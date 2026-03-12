Zestaw 10 uchwytów montażowych do taśmy LED Hue Flux
53,99 zł
Obecna cena to 53,99 zł
W magazynie
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Informacje o Zestaw 10 uchwytów montażowych do taśmy LED Hue Flux
Dzięki tym specjalnym uchwytom montażowym łatwo zamontujesz taśmy HUE LED Flux lub Flux ultra-bright bądź zmienisz ich układ na dowolnej powierzchni wewnątrz domu. W zestawie znajdują się śruby i taśma samoprzylepna ułatwiające montaż pod szafkami, teksturowany montaż naścienny oraz długie instalacje. Przezroczystość zapewnia wysoką jakość i spójność oświetlenia.
- Montaż lub przyklejenie na różnych powierzchniach
- W zestawie śruby i taśma samoprzylepna
- Solidny, przezroczysty design
- Łatwa instalacja taśmy LED
- Zawiera 10 uchwytów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103044037
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Przezroczysty
- Materiał
- PC
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
Różne
- Typ
- Akcesorie
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103044037
- Waga netto
- 0,02 kg
- Waga brutto
- 0,03 kg
- Wysokość
- 90 mm
- Długość
- 40 mm
- Szerokość
- 58 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004257501
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 6 mm
- Całkowita długość
- 12 mm
- Całkowita szerokość
- 17,6 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu
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