Tunne itsesi tervetulleeksi kotiin pihatien LED- valaistuksen avulla

Automatisoi pihavalot syttymään, kun saavut kotiin tai valaisemaan pihasi illan hämärtyessä – vain Philips Huella!

Anna Philips Huen toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin

Näe, miten Philips Hue -ulkovalaistus toimii

hue-ulkovalojen geopaikannus

Älykkäät valot toivottavat sinut tervetulleeksi kotiin

Enää ei tarvitse saapua pimeään kotiin! Aseta valot syttymään automaattisesti, kun olet lähellä kotiasi – ja sammumaan lähtiessäsi. Ota käyttöön Kotiin saapuminen- ja Kotoa poistuminen -automaatiot.

Hue-ulkovalaistussovellus

Liike sytyttää valot

Voit asettaa valot syttymään automaattisesti, kun liiketunnistin havaitsee liikettä. Valon avulla toivotat vieraat tervetulleeksi ja karkotat kutsumattomat vieraat.

Määritä ajastukset sinulle sopiviksi

Saa kotisi näyttämään asutulta

Lisää mielenrauhaa yhdellä Philips Hue -sovelluksen napautuksella. Aseta Luo läsnäolovaikutelma -automaatio, joka saa kotisi näyttämään asutulta silloinkin, kun olet poissa – tai kytke valot päälle ja pois mistä tahansa.

Suosituimmat ulkotilojen tuotteet

Flash sale -25 %
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä

Hue White and color ambiance

Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
1 x 5 metrin valonauha
Valkoista ja värillistä valoa
Mukana virtalähde
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

239,99 €

201,99 €

Flash sale -25 %
Resonate-alasvalo

Hue White and color ambiance

Resonate-alasvalo
±10 vuoden käyttöikä
Langaton himmennys heti
Edellyttää Hue Bridge -siltaa

119,99 €

Flash sale -25 %
Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Low Volt -järjestelmä – laajennus
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

159,99 €

Flash sale -25 %
Festavia-koristevalosarjat

Hue White and color ambiance

Festavia-koristevalosarjat
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

119,99 €

Flash sale -25 %
Ulkotunnistin

Hue

Ulkotunnistin
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Säänkestävä
Automatisoi valaistuksesi

59,99 €

Flash sale -25 %
Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

159,99 €

Flash sale -25 %
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

349,99 €

343,99 €

Flash sale -25 %
Lineaarinen Amarant-ulkovalaisin

Hue White and color ambiance

Lineaarinen Amarant-ulkovalaisin
Integroitu LED
Valkoista ja värikästä valoa
Low Volt -järjestelmä – laajennus
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

189,99 €

Flash sale -25 %
Discover-valonheitin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Discover-valonheitin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

199,99 €

Flash sale -25 %
Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

159,99 €

Flash sale -25 %
Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)

Hue White and color ambiance

Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Virtalähde myydään erikseen

189,99 €

Flash sale -25 %
Secure ‑valonheitin kameralla

Hue

Secure ‑valonheitin kameralla
Päästä päähän salaus
1080p HD -video
Valkoista valoa ja värivaloa
Yhdistetty kodin sähköverkkoon

309,99 €

Flash sale -25 %
40 W:n teholähde ulkokäyttöön

Hue

40 W:n teholähde ulkokäyttöön
Jatkokaapeli
Teho jopa 40 W
Musta

49,99 €

Flash sale -25 %
Econic-seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Econic-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

189,99 €

Tutustu takapihan kaunistamiseen

Rikastuta tilojasi

Rikastuta ulkotilojasi

Philips Huen ulkovalaisimilla voit luoda pihallesi upean tunnelman kauniilla ja värikkäillä älyvaloilla.

Lisätietoja

Lisätietoja Philips Huesta

Philips Hue on älyvalaistusjärjestelmä, jolla voit helposti ohjata valaistustasi ja luoda juuri oikean tunnelman kaikkiin hetkiin sisä- ja ulkotiloissa. Herätä ulkotilasi eloon ulkovalaisimien avulla.

Ulkovalaisimet

Ulkovalaisimet

Ulkovalaisimemme on suunniteltu vaihtuviin sääolosuhteisiin. Valitse sinulle sopivin ulkovalaisin.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge on älyvalaistusjärjestelmäsi sydän. Sen avulla voit yhdistää jopa 50 sisä- ja ulkovaloa – saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.
Ohjaus

Ohjaus

Voit ohjata älyvalaistusta esimerkiksi Philips Hue -sovelluksella ja -kytkimillä.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

