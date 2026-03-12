Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro

899,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro
W magazynie

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Informacje o Zestaw startowy: taśma LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro

Rozpocznij przygodę z inteligentnym oświetleniem w prosty sposób z zestawem startowym, w którym znajdziesz taśmę LED Philips Hue Flux i mostek Hue Bridge Pro do inteligentnego domu. Dekoruj i rozświetlaj wnętrza najczystszymi tonami białego światła i idealnie dobranymi kolorami Chromasync™. Przycinaj, wykorzystuj ponownie lub przedłużaj taśmy LED, by dopasowywać ją do każdej przestrzeni. Zaawansowane mostek Bridge Pro z ultraszybkim procesorem zapewnia szybsze działanie, większą wydajność i funkcje oparte na AI. Steruj oświetleniem za pomocą wyróżnionej nagrodami aplikacji Hue i poleceń głosowych przez asystenta.

  • Możliwość dostosowania scen i efektów
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
  • Jasne, prawdziwie białe światło
  • Dodaj ponad 150 opraw i 50 akcesoriów
  • Dzięki MotionAware™ światła stają się czujnikami

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