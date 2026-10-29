Kablede On/off switch module lar deg styre de fleste tradisjonelle lys sammen med eksisterende Hue-smartlys i ett sømløst system.

Den installeres bak en eksisterende lysbryter og kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri.

Den krever en nøytralleder.



Best egnet for

– Én lysbryter som styrer én lampe eller en gruppe lamper

– Beholde en eksisterende dekorativ lampe

– Legge til tradisjonelle lys i et eksisterende Hue-oppsett

Dette trenger du

– En kompatibel tradisjonell lampe eller lysarmatur

- En enkelt (1-kanals) lysbryter

- En nøytralleder

- En Hue Bridge (anbefalt)