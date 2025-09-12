Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin

Neljä valmista valaistusasetusta helpottavat arkeasi, sillä ne on suunniteltu erityisesti päivittäisiä rutiineja ajatellen: piristymiseen, keskittymiseen, lukemiseen ja rentoutumiseen. Kylmän valkoisista asetuksista toinen tukee piristymistä ja toinen keskittymistä, joten niiden avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja rentoutumiseen tarkoitettujen lämpimien asetusten avulla voit puolestaan uppoutua hyvän kirjan pariin ja antaa mielesi levätä.