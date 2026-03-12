Laajenna Hue viihteen maailmaan tämän viihdesynkronointipaketin avulla. Paketti sisältää Play HDMI sync box 4K:n ja väriä toistavan Gradientti-valonauhan. Yhdistä digiboksit ja suoratoistolaitteet Boxiin ja synkronoi TV:n sisältö gradienttivalonauhaan. Nauti värikkäistä valotehosteista, jotka reagoivat saumattomasti kaikkeen, mitä näytöllä näkyy. Sync box -synkronointlaite tukee 4K-resoluutiota 60 Hz virkistystaajuudella, joten voit nauttia laadukkaasta kuvasta ja heti syttyvästä valosta. Ota kaikki käyttöön vaivattomasti Hue-sovelluksessa ja nauti suosikkielokuvistasi, sarjoistasi ja peleistäsi ennennäkemättömällä tavalla!

Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella

Seinän valaisevat liukuväritehosteet

Soveltuu jopa 85 tuuman televisioille

Yksinkertainen, pieni koko

Ohjaa ja määritä Hue-sovelluksella