatkokaapeli ulkokäyttöön (2,5 m)
24,99 €
Hue White and color ambiance
Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)
159,99 €
Hue White
Lucca Outdoor -seinävalaisin ulkokäyttöön
99,99 €
Tutustu Tervetuloa kotiin -tuotteisiin
Valot, jotka toivottavat sinut tervetulleeksi kotiin
Automatisoi valosi toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin. Philips Hue -valot valaisevat etupihasi ja pihatiesi automaattisesti, kun ajat kotiin.
Lisätietoja Philips Huesta
Philips Hue on älyvalaistusjärjestelmä, jolla voit helposti ohjata valaistustasi ja luoda juuri oikean tunnelman kaikkiin hetkiin sisä- ja ulkotiloissa. Herätä ulkotilasi eloon ulkovalaisimien avulla.
Ulkovalaisimet
Ulkovalaisimemme on suunniteltu vaihtuviin sääolosuhteisiin. Valitse sinulle sopivin ulkovalaisin.
Hue Bridge
Hue Bridge on älyvalaistusjärjestelmäsi sydän. Sen avulla voit yhdistää jopa 50 sisä- ja ulkovaloa – saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.
Ohjaus
Voit ohjata älyvalaistusta esimerkiksi Philips Hue -sovelluksella ja -kytkimillä.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.