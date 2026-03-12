Secure 2K-kamera, jossa akku
Nykyinen hinta on 189,99 €
Nykyinen hinta on 189,99 €
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Tietoja Secure 2K-kamera, jossa akku
Auta suojaamaan tärkeimpiä mustalla akkukäyttöisellä Hue 2K -turvakameralla. Terävän ja erittäin kirkkaan, pikselitiheydeltään suuren 2K HD -videon ansiosta näet kaikki yksityiskohdat, sekä päivällä että yöllä. Sisä- ja ulkokäyttöön suunniteltu, älykkäällä liiketunnistuksella varustettu laite pitää vahtia viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Tämän lisäksi se toimii saumattomasti Hue-valojesi kanssa ja käynnistää valohälytyksiä tai sytyttää valot, kun toimintaa havaitaan – muuttaen koko valaistusjärjestelmäsi älykkääksi turvakumppaniksi.
- Saumaton integraatio Philips Hue -valoihin
- Vastaanota ilmoitus, kun havaitaan liikettä
- 2K-videokuva, jolla näet kaikki yksityiskohdat selkeästi
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Ladattava akku
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103045089
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- Musta
Kestävyys
- Ympäristön lämpötila
- -20...+45 ˚C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- Kyllä
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103045089
- Nettopaino
- 568,9 g
- Bruttopaino
- 922,3 g
- Korkeus
- 140 mm
- Pituus
- 146 mm
- Leveys
- 176 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004258501
Tuotteen mitat ja paino
- Johdon pituus
- 1 500
- Kokonaiskorkeus
- 77 mm
- Kokonaispituus
- 129 mm
- Kokonaisleveys
- 77 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 100–240 V
- Akun/pariston tyyppi
- FT755050P 3P
- IP-koodi
- IP65
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Kameran kuvakenno
- CMOS - F35
- Kameran objektiivin näkökenttä (astetta)
- 141,2
- Kamerasovitin
- 12VDC/24DC
Kamera
- Videon enimmäistarkkuus
- 2K
- Video-ominaisuudet
- End to end encryption
- Liikkeentunnistus
- Kyllä
- Yönäkö
- Kyllä, infrapuna-LED
- Kameran sijoitus
- Piha, Etupiha
- Säänkestävä
- Kyllä
- Mikrofoni
- Kyllä
- Ääni
- Äänihälytys, Kaksisuuntainen puhetoiminto
- Ääni (DB)
- 78
- Latausaika
- 7-8
- Käyttölämpötila
- -20 °C ... 45 °C
- Yhteysprotokolla
- Zigbee, Wi-Fi (2,4 GHz–5 GHz)
- Korkeus
- 7,7
- Syvyys
- 12,9 cm
- Äänihälytys
- Kyllä
- Kaksisuuntainen puhe
- Kyllä
- Käännettävä kulma
- Yes
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 10.0 ja uudempi, iOS 16 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Yhteensopiva Hue Securen kanssa
- Kyllä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla