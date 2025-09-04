Tuki
  • 2K-video ja kahdensuuntainen puhetoiminto
  • Yhteensopiva Philips Hue -valojen kanssa
  • Päivä- ja yönäkö
Löydä tuoteopas

Henkilö lähestyy kodin etuovea ja sytyttää Philips Hue -valot video-ovikellon kautta.

Turvallisuutta, joka täydentää Philips Hue -valojasi

Philips Hue -valot syttyvät automaattisesti, kun video-ovikello havaitsee liikettä. Kun ovikelloa soitetaan, valot välkkyvät hienovaraisesti, jotta tiedät jonkun olevan ovellasi.

Henkilö valvoo etuoveaan Hue Secure -video-ovikellolla Hue-sovelluksen kautta ollessaan poissa kotoa.

Tarkista mistä vain, kuka on ovella

Saat välittömästi ilmoituksen, kun liikettä havaitaan. Voit katsella videokuvaa reaaliajassa ja keskustella vierailijoiden kanssa sisäänrakennetun mikrofonin avulla – näin saat mielenrauhaa myös ollessasi poissa kotoa.

Mies ohjaa ovikelloaan, summeriaan ja Philips Hue -valojaan älypuhelimensa Hue-sovelluksen kautta.

Kattava ohjaus yhdellä sovelluksella

Ohjaa ovikelloa, soittokelloa ja Philips Hue -valoja Hue sovelluksella – yksi sovellus riittää. Saat ilmoituksia mobiililaitteeseesi, ja voit mukauttaa asetuksia sekä pysyä yhteydessä mistä tahansa suoraan älypuhelimellasi tai tabletillasi.

Etuovi, jolle toimitetaan paketteja, ja upotettu valokuva, jossa näkyy kuriiri Hue-video-ovikellon kautta.

Näet kaiken tarkasti

2K-tarkkuus ja 180 asteen kuva, joka ulottuu päästä varpaisiin – täydellinen tapa havaita vierailijat ja toimitukset ovellasi.

Kotiin paketteja toimittava tyttö etuoven kameran kautta katsottuna.

Kristallinkirkas ja värit tarkasti toistava kuva – jopa pimeässä

Tarkkaa ja laadukasta videokuvaa vuorokauden ympäri. Starlight-teknologia parantaa suorituskykyä hämärässä ja antaa selkeän, värit tarkasti toistavan näkymän ovelta – jopa pimeässä.

Henkilö, joka asentaa langallista ovikelloa käyttämällä poraa.

Helppo asennus

Langallisen video-ovikellon asennuksessa on vain muutama vaihe, ja se sopii mihin tahansa oveen.

Langaton Chime soittokello valkoisena.

Älykkäät ääni-ilmoitukset kaikkialla kotonasi

Lisää järjestelmään älykäs langaton soittokello, niin saat ääni-ilmoitukset missä tahansa kotonasi ja tiedät aina, kun joku on ovella.

Jotkin Secure-kameran ominaisuudet edellyttävät sopimusta niiden lukituksen avaamista varten. Tutustu erilaisiin sopimuksiin, tutki, mikä tekee niistä ainutlaatuisia, ja etsi niistä itsellesi sopiva.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä työkaluja tarvitsen Hue Secure -ovikellon asentamiseen?

Onko Hue Secure -ovikellossa paristoa (varavirtalähdettä)?

Toimiiko Hue Secure -ovikello nykyisen ovikelloni (soittokelloni) kanssa?

Voinko asentaa Hue Secure -ovikellon itse vai tarvitsenko sähköasentajan?

Mikä on kameran kuva-ala?

Mikä on kameran resoluutio?

Tarvitseeko Hue Secure -ovikello Bridgen?

Onko ovikello säänkestävä?

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta & Valkoinen

  • Materiaali

    Muovi

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Pakkauksen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Kamera

Tuki

Muu

Hue-tuki

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

