Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85" + HDMI sync box 4K
239,99 €
Nykyinen hinta on 239,99 €
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Tietoja Philips Hue Play ‑synkronointipaketti: Gradient Light Strip 85" + HDMI sync box 4K
Laajenna Hue viihteen maailmaan tämän viihdesynkronointipaketin avulla. Paketti sisältää Play HDMI sync box 4K:n ja väriä toistavan Gradientti-valonauhan. Yhdistä digiboksit ja suoratoistolaitteet Boxiin ja synkronoi TV:n sisältö gradienttivalonauhaan. Nauti värikkäistä valotehosteista, jotka reagoivat saumattomasti kaikkeen, mitä näytöllä näkyy. Sync box -synkronointlaite tukee 4K-resoluutiota 60 Hz virkistystaajuudella, joten voit nauttia laadukkaasta kuvasta ja heti syttyvästä valosta. Ota kaikki käyttöön vaivattomasti Hue-sovelluksessa ja nauti suosikkielokuvistasi, sarjoistasi ja peleistäsi ennennäkemättömällä tavalla!
- Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella
- Seinän valaisevat liukuväritehosteet
- Soveltuu jopa 85 tuuman televisioille
- Yksinkertainen, pieni koko
- Ohjaa ja määritä Hue-sovelluksella
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103189868
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta & Valkoinen
- Materiaali
- PVC, Silikoni
Kestävyys
- Ympäristön lämpötila
- -20...+40 ˚C
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 0 % < H < 80 % (ei tiivistymistä)
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
Valon ominaisuudet
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 80
- Värilämpötila valovirran maksimissa
- 6 500
- Valovirta yhteensä
- 1 450
- Valovirta, 4 000 K
- 1 050
- Valovirta, 2 700 K
- 1 050
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
Valosarja/valonauha
- Leikattavissa oikeaan mittaan
- Kyllä
- Laajennettava
- ei
- Korkeus
- 6 mm
- Tulojännite
- 220V-240V
- Pituus
- 3 500 mm
- Leveys
- 14,5 mm
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103189868
- Nettopaino
- 0,81 kg
- Bruttopaino
- 1,16 kg
- Korkeus
- 226 mm
- Pituus
- 74 mm
- Leveys
- 262 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004447709
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103189868
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,5
- Teho
- 14,5
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 1 500
- Kokonaisleveys
- 14,5 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina
- 1 450
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina
- 1450
- Valon väri
- Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Kiinnitysvaihtoehdot
- PC, TV
- Integroitu LED
- Kyllä
Silta
- Taajuuskaista
- NA
- Lamppujen enimmäismäärä
- 10
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Työpöytä
- Verkkolaite
- Ei
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 16 ja uudempi
- Ohjaus puhekomennoilla (Hue Bridge vaaditaan)
- Amazon Alexa, Google Assistant
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta, 36 kuukautta Bridgelle, alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Tuoteasiakirjat
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla