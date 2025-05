Suuriin tiloihin kuten olohuoneeseen suunniteltu suuri musta Enrave-kattovalaisin on nykyaikaisesti muotoilu. Sen valo on valintasi mukaan lämpimän tai viileän valkoista. Kaunis valorengas kattoa vasten on tunnelmallinen yksityiskohta, joka täydentää valaisimen alaspäin suuntautuvaa voimakasta hehkua.