Odkryj świat rozrywki Hue dzięki temu zestawowi do synchronizacji. Zestaw obejmuje urządzenie Play HDMI Sync Box 4K i gradientową taśmę LED emitującą kolorowe światło. Podłącz dekodery i przystawki streamingowe do urządzenia Sync Box, aby synchronizować treści z telewizora z taśmą LED. Ciesz się kolorowymi, gradientowymi efektami zalewania ścian światłem, które płynnie reagują na wszystko, co dzieje się na ekranie. Urządzenie Sync Box obsługuje rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz, zapewniając wysoką jakość obrazu i natychmiastową reakcję oświetlenia. Bez wysiłku skonfiguruj wszystko w aplikacji Hue i ciesz się ulubionymi filmami, serialami i grami jak nigdy dotąd!

Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60Hz

Efekty gradientowego oświetlenia ścian

Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 85 cali

Prosta konstrukcja o niewielkich gabarytach

Steruj i konfiguruj za pomocą aplikacji Hue