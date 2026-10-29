Er du usikker på hvilken Philips Hue Wall switch module som passer til lysene dine?
Finn den beste løsningen for ditt oppsett, enten du vil styre tradisjonelle lys som en del av Hue-økosystemet eller styre Hue-smartlys med en eksisterende Wall switch module.
Finn riktig Wall switch module for lysene dine
Er du usikker på hvilken Philips Hue Wall switch module som passer til lysene dine?
Jeg har tradisjonell belysning
Integrer dem i Hue-økosystemet for å styre dem via Hue-appen, sette opp automatiseringer og mye mer.
Jeg har Hue smartbelysning
Styr dem med den eksisterende Wall switch module samtidig som de alltid er tilkoblet, selv når bryteren er slått av.
Smart styring av tradisjonelle lys
Lysbryteren min styrer én tradisjonell lampe eller en gruppe lamper
On/off switch module (1 kanal), kablet
Kablede On/off switch module lar deg styre de fleste tradisjonelle lys sammen med eksisterende Hue-smartlys i ett sømløst system.
Den installeres bak en eksisterende lysbryter og kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri.
Den krever en nøytralleder.
Best egnet for
– Én lysbryter som styrer én lampe eller en gruppe lamper
– Beholde en eksisterende dekorativ lampe
– Legge til tradisjonelle lys i et eksisterende Hue-oppsett
Dette trenger du
– En kompatibel tradisjonell lampe eller lysarmatur
- En enkelt (1-kanals) lysbryter
- En nøytralleder
- En Hue Bridge (anbefalt)
On/off switch module, kablet (1-kanals) – Ofte stilte spørsmål
Hva gjør den?
Hva gjør den?
Må jeg bytte ut den eksisterende lampen min?
Må jeg bytte ut den eksisterende lampen min?
Trenger jeg en nøytralleder?
Trenger jeg en nøytralleder?
Lysbryteren min styrer to tradisjonelle lys eller grupper av lys
On/off switch, kablet (2-kanals)
Kablede On/off switch module lar deg styre de fleste tradisjonelle lys sammen med eksisterende Hue-smartlys i ett sømløst system. Den installeres bak en eksisterende lysbryter og kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri.
Den krever en nøytralleder.
Best egnet for
- Doble lysbrytere som styrer to separate lys eller to separate grupper av lys
– Legge til tradisjonelle lys i et eksisterende Hue-oppsett
- Rom med mer enn én lyskrets
Dette trenger du
- Kompatible tradisjonelle lamper eller lysarmaturer
- En dobbel lysbryter som styrer to grupper av lys
- En nøytralleder
- En Hue Bridge (anbefalt)
On/off switch, kablet (2-kanals) – ofte stilte spørsmål
Når bør jeg velge On/off switch, kablet (2-kanals)?
Når bør jeg velge On/off switch, kablet (2-kanals)?
Kan jeg styre de to kanalene separat?
Kan jeg styre de to kanalene separat?
Trenger jeg en nøytralleder?
Trenger jeg en nøytralleder?
lysbryteren min dimmer én lampe eller en gruppe lamper
Dimmer switch module, kablet (1-kanals)
Kablede Dimmer switch module lar deg styre de fleste tradisjonelle dimbare lys sammen med eksisterende Hue-smartlys i ett sømløst system. Den installeres bak en eksisterende lysbryter og kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri. Den fungerer både med og uten en nøytralleder.
Best egnet for
- Tradisjonelle dimbare lys og lamper
- Dimming av én lampe eller en gruppe lamper
- Installasjon med eller uten nøytralleder
Dette trenger du
- En tradisjonell lampe som kan dimmes
- En kompatibel enkel dimmerbryter*
- En Hue Bridge (anbefalt)
Dimmer switch module, kablet (1-kanals) – ofte stilte spørsmål
Hva gjør den?
Hva gjør den?
Må jeg bytte ut den eksisterende dimmerbryteren? *
Må jeg bytte ut den eksisterende dimmerbryteren? *
Trenger jeg en nøytralleder?
Trenger jeg en nøytralleder?
Styr Hue-smartlys med en eksisterende lysbryter
Jeg vil styre Hue-smartlys med en eksisterende lysbryter
Wall switch module, kablet
Den installeres bak den eksisterende lysbryteren og lar deg styre lys i rom og soner eller aktivere Hue-scener ved å vippe bryteren. Kablede Wall switch module sørger også for at Hue-smartlysene dine alltid har strøm og er tilgjengelige, selv når noen bruker bryteren. Den kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri.
Best egnet for
- Boliger med Hue-smartlys
- Boliger der man fortsatt bruker lysbrytere
- Forhindre at Hue-smartlys frakobles ved et uhell
Dette trenger du
- Philips Hue-smartlys
- En eksisterende kompatibel lysbryter
- En nøytralleder
- En Hue Bridge (påkrevd)
Wall switch module, kablet – ofte stilte spørsmål
Hvorfor trenger jeg en kablet Wall switch module med Hue-smartlys?
Hvorfor trenger jeg en kablet Wall switch module med Hue-smartlys?
Hva skjer når jeg bruker kablede Wall switch module?
Hva skjer når jeg bruker kablede Wall switch module?
Trenger jeg en nøytralleder?
Trenger jeg en nøytralleder?
Jeg vil styre Hue-smartlys med en eksisterende lysbryter
Wall switch module (batteri)
Batteridrevne Wall switch module installeres bak din eksisterende lysbryter og lar deg styre lys i rom og soner eller utløse Hue-scener ved ganske enkelt å vippe bryteren. Den sørger også for at Hue-lysene får strøm og er tilgjengelige selv når noen slår av den tradisjonelle lysbryteren.
Best egnet for
- Boliger med Hue-smartlys
- Boliger der man fortsatt bruker lysbrytere
- Boliger uten nøytralleder i det elektriske anlegget
- Forhindrer utilsiktet frakobling av Hue-belysning
Dette trenger du
- Philips Hue smartbelysning
- En eksisterende kompatibel lysbryter
- En Hue Bridge (påkrevd)
Wall switch module (batteri) - ofte stilte spørsmål
Hvorfor trenger jeg en Wall switch module med Hue smartlys?
Hvorfor trenger jeg en Wall switch module med Hue smartlys?
Hva skjer når jeg bruker kablede Wall switch module?
Hva skjer når jeg bruker kablede Wall switch module?
Trenger jeg en nøytralleder?
Trenger jeg en nøytralleder?
Sammenlign dem
Er du fortsatt usikker? Sammenlign Hue Wall switch module-løsninger for å finne den riktige løsningen for lysene dine og den eksisterende elektriske installasjonen.
On/off switch module
1 eller 2 kanalerKjøp nå
Dimmer switch module
1 kanalKjøp nå
Wall switch module, kablet
StrømnettKjøp nå
Wall switch module (batteri)
BatteriKjøp nå
Lys som støttes
Krever en Hue Bridge
Kabling
Strømkilde
Bryterkompatibilitet
Kanaler
Dimensjoner
Dimming
Matter-støtte
Bluetooth
Hva er en nøytralleder?
En nøytralleder fullfører en elektrisk krets ved å føre strøm tilbake til sikringsskapet. I smarthusinstallasjoner, for eksempel med lysbrytere, sørger den for den kontinuerlige strømtilførselen som trengs for å gi disse enhetene strøm. Den finnes vanligvis bak lysbryteren.
I mange europeiske hjem er den blå, men fargen kan variere avhengig av boligens alder og det elektriske anlegget. Den kan for eksempel være svart i eldre britiske installasjoner, hvit eller grå i USA, eller svart eller lyseblå i Australia og New Zealand.
Den kan også være samlet sammen med andre nøytralledere i stedet for å være koblet direkte til bryteren. Før du kontrollerer ledningene, skal du alltid slå av strømmen og følge produktets installasjonsveiledning nøye. Hvis du er usikker om du kan installere dem, skal du kontakte en autorisert elektriker.
Fant du ikke det du trenger? Her er noen andre alternativer:
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