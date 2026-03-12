Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85" + HDMI Sync Box 4K

1079,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Zbliżenie tylnej części produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Opakowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
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Informacje o Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85" + HDMI Sync Box 4K

Odkryj świat rozrywki Hue dzięki temu zestawowi do synchronizacji. Zestaw obejmuje urządzenie Play HDMI Sync Box 4K i gradientową taśmę LED emitującą kolorowe światło. Podłącz dekodery i przystawki streamingowe do urządzenia Sync Box, aby synchronizować treści z telewizora z taśmą LED. Ciesz się kolorowymi, gradientowymi efektami zalewania ścian światłem, które płynnie reagują na wszystko, co dzieje się na ekranie. Urządzenie Sync Box obsługuje rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz, zapewniając wysoką jakość obrazu i natychmiastową reakcję oświetlenia. Bez wysiłku skonfiguruj wszystko w aplikacji Hue i ciesz się ulubionymi filmami, serialami i grami jak nigdy dotąd!

  • Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60Hz
  • Efekty gradientowego oświetlenia ścian
  • Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 85 cali
  • Prosta konstrukcja o niewielkich gabarytach
  • Steruj i konfiguruj za pomocą aplikacji Hue
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