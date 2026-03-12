Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro
899,99 zł
Obecna cena to 899,99 zł
W magazynie
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Informacje o Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro
Rozpocznij przygodę z inteligentnym oświetleniem w prosty sposób z zestawem startowym, w którym znajdziesz taśmę LED Philips Hue Flux i mostek Hue Bridge Pro do inteligentnego domu. Dekoruj i rozświetlaj wnętrza najczystszymi tonami białego światła i idealnie dobranymi kolorami Chromasync™. Przycinaj, wykorzystuj ponownie lub przedłużaj taśmy LED, by dopasowywać ją do każdej przestrzeni. Zaawansowane mostek Bridge Pro z ultraszybkim procesorem zapewnia szybsze działanie, większą wydajność i funkcje oparte na AI. Steruj oświetleniem za pomocą wyróżnionej nagrodami aplikacji Hue i poleceń głosowych przez asystenta.
- Możliwość dostosowania scen i efektów
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
- Jasne, prawdziwie białe światło
- Dodaj ponad 150 opraw i 50 akcesoriów
- Dzięki MotionAware™ światła stają się czujnikami
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103103611
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Kolor(y)
- Multi Color
- Materiał
- Silikon
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 0%<H<80% (nieskraplający się)
- Temperatura podczas eksploatacji
- Od -20°C do 40°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zmieniające się kolory (LED)
- Tak
- Ściemnialna
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Tak
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
Różne
- Typ
- Taśmy LED
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103103611
- Waga netto
- 0,97 kg
- Waga brutto
- 1,21 kg
- Wysokość
- 210 mm
- Długość
- 80 mm
- Szerokość
- 210 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004610705
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103103612
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 24
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Dismantle Instructions