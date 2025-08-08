Tuki

Tuo ulkotilojen parhaat puolet esiin

Anna mielikuvituksesi viedä ja tee ulkotiloistasi upeita Philips Huella. Voit mukauttaa tunnelman mihin tahansa hetkeen: suuriin juhliin, viihtyisään illalliseen tai rentoutumishetkeen myöhään kesäillassa.

Ota käyttöön Hue-ulkovalaistus

hue-ulkovalaistussovelluksen värit

Luo täydellinen tunnelma ulkotiloihin

Elävöitä ulkotilojen tunnelmaa Philips Huen avulla. Aseta värivaloa toistavia valaisimia polkujen viereen ja seinille kohdevalaisimia. Upeat värit ja hehkuvat sävyt tekevät pihasta uskomattoman ulkoilmatapahtuman näyttämön.

Hue-ulkovalojen lämpimästä kylmään säädettävä sävy

Rentoudu lämpimän ja viileän valkoisen valon sävyissä

Jatka iltaa ulkona pidempään Philips Hue -ulkovalaistuksella. Luo sopiva tunnelma terassille, parvekkeelle tai takapihalle ja rentoudu. Kesäauringon lämpimän valkoisesta valosta talven viileään päivänvaloon: voit asettaa minkä tahansa hetkeen ja mielialaan sopivan valkoisen valon sävyn ympäri vuoden.

Parvekkeen istuma-alue yöllä, valaistu ulkokäyttöön tarkoitetuilla Festavia Globe valosarjoilla, jotka hehkuvat vaaleanpunaisissa ja keltaisissa sävyissä.

Erityinen valaistus erityisiin hetkiin

Tuleeko perhettä tai ystäviä kylään? Säädä ulkovalaistus hetkeen sopivaksi. Koristele tilasi näyttävillä Festavia Globe valosarjoilla, valaise kotisi julkisivu Festavia Permanent valosarjoilla, sijoita valonauhoja aidalle tai poluille tai tuo puutarhaasi värikästä valoa pylväs- ja kohdevalaisimilla – valo saa aikaan taianomaisen tunnelman, olipa kyseessä viihtyisä illallinen parvekkeella, grillausta terassilla tai juhlat takapihalla. Aseta värikäs valaistusasetus tai rauhallisesti liikkuvia valotehosteita ja saa nämä hetket loistamaan.

Hue-ulkovalojen Asenna ja laajenna -video

Helppo asentaa ja laajentaa

Valaise pihan polut, korosta takapihan kohtia tai luo ainutlaatuinen tunnelma terassille. Voit tehdä sen itse käyttämällä Hue-kohdevalaisimia tai -pylväsvalaisimia. Järjestelmä on matalajännitteinen, turvallinen käyttää pihallasi ja helppo asentaa. Et tarvitse sähköasentajaa: luo ja laajenna haluamallasi tavalla.

Suosituimmat ulkotilojen tuotteet

Calla Outdoor -pylväsvalaisin

Hue White and color ambiance

Calla Outdoor -pylväsvalaisin
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
105 x 252 mm
Virtalähde myydään erikseen

129,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)

Hue White and color ambiance

Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Virtalähde myydään erikseen

189,99 €

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

349,99 €

343,99 €

Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä

Hue White and color ambiance

Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
1 x 5 metrin valonauha
Valkoista ja värillistä valoa
Mukana virtalähde
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

239,99 €

201,99 €

Jatkokaapeli ulkokäyttöön (2,5 m)

Hue

Jatkokaapeli ulkokäyttöön (2,5 m)
Jatkokaapeli
Pituus 2,5 m
T-osa mukana

24,99 €

Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)

Hue White and color ambiance

Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Virtalähde myydään erikseen

159,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Lucca Outdoor -seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White

Lucca Outdoor -seinävalaisin ulkokäyttöön
Mukana E27-ledilamppu
Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

99,99 €

Tutustu Tervetuloa kotiin -tuotteisiin

Anna Philips Huen toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin

Valot, jotka toivottavat sinut tervetulleeksi kotiin

Automatisoi valosi toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin. Philips Hue -valot valaisevat etupihasi ja pihatiesi automaattisesti, kun ajat kotiin.

Lisätietoja

Lisätietoja Philips Huesta

Philips Hue on älyvalaistusjärjestelmä, jolla voit helposti ohjata valaistustasi ja luoda juuri oikean tunnelman kaikkiin hetkiin sisä- ja ulkotiloissa. Herätä ulkotilasi eloon ulkovalaisimien avulla.

Ulkovalaisimet

Ulkovalaisimet

Ulkovalaisimemme on suunniteltu vaihtuviin sääolosuhteisiin. Valitse sinulle sopivin ulkovalaisin.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge on älyvalaistusjärjestelmäsi sydän. Sen avulla voit yhdistää jopa 50 sisä- ja ulkovaloa – saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.
Ohjaus

Ohjaus

Voit ohjata älyvalaistusta esimerkiksi Philips Hue -sovelluksella ja -kytkimillä.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

