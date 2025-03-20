Valitse tuotteesi tyyppi alta, niin saat ohjeet, miten se yhdistetään älyvalaistusjärjestelmään.
Philips Hue -tuotteen asennusoppaat
Lamput ja valaisimet
Katso muun muassa lamppujen, lattiavalaisimien, pöytävalaisimien ja valaisimien käyttöönotto-ohjeet.
Valot, joiden mukana on lisävaruste
Katso lisävarusteen, kuten Dimmer switch -himmenninkytkimen tai Smart button -älypainikkeen, mukana toimitettujen valaisimien käyttöönotto-ohjeet.
Tarvikkeet
Katso synkronointiboksin tai muiden lisävarusteiden käyttöönotto-ohjeet.
Turvallisuus
Katso turvakameroiden ja tunnistimien käyttöönotto-ohjeet.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka lisään Philips Hue -laitteeni QR-koodin avulla?
Kuinka lisään Philips Hue -laitteeni QR-koodin avulla?
Mistä löydän QR-koodit Philips Hue -laitteistani?
Mistä löydän QR-koodit Philips Hue -laitteistani?
En löydä QR-koodia laitteeltani. Mitä minun pitäisi tehdä?
En löydä QR-koodia laitteeltani. Mitä minun pitäisi tehdä?
Voinko lisätä useita laitteita kerralla Hue Bridgeen skannaamalla niiden QR-koodit?
Voinko lisätä useita laitteita kerralla Hue Bridgeen skannaamalla niiden QR-koodit?
Voinko lisätä useita laitteita useaan huoneeseen skannaamalla laitteiden QR-koodit?
Voinko lisätä useita laitteita useaan huoneeseen skannaamalla laitteiden QR-koodit?
En voi skannata QR-koodia. Mitä minun pitäisi tehdä?
En voi skannata QR-koodia. Mitä minun pitäisi tehdä?
Voinko lisätä vanhan Philips Hue -laitteen Hue Bridgeen skannaamalla QR-koodin?
Voinko lisätä vanhan Philips Hue -laitteen Hue Bridgeen skannaamalla QR-koodin?
Tarvitaanko internetyhteyttä, kun lisään laitteita Hue Bridgeen skannaamalla laitteen QR-koodin?
Tarvitaanko internetyhteyttä, kun lisään laitteita Hue Bridgeen skannaamalla laitteen QR-koodin?
Voinko lisätä Philips Hue -laitteen järjestelmään skannaamalla QR-koodin, jos minulla ei ole Hue Bridgeä?
Voinko lisätä Philips Hue -laitteen järjestelmään skannaamalla QR-koodin, jos minulla ei ole Hue Bridgeä?
Voinko lisätä tuotteen, joka on jo määritetty skannaamalla sen QR-koodi?
Voinko lisätä tuotteen, joka on jo määritetty skannaamalla sen QR-koodi?
Ota yhteyttä
Autamme aina mielellämme
Tuote, kampanja ja takuu
Maanantai–perjantai 8–20 EST (15.00–3.00 Suomen aikaa)
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.