Oavsett om det är med en videodörrklocka vid din ytterdörr eller en kamera i ditt vardagsrum, låter Hue Secure dig välja hur du vill övervaka ditt hem i realtid – så använd den här guiden för att se vilken kamera som är bäst för ditt utrymme.
Jämförelseguide för smarta säkerhetskameror
Jämför smarta övervakningskameror
Trådbunden kameraMer information
BatterikameraMer information
StrålkastarkameraMer information
Trådbunden videodörrklockaMer information
2K-modell tillgänglig
1080p-modell tillgänglig
Bildaspekt
Inbyggt ljus
Kan användas utomhus
Installationsfäste
Effekt
Realtidsbild
Mörkerseende
Tvåvägssamtal
Skickar rörelseaktiverade varningar
Fungerar med alla Hue lampor¹
Visa videohistorik²
Övervaka ditt hem i realtid
Få aviseringar skickade direkt till din mobila enhet. Se vad som händer – medan det händer – med en skarp och tydlig livevy. Din säkra kamera är hemma så att du inte behöver vara det.
Fullständig kontroll över hemsäkerheten och belysningen i en app
Hue-appen ger dig fullständig kontroll över din smarta säkerhet och belysning. Hantera Hue-kameror, videodörrklockor och sensorer, få omedelbara aviseringar och utlös automatiseringar eller larm – direkt från din telefon. Kombinera med smarta lampor för att förbättra säkerheten och anpassa din installation i en och samma app.
Styr med hjälp av bara rösten
Fungerar med Alexa, Google Assistant och Apple Home. Säg bara att du vill se ditt kameraflöde på en smart skärm – oavsett om rörelser detekteras eller om du bara vill kolla in.
Läs mer om smart hemsäkerhet
Hur mycket kostar smarta säkerhetskameror vanligtvis?
Har smarta säkerhetskameror ljud?
Hur länge lagras bilderna i de smarta säkerhetskamerorna?
Vilka smarta säkerhetskameror fungerar med röststyrningsappar som Alexa, Google Home eller Apple HomeKit?
Vilken är den bästa smarta säkerhetskameran?
Vilken är den bästa dörrklockskameran?
¹Kräver en Philips Hue Bridge och minst en Philips Hue-lampa (säljs separat).
²Kräver ett Secure-abonnemang (säljs separat).
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.