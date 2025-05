Säänkestävä (IP44)

Philips Hue -ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen suorituskyky on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.