Säänkestävä rakenne

Philips Hue Outdoor ‑tunnistin on suunniteltu käytettäväksi ulkona, ja sen suorituskyky on testattu vaativissa olosuhteissa. Tämän lampun luokitus on IP54, eli se on roiskevesisuojattu ja kestää niin rankkasateet kuin muutkin sääolosuhteet.