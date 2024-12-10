Mikä Philips Hue -synkronointivaihtoehto minun kannattaa valita?
Etkö ole varma, mikä Philips Hue -synkronointivaihtoehto on sinulle sopivin? Ei huolta. Autamme sinua vaihe vaiheelta löytämään sopivimman mahdollisen ratkaisun kotiisi.
Mikä TV sinulla on?
1. Minulla on Samsung- tai LG-TV:
Hienoa! Voit käyttää Hue Sync TV -sovellusta – se on helpoin tapa aloittaa.
Yhteensopivat TV:t:
- Samsung: QLED-TV:t (2022 tai uudemmat), Q60-sarja tai uudemmat
- LG: TV:t (2024 tai uudemmat), joissa on webOS24 tai uudempi
Suositeltu vaihtoehto: Hue Sync TV -sovellus
- Lisälaitteita ei tarvita
- Kaapeleita tai muutoksia kokoonpanoon ei tarvita
- Toimii TV-sovellusten, kuten Netflixin ja Disney+:n, kanssa
2. Jos sinulla ei ole yhteensopivaa Samsung- tai LG-TV:tä:
Ei hätää, hyviä vaihtoehtoja löytyy silti:
Vaihtoehto 1: Hue Play screen sync (helppo käyttöönotto)
- Toimii lähes minkä tahansa enintään 85 tuuman TV:n kanssa
- Taltioi kaiken näytön sisällön – mukaan lukien TV-sovellukset
- HDMI-kokoonpanoa ei tarvitse muuttaa
Paras valinta, jos haluat helppokäyttöisen ratkaisun
Vaihtoehto 2: Philips Hue Play HDMI sync box (ulkoisille laitteille)
Valitse tämä, jos käytät lähinnä
- Pelikonsoleita
- Apple TV:tä
- Digiboksia
- Blu-ray-soitinta
Ja valitse sitten:
- Sync Box 8K → Paras valinta pelaamiseen ja edistyneisiin kokoonpanoihin
- Sync Box 4K → Hyvä vaihtoehto yksinkertaiseen, jokapäiväiseen käyttöön
Hyvä tietää:
Sync box toimii vain HDMI-laitteiden kanssa. Se ei synkronoi TV-natiivisovelluksia.
Katsotko viihdettä tai pelaatko tietokoneella?
Jos käytät Windowsia tai Macia, on olemassa toinen vaihtoehto:
Hue Sync -työpöytäsovellus
- Synkronoi valot suoraan tietokoneen näytön kanssa
- Sopii täydellisesti pelaamiseen, suoratoistoon tai musiikin kuunteluun kannettavalla tietokoneella tai pöytäkoneella
Pikavertailu
|
Ratkaisu
|
TV-sovellukset
|
HDMI-laitteet
|
Tietokone
|
Paras sopivuus
|
Bridge vaaditaan
|
Tuetut tarkkuudet, virkistystaajuudet ja HDR
|
Sync Box 8K
|
✗
|
✓
|
✗
|
Edistyneet HDMI-, peli- ja äänentoistojärjestelmät
|
Ei. Suosittelemme kuitenkin, että lisäät järjestelmään Bridgen, jotta Viihdealue voidaan laajentaa useampaan kuin yhteen valoon.*
|
Sync Box 4K
|
✗
|
✓ (1 laite)
|
✗
|
Perustaso, yksinkertaiset kokoonpanot
|
Hue Play screen sync
|
✓
|
✓
|
✗
|
Yleinen, ei HDMI-muutoksia
|
Hue Sync TV ‑sovellus
|
✓ (yhteensopivat TV:t)
|
✓ (TV:n kautta)
|
✗
|
TV-natiivisovellusten suoratoisto
|
✓
|
Kaikki
|
Hue Sync -työpöytäsovellus
|
✗
|
✗
|
✓
|
Windows- ja Mac-käyttö
|
✓
*Tuetut valot ilman Bridgeä (tukee vain yhtä valoa):
- Philips Hue Play Gradient ‑valonauha (55" / 65" / 75" / 85")
- Philips Hue Play Gradient Pro ‑valonauha (65” / 85” / 100”)
- Philips Hue Flux -valonauha (3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 10 m)
- Philips Hue Flux ultra-bright -valonauha (3 m / 5 m / 10 m)
- Philips Hue Omniglow -valonauha (3 m / 5 m / 10 m)
Mitä tarvitsen käytön aloittamista varten?
Tarvitset valojen synkronointia varten
- Väriä toistavia Philips Hue -valoja
- Philips Hue Bridge (suositellaan parhaaseen käyttökokemukseen)
- Valitsemasi synkronointivaihtoehto.
Vinkki: Näin saat parhaan mahdollisen elämyksen
Jotta synkronointielämys olisi entistäkin mukaansatempaavampi, suosittelemme käyttämään useita valoja, kuten:
- Hue Play -valopalkit
- Hue Play-, Flux- ja Omniglow-valonauhat
- Hue Play wall washer -valaisin