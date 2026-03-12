Zestaw 10 uchwytów montażowych do taśmy LED Hue Flux

53,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Zestaw 10 uchwytów montażowych do taśmy LED Hue Flux
W magazynie

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Informacje o Zestaw 10 uchwytów montażowych do taśmy LED Hue Flux

Dzięki tym specjalnym uchwytom montażowym łatwo zamontujesz taśmy HUE LED Flux lub Flux ultra-bright bądź zmienisz ich układ na dowolnej powierzchni wewnątrz domu. W zestawie znajdują się śruby i taśma samoprzylepna ułatwiające montaż pod szafkami, teksturowany montaż naścienny oraz długie instalacje. Przezroczystość zapewnia wysoką jakość i spójność oświetlenia.

  • Montaż lub przyklejenie na różnych powierzchniach
  • W zestawie śruby i taśma samoprzylepna
  • Solidny, przezroczysty design
  • Łatwa instalacja taśmy LED
  • Zawiera 10 uchwytów

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