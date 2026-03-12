Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85" + HDMI Sync Box 4K
1079,99 zł
Obecna cena to 1079,99 zł
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Informacje o Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85" + HDMI Sync Box 4K
Odkryj świat rozrywki Hue dzięki temu zestawowi do synchronizacji. Zestaw obejmuje urządzenie Play HDMI Sync Box 4K i gradientową taśmę LED emitującą kolorowe światło. Podłącz dekodery i przystawki streamingowe do urządzenia Sync Box, aby synchronizować treści z telewizora z taśmą LED. Ciesz się kolorowymi, gradientowymi efektami zalewania ścian światłem, które płynnie reagują na wszystko, co dzieje się na ekranie. Urządzenie Sync Box obsługuje rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz, zapewniając wysoką jakość obrazu i natychmiastową reakcję oświetlenia. Bez wysiłku skonfiguruj wszystko w aplikacji Hue i ciesz się ulubionymi filmami, serialami i grami jak nigdy dotąd!
- Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60Hz
- Efekty gradientowego oświetlenia ścian
- Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 85 cali
- Prosta konstrukcja o niewielkich gabarytach
- Steruj i konfiguruj za pomocą aplikacji Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103189868
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czerń i biel
- Materiał
- PCV, Silikon
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +40°C
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 0%<H<80% (nieskraplający się)
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
- Maksymalny strumień świetlny przy CCT
- 6 500
- Całkowity strumień świetlny
- 1 450
- Strumień świetlny przy 4000K
- 1 050
- Strumień świetlny przy 2700K
- 1 050
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Nie
- Wysokość
- 6 mm
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
- Długość
- 3 500 mm
- Szerokość
- 14,5 mm
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103189868
- Waga netto
- 0,81 kg
- Waga brutto
- 1,16 kg
- Wysokość
- 226 mm
- Długość
- 74 mm
- Szerokość
- 262 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004447709
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103189868
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 14,5
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita szerokość
- 14,5 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach
- 1 450
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach
- 1450
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Opcje montażowe
- PC, Pokój telewizyjny
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Mostek
- Pasmo częstotliwości
- NA
- Maks. liczba żarówek
- 10
- Opcje montażowe
- Blat
- Zasilacz
- Nie
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Asystenci głosowi (wymagany jest Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Product Documentation
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu