Philips Hue moduł oświetlenia ściennego

Czy masz już panele ścienne Nanoleaf Triangles, Mini Triangles lub Hexagons? Użyj modułu ściennego Philips Hue, aby zintegrować panele Nanoleaf z ekosystemem Hue, kontrolować oraz dostosowywać je razem z oświetleniem Hue — a to wszystko w aplikacji Hue*.

* Inne kształty paneli ściennych Nanoleaf nie są obecnie kompatybilne z integracją z modułem kinkietu Philips Hue.