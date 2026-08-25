Kreatywność, kontrola i atmosfera w jednym spójnym systemie. Philips Hue x Nanoleaf wprowadza panele Nanoleaf do Twojego ekosystemu Hue — poznaj ekspresyjne, modułowe oświetlenie ścienne, które możesz połączyć z różnymi sposobami sterowania światłem Philips Hue, a to wszystko w aplikacji Hue.
Philips Hue x Nanoleaf
Kup Philips Hue x Nanoleaf
Bridge
369,99 zł
Philips Hue Moduł Oświetlenia Ściennego
189,99 zł
Stwórz idealny nastrój oraz dekoracje
Dzięki panelom Nanoleaf stworzysz efektowną dekorację ściany, którą możesz połączyć z ekosystemem Philips Hue i dopasować do swojego oświetlenia. Całością z łatwością sterujesz w aplikacji Hue. Dodawaj panele Nanoleaf do aranżacji świetlnych, automatyzacji i harmonogramów, aby stworzyć w pełni spójny system inteligentnego oświetlenia.
Philips Hue moduł oświetlenia ściennego
Czy masz już panele ścienne Nanoleaf Triangles, Mini Triangles lub Hexagons? Użyj modułu ściennego Philips Hue, aby zintegrować panele Nanoleaf z ekosystemem Hue, kontrolować oraz dostosowywać je razem z oświetleniem Hue — a to wszystko w aplikacji Hue*.
* Inne kształty paneli ściennych Nanoleaf nie są obecnie kompatybilne z integracją z modułem kinkietu Philips Hue.
Zestawy startowe
Nie masz jeszcze Nanoleaf? Kup nasze zestawy startowe Philips Hue x Nanoleaf. Każdy zestaw zawiera 9, 12, 15 lub 18 trójkątów lub sześciokątów Nanoleaf, a także moduł Philips Hue. Wszystko, czego potrzebujesz, aby wprowadzić Nanoleaf do swojego zestawu Hue.
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Zawsze chętnie pomożemy! Jeśli potrzebujesz więcej pomocy przy integracji Philips Hue i Nanoleaf, zapoznaj się z dodatkowymi pytaniami i odpowiedziami lub skontaktuj się z nami.
Więcej informacji o Nanoleaf
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Pytania i odpowiedzi
Które panele Nanoleaf są kompatybilne z modułem Philips Hue?
Które panele Nanoleaf są kompatybilne z modułem Philips Hue?
Ile paneli Nanoleaf mogę kontrolować za pomocą modułu oświetlenia Philips Hue?
Ile paneli Nanoleaf mogę kontrolować za pomocą modułu oświetlenia Philips Hue?
Jak skonfigurować panele Nanoleaf i dodać je do mojego systemu Hue?
Jak skonfigurować panele Nanoleaf i dodać je do mojego systemu Hue?
Jakie możliwości sterowania i personalizacji oferują panele Nanoleaf?
Jakie możliwości sterowania i personalizacji oferują panele Nanoleaf?
Uzyskaj pomoc techniczną
Zawsze chętnie pomożemy! Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w sparowaniu Philips Hue i Nanoleaf, zapoznaj się z dodatkowymi pytaniami i odpowiedziami lub skontaktuj się z nami.