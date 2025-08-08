Erityinen valaistus erityisiin hetkiin

Tuleeko perhettä tai ystäviä kylään? Säädä ulkovalaistus hetkeen sopivaksi. Koristele tilasi näyttävillä Festavia Globe valosarjoilla, valaise kotisi julkisivu Festavia Permanent valosarjoilla, sijoita valonauhoja aidalle tai poluille tai tuo puutarhaasi värikästä valoa pylväs- ja kohdevalaisimilla – valo saa aikaan taianomaisen tunnelman, olipa kyseessä viihtyisä illallinen parvekkeella, grillausta terassilla tai juhlat takapihalla. Aseta värikäs valaistusasetus tai rauhallisesti liikkuvia valotehosteita ja saa nämä hetket loistamaan.