Philips Hue Scenova wandlamp vierkant

€ 79,99

Nieuw
Close-up van de voorkant van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Close-up van de achterkant van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Close-up van de achterkant van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Beschreven afmetingen van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Verpakking van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Gebruik van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Gebruik van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Gebruik van Armaturen voor buitenverlichting Philips Hue Scenova wandlamp vierkant
Op voorraad

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Over de Philips Hue Scenova wandlamp vierkant

Breng de sfeer van Hue naar buiten! Perfect voor je patio, terras, achtertuin of bij je voordeur. Deze muurlamp voor buiten geeft decoratief, omnidirectioneel licht in instelbare kleuren of in warme tot koelwitte tinten. Personaliseer ieder moment. Creëer een fijne sfeer voor 'al fresco' dineren of voor relaxen onder de sterrenhemel. Creëer gemoedsrust wanneer de avond valt en stel het licht in op helder wit licht, zodat je pad goed verlicht is en je je weg kan vinden Chromasync garandeert een exacte kleurafstemming over meerdere Hue lampen, voor een naadloze sfeer. De tweelaagse diffuser van de lamp zorgt voor zacht, uniform licht door felle LED-punten te verzachten en schittering te verminderen. Het zorgt ook voor uv-bestendigheid die vergeling tegengaat. Monteer deze weerbestendige lamp met IP-44 buiten op muren of plafonds rond je huis zodat je licht krijgt, precies waar je het nodig hebt. Profiteer van moeiteloze controle — zelfs wanneer je niet thuis bent — aanpassingsmogelijkheden en automatiseringen, met de Hue app en spraakgestuurde assistenten.

  • Aanpasbaar wit en gekleurd licht
  • Weerbestendig (IP44)
  • PowerShield-coating tegen vlekken
  • Wand- of plafondbevestiging
  • Bediening via onze app of met je stem

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