Luovuus, ohjattavuus ja tunnelma yhdessä saumattomassa kokemuksessa. Philips Hue x Nanoleaf tuo Nanoleafin osaksi Hue-ekosysteemiäsi – modulaariset paneelivalaisimet ja älykäs Philips Hue -ohjaus yhdistyvät Hue-sovelluksessa
Philips Hue x Nanoleaf
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Wall light module
39,99 €
Taiteen ja tunnelman harmoniaa
Luo seinätaidetta Nanoleaf-paneeleilla, liitä ne Philips Hue -ekosysteemiisi ja yhdistä muuhun tunnelmavalaistukseen – ohjaus käy vaivattomasti Hue-sovelluksessa. Voit sisällyttää Nanoleaf-paneelit valaistusasetuksiin, automaatioihin ja aikatauluihin, jolloin koko älyvalaistusjärjestelmä on todella yhtenäinen.
Philips Hue ‑seinäkytkinmoduuli
Omistatko jo Nanoleaf Triangle-, Mini Triangle- tai Hexagon-paneelivalaisimia? Voit Philips Hue -seinäkytkinmoduulin avulla liittää olemassa olevat Nanoleaf-paneelisi Hue-ekosysteemiin ja ohjata sekä mukauttaa niitä muiden Hue-valojesi kanssa Hue-sovelluksessa.*
*Muut Nanoleaf-paneelivalaisinten muodot eivät tällä hetkellä ole yhteensopivia Philips Hue -seinäkytkinmoduulin integraation kanssa.
Aloituspakkaukset
Eikö sinulla ole vielä Nanoleafia? Osta Philips Hue x Nanoleaf -aloituspakkaus. Jokaisessa pakkauksessa on 9, 12, 15 tai 18 Nanoleaf Triangle- tai Hexagon-muotoa sekä Philips Hue -seinäkytkinmoduuli. Kaikki mitä tarvitset lisätäksesi Nanloeafin Hue-järjestelmääsi
Tarvitsetko apua?
Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Nanoleafin integraation kanssa, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitkä Nanoleaf-paneelivalaisimet toimivat Philips Hue -seinäkytkinmoduulin kanssa?
Mitkä Nanoleaf-paneelivalaisimet toimivat Philips Hue -seinäkytkinmoduulin kanssa?
Kuinka monta Nanoleaf-paneelivalaisinta Philips Hue -seinäkytkinmoduulilla voi ohjata?
Kuinka monta Nanoleaf-paneelivalaisinta Philips Hue -seinäkytkinmoduulilla voi ohjata?
Miten asennan Nanoleaf-paneelivalaisimet ja lisään ne Hue-järjestelmääni?
Miten asennan Nanoleaf-paneelivalaisimet ja lisään ne Hue-järjestelmääni?
Millä tavoin voin ohjata ja mukauttaa Nanoleaf-paneeleja?
Millä tavoin voin ohjata ja mukauttaa Nanoleaf-paneeleja?
Tarvitsetko tukea?
Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Nanoleafin yhdistämiseen, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.