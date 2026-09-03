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Philips Hue x Nanoleaf

Luovuus, ohjattavuus ja tunnelma yhdessä saumattomassa kokemuksessa. Philips Hue x Nanoleaf tuo Nanoleafin osaksi Hue-ekosysteemiäsi – modulaariset paneelivalaisimet ja älykäs Philips Hue -ohjaus yhdistyvät Hue-sovelluksessa

Modulaariset Nanoleaf-paneelit yhdistettynä Philips Hue -sovellukseen luovat värikästä tunnelmavalaistusta moderniin ruokasaliin.

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Uusi
Wall light module

Wall light module

39,99 €

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

239,98 €

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Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

239,98 €

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Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

289,97 €

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Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

339,96 €

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Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

289,97 €

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Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

339,96 €

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Taiteen ja tunnelman harmoniaa

Luo seinätaidetta Nanoleaf-paneeleilla, liitä ne Philips Hue -ekosysteemiisi ja yhdistä muuhun tunnelmavalaistukseen – ohjaus käy vaivattomasti Hue-sovelluksessa. Voit sisällyttää Nanoleaf-paneelit valaistusasetuksiin, automaatioihin ja aikatauluihin, jolloin koko älyvalaistusjärjestelmä on todella yhtenäinen.

Modulaariset Nanoleaf Hexagon -paneelit tietokonepöydän yläpuolella, taustalla Philips Hue -valopalkit luovat seinävalaistusta modernissa kotitoimistossa.

Philips Hue ‑seinäkytkinmoduuli

Omistatko jo Nanoleaf Triangle-, Mini Triangle- tai Hexagon-paneelivalaisimia? Voit Philips Hue -seinäkytkinmoduulin avulla liittää olemassa olevat Nanoleaf-paneelisi Hue-ekosysteemiin ja ohjata sekä mukauttaa niitä muiden Hue-valojesi kanssa Hue-sovelluksessa.*

 

*Muut Nanoleaf-paneelivalaisinten muodot eivät tällä hetkellä ole yhteensopivia Philips Hue -seinäkytkinmoduulin integraation kanssa.

Osta seinäkytkinmoduuli
Modulaariset Nanoleaf Hexagon -paneelit ja Philips Hue Signe gradient -lattiavalaisin valaisevat modernin olohuoneen pinkin ja violetin sävyillä.

Aloituspakkaukset

Eikö sinulla ole vielä Nanoleafia? Osta Philips Hue x Nanoleaf -aloituspakkaus. Jokaisessa pakkauksessa on 9, 12, 15 tai 18 Nanoleaf Triangle- tai Hexagon-muotoa sekä Philips Hue -seinäkytkinmoduuli. Kaikki mitä tarvitset lisätäksesi Nanloeafin Hue-järjestelmääsi

Modulaariset Nanoleaf hexagon -paneelivalaisimet sängyn yläpuolella sekä Philips Hue -yöpöydän lamput loistamassa pinkin, oranssin, keltaisen ja valkoisen älyvalon sävyissä.

Tarvitsetko apua?

Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Nanoleafin integraation kanssa, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä. 

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Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä Nanoleaf-paneelivalaisimet toimivat Philips Hue -seinäkytkinmoduulin kanssa?

Kuinka monta Nanoleaf-paneelivalaisinta Philips Hue -seinäkytkinmoduulilla voi ohjata?

Miten asennan Nanoleaf-paneelivalaisimet ja lisään ne Hue-järjestelmääni?

Millä tavoin voin ohjata ja mukauttaa Nanoleaf-paneeleja?

Valikoima Philips Hue -lamppuja, Hue Bridge ja älykäs kohdevalaisin

Tarvitsetko tukea?

Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja Nanoleafin yhdistämiseen, katso lisää kysymyksiä ja vastauksia tai ota meihin yhteyttä.

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