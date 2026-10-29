Finn riktig Wall switch module for lysene dine

Er du usikker på hvilken Philips Hue Wall switch module som passer til lysene dine?
Finn den beste løsningen for ditt oppsett, enten du vil styre tradisjonelle lys som en del av Hue-økosystemet eller styre Hue-smartlys med en eksisterende Wall switch module.

Tre pendellamper med tradisjonelle pærer som lyser med hvitt lys.

Jeg har tradisjonell belysning

Integrer dem i Hue-økosystemet for å styre dem via Hue-appen, sette opp automatiseringer og mye mer.

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Hue Smart ledelyspærer som lyser i lilla, oransje og blått.

Jeg har Hue smartbelysning

Styr dem med den eksisterende Wall switch module samtidig som de alltid er tilkoblet, selv når bryteren er slått av.

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Smart styring av tradisjonelle lys

Philips Hue On/off switch module med en kanal vist ved siden av produktemballasjen.

Lysbryteren min styrer én tradisjonell lampe eller en gruppe lamper

On/off switch module (1 kanal), kablet

Kablede On/off switch module lar deg styre de fleste tradisjonelle lys sammen med eksisterende Hue-smartlys i ett sømløst system.
Den installeres bak en eksisterende lysbryter og kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri.
Den krever en nøytralleder.

Best egnet for
– Én lysbryter som styrer én lampe eller en gruppe lamper
– Beholde en eksisterende dekorativ lampe
– Legge til tradisjonelle lys i et eksisterende Hue-oppsett

Dette trenger du
– En kompatibel tradisjonell lampe eller lysarmatur
- En enkelt (1-kanals) lysbryter
- En nøytralleder
- En Hue Bridge (anbefalt)

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On/off switch module, kablet (1-kanals) – Ofte stilte spørsmål

Hva gjør den?

Må jeg bytte ut den eksisterende lampen min?

Trenger jeg en nøytralleder?


 

Philips Hue 2-kanals On/off switch module vist ved siden av produktemballasjen.

Lysbryteren min styrer to tradisjonelle lys eller grupper av lys

On/off switch, kablet (2-kanals)

Kablede On/off switch module lar deg styre de fleste tradisjonelle lys sammen med eksisterende Hue-smartlys i ett sømløst system. Den installeres bak en eksisterende lysbryter og kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri.
Den krever en nøytralleder.

Best egnet for
- Doble lysbrytere som styrer to separate lys eller to separate grupper av lys
– Legge til tradisjonelle lys i et eksisterende Hue-oppsett
- Rom med mer enn én lyskrets

Dette trenger du
- Kompatible tradisjonelle lamper eller lysarmaturer
- En dobbel lysbryter som styrer to grupper av lys
- En nøytralleder
- En Hue Bridge (anbefalt)

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On/off switch, kablet (2-kanals) – ofte stilte spørsmål

Når bør jeg velge On/off switch, kablet (2-kanals)?

Kan jeg styre de to kanalene separat?

Trenger jeg en nøytralleder?


 

Philips Hue 1-kanals Dimmer switch module, kablet vist ved siden av produktemballasjen.

lysbryteren min dimmer én lampe eller en gruppe lamper

Dimmer switch module, kablet (1-kanals)

Kablede Dimmer switch module lar deg styre de fleste tradisjonelle dimbare lys sammen med eksisterende Hue-smartlys i ett sømløst system. Den installeres bak en eksisterende lysbryter og kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri. Den fungerer både med og uten en nøytralleder.

Best egnet for
- Tradisjonelle dimbare lys og lamper
- Dimming av én lampe eller en gruppe lamper
- Installasjon med eller uten nøytralleder

Dette trenger du
- En tradisjonell lampe som kan dimmes
- En kompatibel enkel dimmerbryter*
- En Hue Bridge (anbefalt)

Kjøp nå

Dimmer switch module, kablet (1-kanals) – ofte stilte spørsmål

Hva gjør den?

Må jeg bytte ut den eksisterende dimmerbryteren? *

Trenger jeg en nøytralleder?

test

Styr Hue-smartlys med en eksisterende lysbryter

Philips Hue Wall switch module, kablet vist ved siden av produktemballasjen.

Jeg vil styre Hue-smartlys med en eksisterende lysbryter

Wall switch module, kablet

Den installeres bak den eksisterende lysbryteren og lar deg styre lys i rom og soner eller aktivere Hue-scener ved å vippe bryteren. Kablede Wall switch module sørger også for at Hue-smartlysene dine alltid har strøm og er tilgjengelige, selv når noen bruker bryteren. Den kobles direkte til strømnettet, slik at du slipper å bytte batteri.

Best egnet for
- Boliger med Hue-smartlys
- Boliger der man fortsatt bruker lysbrytere
- Forhindre at Hue-smartlys frakobles ved et uhell

Dette trenger du
- Philips Hue-smartlys
- En eksisterende kompatibel lysbryter
- En nøytralleder
- En Hue Bridge (påkrevd)

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Wall switch module, kablet – ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger jeg en kablet Wall switch module med Hue-smartlys?

Hva skjer når jeg bruker kablede Wall switch module?

Trenger jeg en nøytralleder?


 

Philips Hue Wall switch module (batteri) ved siden av produktemballasjen.

Jeg vil styre Hue-smartlys med en eksisterende lysbryter

Wall switch module (batteri)

Batteridrevne Wall switch module installeres bak din eksisterende lysbryter og lar deg styre lys i rom og soner eller utløse Hue-scener ved ganske enkelt å vippe bryteren. Den sørger også for at Hue-lysene får strøm og er tilgjengelige selv når noen slår av den tradisjonelle lysbryteren.

Best egnet for
- Boliger med Hue-smartlys
- Boliger der man fortsatt bruker lysbrytere
- Boliger uten nøytralleder i det elektriske anlegget
- Forhindrer utilsiktet frakobling av Hue-belysning

Dette trenger du
- Philips Hue smartbelysning
- En eksisterende kompatibel lysbryter
- En Hue Bridge (påkrevd)

Kjøp nå

Wall switch module (batteri) - ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger jeg en Wall switch module med Hue smartlys?

Hva skjer når jeg bruker kablede Wall switch module?

Trenger jeg en nøytralleder?


 

Sammenlign dem

Er du fortsatt usikker? Sammenlign Hue Wall switch module-løsninger for å finne den riktige løsningen for lysene dine og den eksisterende elektriske installasjonen.

On/off switch module

1 eller 2 kanaler

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Dimmer switch module

1 kanal

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Wall switch module, kablet

Strømnett

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Wall switch module (batteri)

Batteri

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Lys som støttes

Tradisjonelle lys
Tradisjonelle dimbare lys
Hue-smartlys
Hue-smartlys

Krever en Hue Bridge

Nei, men begrenset funksjonalitet
Nei, men begrenset funksjonalitet
Ja
Ja

Kabling

Nøytralleder kreves
Fungerer med eller uten nøytralleder
Nøytralleder kreves
Ingen nøytralleder nødvendig

Strømkilde

Strømnett
Strømnett
Strømnett
Batteri (5+ år). Levetiden kan variere avhengig av bruk

Bryterkompatibilitet

Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp
Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp
Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp
Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp

Kanaler

1 eller 2 kanaler
1 kanal
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

Dimensjoner

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Dimming

Nei
Ja
Ja
Ja

Matter-støtte

Ja (som et lys)
Ja (som et lys)
Ja, kun via Bridge
Ja, kun via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nei
Nei
Nærbilde av en Philips Hue Wall switch module koblet til elektriske ledninger

Hva er en nøytralleder?

En nøytralleder fullfører en elektrisk krets ved å føre strøm tilbake til sikringsskapet. I smarthusinstallasjoner, for eksempel med lysbrytere, sørger den for den kontinuerlige strømtilførselen som trengs for å gi disse enhetene strøm. Den finnes vanligvis bak lysbryteren.

I mange europeiske hjem er den blå, men fargen kan variere avhengig av boligens alder og det elektriske anlegget. Den kan for eksempel være svart i eldre britiske installasjoner, hvit eller grå i USA, eller svart eller lyseblå i Australia og New Zealand.

Den kan også være samlet sammen med andre nøytralledere i stedet for å være koblet direkte til bryteren. Før du kontrollerer ledningene, skal du alltid slå av strømmen og følge produktets installasjonsveiledning nøye. Hvis du er usikker om du kan installere dem, skal du kontakte en autorisert elektriker.

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