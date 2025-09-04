Philips Hue -valot syttyvät automaattisesti, kun video-ovikello havaitsee liikettä. Kun ovikelloa soitetaan, valot välkkyvät hienovaraisesti, jotta tiedät jonkun olevan ovellasi.
- 2K-video ja kahdensuuntainen puhetoiminto
- Yhteensopiva Philips Hue -valojen kanssa
- Päivä- ja yönäkö
Turvallisuutta, joka täydentää Philips Hue -valojasi
Tarkista mistä vain, kuka on ovella
Saat välittömästi ilmoituksen, kun liikettä havaitaan. Voit katsella videokuvaa reaaliajassa ja keskustella vierailijoiden kanssa sisäänrakennetun mikrofonin avulla – näin saat mielenrauhaa myös ollessasi poissa kotoa.
Kattava ohjaus yhdellä sovelluksella
Ohjaa ovikelloa, soittokelloa ja Philips Hue -valoja Hue sovelluksella – yksi sovellus riittää. Saat ilmoituksia mobiililaitteeseesi, ja voit mukauttaa asetuksia sekä pysyä yhteydessä mistä tahansa suoraan älypuhelimellasi tai tabletillasi.
Näet kaiken tarkasti
2K-tarkkuus ja 180 asteen kuva, joka ulottuu päästä varpaisiin – täydellinen tapa havaita vierailijat ja toimitukset ovellasi.
Kristallinkirkas ja värit tarkasti toistava kuva – jopa pimeässä
Tarkkaa ja laadukasta videokuvaa vuorokauden ympäri. Starlight-teknologia parantaa suorituskykyä hämärässä ja antaa selkeän, värit tarkasti toistavan näkymän ovelta – jopa pimeässä.
Helppo asennus
Langallisen video-ovikellon asennuksessa on vain muutama vaihe, ja se sopii mihin tahansa oveen.
Älykkäät ääni-ilmoitukset kaikkialla kotonasi
Lisää järjestelmään älykäs langaton soittokello, niin saat ääni-ilmoitukset missä tahansa kotonasi ja tiedät aina, kun joku on ovella.
Löydä sopimus
Jotkin Secure-kameran ominaisuudet edellyttävät sopimusta niiden lukituksen avaamista varten. Tutustu erilaisiin sopimuksiin, tutki, mikä tekee niistä ainutlaatuisia, ja etsi niistä itsellesi sopiva.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä työkaluja tarvitsen Hue Secure -ovikellon asentamiseen?
Onko Hue Secure -ovikellossa paristoa (varavirtalähdettä)?
Toimiiko Hue Secure -ovikello nykyisen ovikelloni (soittokelloni) kanssa?
Voinko asentaa Hue Secure -ovikellon itse vai tarvitsenko sähköasentajan?
Mikä on kameran kuva-ala?
Mikä on kameran resoluutio?
Tarvitseeko Hue Secure -ovikello Bridgen?
Onko ovikello säänkestävä?
Tekniset tiedot
