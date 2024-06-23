Automatisoi pihavalot syttymään, kun saavut kotiin tai valaisemaan pihasi illan hämärtyessä – vain Philips Huella!
Tunne itsesi tervetulleeksi kotiin pihatien LED- valaistuksen avulla
Näe, miten Philips Hue -ulkovalaistus toimii
Älykkäät valot toivottavat sinut tervetulleeksi kotiin
Enää ei tarvitse saapua pimeään kotiin! Aseta valot syttymään automaattisesti, kun olet lähellä kotiasi – ja sammumaan lähtiessäsi. Ota käyttöön Kotiin saapuminen- ja Kotoa poistuminen -automaatiot.
Liike sytyttää valot
Voit asettaa valot syttymään automaattisesti, kun liiketunnistin havaitsee liikettä. Valon avulla toivotat vieraat tervetulleeksi ja karkotat kutsumattomat vieraat.
Saa kotisi näyttämään asutulta
Lisää mielenrauhaa yhdellä Philips Hue -sovelluksen napautuksella. Aseta Luo läsnäolovaikutelma -automaatio, joka saa kotisi näyttämään asutulta silloinkin, kun olet poissa – tai kytke valot päälle ja pois mistä tahansa.
Suosituimmat ulkotilojen tuotteet
Hue White and color ambiance
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
239,99 €
201,99 €
Hue White and color ambiance
Resonate-alasvalo
119,99 €
Hue White and color ambiance
Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön
159,99 €
Hue White and color ambiance
Festavia-koristevalosarjat
119,99 €
Hue
Ulkotunnistin
59,99 €
Hue White and color ambiance
Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön
159,99 €
Hue White and color ambiance
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
349,99 €
343,99 €
Hue White and color ambiance
Lineaarinen Amarant-ulkovalaisin
189,99 €
Hue White and color ambiance
Discover-valonheitin ulkokäyttöön
199,99 €
Hue White and color ambiance
Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön
159,99 €
Hue White and color ambiance
Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)
189,99 €
Hue
Secure ‑valonheitin kameralla
309,99 €
Hue
40 W:n teholähde ulkokäyttöön
49,99 €
Hue White and color ambiance
Econic-seinävalaisin ulkokäyttöön
189,99 €
Tutustu takapihan kaunistamiseen
Rikastuta ulkotilojasi
Philips Huen ulkovalaisimilla voit luoda pihallesi upean tunnelman kauniilla ja värikkäillä älyvaloilla.
Lisätietoja Philips Huesta
Philips Hue on älyvalaistusjärjestelmä, jolla voit helposti ohjata valaistustasi ja luoda juuri oikean tunnelman kaikkiin hetkiin sisä- ja ulkotiloissa. Herätä ulkotilasi eloon ulkovalaisimien avulla.
Ulkovalaisimet
Ulkovalaisimemme on suunniteltu vaihtuviin sääolosuhteisiin. Valitse sinulle sopivin ulkovalaisin.
Hue Bridge
Hue Bridge on älyvalaistusjärjestelmäsi sydän. Sen avulla voit yhdistää jopa 50 sisä- ja ulkovaloa – saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.
Ohjaus
Voit ohjata älyvalaistusta esimerkiksi Philips Hue -sovelluksella ja -kytkimillä.
