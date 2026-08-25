nanoleaf img

Philips Hue x Nanoleaf

Kreatywność, kontrola i atmosfera w jednym spójnym systemie. Philips Hue x Nanoleaf wprowadza panele Nanoleaf do Twojego ekosystemu Hue — poznaj ekspresyjne, modułowe oświetlenie ścienne, które możesz połączyć z różnymi sposobami sterowania światłem Philips Hue, a to wszystko w aplikacji Hue.

Modułowe panele ścienne Nanoleaf zintegrowane z aplikacją Philips Hue, tworzące kolorowe oświetlenie nastrojowe w nowoczesnej jadalni.

Kup Philips Hue x Nanoleaf

SmartHome Days -25%
Bridge

Bridge

369,99 zł

Nowość
Philips Hue Moduł Oświetlenia Ściennego

Philips Hue Moduł Oświetlenia Ściennego

189,99 zł

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

1089,98 zł

Wkrótce

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagons starter set (9 panels) + Philips Hue wall light module

1089,98 zł

Wkrótce

Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

1315,97 zł

Wkrótce

Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel triangle starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

1541,96 zł

Wkrótce

Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagon starter set (12 panels) + Philips Hue wall light module

1319,97 zł

Wkrótce

Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

Wall panel hexagon starter set (15 panels) + Philips Hue wall light module

1549,96 zł

Wkrótce

Zobacz ofertę wszystkich produktów

Stwórz idealny nastrój oraz dekoracje

Dzięki panelom Nanoleaf stworzysz efektowną dekorację ściany, którą możesz połączyć z ekosystemem Philips Hue i dopasować do swojego oświetlenia. Całością z łatwością sterujesz w aplikacji Hue. Dodawaj panele Nanoleaf do aranżacji świetlnych, automatyzacji i harmonogramów, aby stworzyć w pełni spójny system inteligentnego oświetlenia.

Modułowe panele ścienne Nanoleaf Hexagon zamontowane nad komputerem stacjonarnym, z nastrojowymi listwami świetlnymi Philips Hue oświetlającymi ściany w nowoczesnym biurze w domu.

Philips Hue moduł oświetlenia ściennego

Czy masz już panele ścienne Nanoleaf Triangles, Mini Triangles lub Hexagons? Użyj modułu ściennego Philips Hue, aby zintegrować panele Nanoleaf z ekosystemem Hue, kontrolować oraz dostosowywać je razem z oświetleniem Hue — a to wszystko w aplikacji Hue*.

 

* Inne kształty paneli ściennych Nanoleaf nie są obecnie kompatybilne z integracją z modułem kinkietu Philips Hue.

Moduł oświetlenia ściennego
Modułowy zestaw startowy Nanoleaf Hexagon zintegrowany z gradientową lampą podłogową Philips Hue Signe oświetlającą współczesny salon w różowych i fioletowych odcieniach inteligentnego światła.

Zestawy startowe

Nie masz jeszcze Nanoleaf? Kup nasze zestawy startowe Philips Hue x Nanoleaf. Każdy zestaw zawiera 9, 12, 15 lub 18 trójkątów lub sześciokątów Nanoleaf, a także moduł Philips Hue. Wszystko, czego potrzebujesz, aby wprowadzić Nanoleaf do swojego zestawu Hue.

Modułowe panele ścienne Nanoleaf Hexagon zamontowane nad łóżkiem oraz lampy stołowe Philips Hue emitujące inteligentne światło w odcieniach różu, pomarańczu, żółci i bieli.

Potrzebujesz pomocy?

Zawsze chętnie pomożemy! Jeśli potrzebujesz więcej pomocy przy integracji Philips Hue i Nanoleaf, zapoznaj się z dodatkowymi pytaniami i odpowiedziami lub skontaktuj się z nami. 

Przejdź do sekcji pomocy technicznej

Więcej informacji o Nanoleaf

Odkryj więcej innowacji w zakresie oświetlenia Nanoleaf.

Przejdź do Nanoleaf

Pytania i odpowiedzi

Które panele Nanoleaf są kompatybilne z modułem Philips Hue?

Ile paneli Nanoleaf mogę kontrolować za pomocą modułu oświetlenia Philips Hue?

Jak skonfigurować panele Nanoleaf i dodać je do mojego systemu Hue?

Jakie możliwości sterowania i personalizacji oferują panele Nanoleaf?

Kolekcja złożona z żarówek Philips Hue, mostka Hue Bridge i inteligentnego reflektora

Uzyskaj pomoc techniczną

Zawsze chętnie pomożemy! Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w sparowaniu Philips Hue i Nanoleaf, zapoznaj się z dodatkowymi pytaniami i odpowiedziami lub skontaktuj się z nami.

Odwiedź stronę działu pomocy technicznej
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay