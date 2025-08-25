Se on edistynein, intuitiivisin ja hauskin tapa valaista kotiasi sekä sisältä että ulkoa. Luo oma kokoonpanosi älylamppujen, valaisimien, ulkovalaisimien ja tarvikkeiden valikoimasta. Avaa kaikki ominaisuudet Hue Bridge tai Bridge Pro -keskusyksikön avulla ja määritä sekä ohjaa kaikkea Hue-sovelluksen kautta. Nauti animaatioista, synkronoi television, pelien ja musiikin kanssa sekä hyödynnä älykästä kodin turvaa, ohjausta kodin ulkopuolelta ja muita toimintoja!