Älykkäät valot toivottavat sinut tervetulleeksi kotiin

Enää ei tarvitse saapua pimeään kotiin! Aseta valot syttymään automaattisesti, kun olet lähellä kotiasi – ja sammumaan lähtiessäsi. Ota käyttöön Kotiin saapuminen- ja Kotoa poistuminen -automaatiot.