Ohjaa valaistusta yhdellä painalluksella

Ohjaa älyvaloja yhdellä painalluksella – ilman älypuhelinta. Yhdellä painalluksella voit sytyttää ja sammuttaa valaistuksen ja pitämällä ohjauspainiketta painettuna voit himmentää ja kirkastaa valaistusta. Philips Hue Smart button ‑ohjauspainike on jo valmiiksi määritetty suorittamaan tarvitsemasi toiminnot, ja se on valmiina käyttöön missä tahansa.