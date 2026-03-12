Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85" + HDMI sync box 4K

239,99 €

Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K
Lähikuva tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K taustapuolelta
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K pakkaus
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K käyttö
Tuotteen LIGHTSTRIPS Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85&quot; + HDMI sync box 4K käyttö
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Tietoja Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85" + HDMI sync box 4K

Laajenna Hue viihteen maailmaan tämän viihdesynkronointipaketin avulla. Paketti sisältää Play HDMI sync box 4K:n ja väriä toistavan Gradientti-valonauhan. Yhdistä digiboksit ja suoratoistolaitteet Boxiin ja synkronoi TV:n sisältö gradienttivalonauhaan. Nauti värikkäistä valotehosteista, jotka reagoivat saumattomasti kaikkeen, mitä näytöllä näkyy. Sync box -synkronointlaite tukee 4K-resoluutiota 60 Hz virkistystaajuudella, joten voit nauttia laadukkaasta kuvasta ja heti syttyvästä valosta. Ota kaikki käyttöön vaivattomasti Hue-sovelluksessa ja nauti suosikkielokuvistasi, sarjoistasi ja peleistäsi ennennäkemättömällä tavalla!

  • Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella
  • Seinän valaisevat liukuväritehosteet
  • Soveltuu jopa 85 tuuman televisioille
  • Yksinkertainen, pieni koko
  • Ohjaa ja määritä Hue-sovelluksella
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay