Mikä Philips Hue -synkronointivaihtoehto minun kannattaa valita?

Etkö ole varma, mikä Philips Hue -synkronointivaihtoehto on sinulle sopivin? Ei huolta. Autamme sinua vaihe vaiheelta löytämään sopivimman mahdollisen ratkaisun kotiisi.

 

Mikä TV sinulla on?

1.  Minulla on Samsung- tai LG-TV:

Hienoa! Voit käyttää Hue Sync TV -sovellusta – se on helpoin tapa aloittaa.

Yhteensopivat TV:t:

  • Samsung: QLED-TV:t (2022 tai uudemmat), Q60-sarja tai uudemmat
  • LG: TV:t (2024 tai uudemmat), joissa on webOS24 tai uudempi

 Suositeltu vaihtoehto: Hue Sync TV -sovellus

  • Lisälaitteita ei tarvita
  • Kaapeleita tai muutoksia kokoonpanoon ei tarvita
  • Toimii TV-sovellusten, kuten Netflixin ja Disney+:n, kanssa

 

2.  Jos sinulla ei ole yhteensopivaa Samsung- tai LG-TV:tä:

Ei hätää, hyviä vaihtoehtoja löytyy silti:

Vaihtoehto 1: Hue Play screen sync (helppo käyttöönotto)

  • Toimii lähes minkä tahansa enintään 85 tuuman TV:n kanssa
  • Taltioi kaiken näytön sisällön – mukaan lukien TV-sovellukset
  • HDMI-kokoonpanoa ei tarvitse muuttaa

 Paras valinta, jos haluat helppokäyttöisen ratkaisun

 

Vaihtoehto 2: Philips Hue Play HDMI sync box (ulkoisille laitteille)

Valitse tämä, jos käytät lähinnä

  • Pelikonsoleita
  • Apple TV:tä
  • Digiboksia
  • Blu-ray-soitinta

Ja valitse sitten:

  • Sync Box 8K → Paras valinta pelaamiseen ja edistyneisiin kokoonpanoihin
  • Sync Box 4K → Hyvä vaihtoehto yksinkertaiseen, jokapäiväiseen käyttöön

Hyvä tietää:
Sync box toimii vain HDMI-laitteiden kanssa. Se ei synkronoi TV-natiivisovelluksia.

 

Katsotko viihdettä tai pelaatko tietokoneella?

Jos käytät Windowsia tai Macia, on olemassa toinen vaihtoehto:

Hue Sync -työpöytäsovellus

  • Synkronoi valot suoraan tietokoneen näytön kanssa
  • Sopii täydellisesti pelaamiseen, suoratoistoon tai musiikin kuunteluun kannettavalla tietokoneella tai pöytäkoneella

 

Pikavertailu

Ratkaisu

TV-sovellukset

HDMI-laitteet

Tietokone

Paras sopivuus

Bridge vaaditaan

Tuetut tarkkuudet, virkistystaajuudet ja HDR

Sync Box 8K

Edistyneet HDMI-, peli- ja äänentoistojärjestelmät

Ei. Suosittelemme kuitenkin, että lisäät järjestelmään Bridgen, jotta Viihdealue voidaan laajentaa useampaan kuin yhteen valoon.*

Yhteensopivuuden yleiskatsaus

Sync Box 4K

✓ (1 laite)

Perustaso, yksinkertaiset kokoonpanot

Hue Play screen sync

Yleinen, ei HDMI-muutoksia

Hue Sync TV ‑sovellus

✓ (yhteensopivat TV:t)

✓ (TV:n kautta)

TV-natiivisovellusten suoratoisto

Kaikki

Hue Sync -työpöytäsovellus

Windows- ja Mac-käyttö

 

*Tuetut valot ilman Bridgeä (tukee vain yhtä valoa):

  • Philips Hue Play Gradient ‑valonauha (55" / 65" / 75" / 85") 
  • Philips Hue Play Gradient Pro ‑valonauha (65” / 85” / 100”)
  • Philips Hue Flux -valonauha (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
  • Philips Hue Flux ultra-bright -valonauha (3 m / 5 m / 10 m)
  • Philips Hue Omniglow -valonauha (3 m / 5 m / 10 m)

 

Mitä tarvitsen käytön aloittamista varten?

Tarvitset valojen synkronointia varten

  • Väriä toistavia Philips Hue -valoja
  • Philips Hue Bridge (suositellaan parhaaseen käyttökokemukseen)
  • Valitsemasi synkronointivaihtoehto.

 

Vinkki: Näin saat parhaan mahdollisen elämyksen

Jotta synkronointielämys olisi entistäkin mukaansatempaavampi, suosittelemme käyttämään useita valoja, kuten:

  • Hue Play -valopalkit
  • Hue Play-, Flux- ja Omniglow-valonauhat
  • Hue Play wall washer -valaisin

 

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay