Jämförelseguide för smarta säkerhetskameror

Oavsett om det är med en videodörrklocka vid din ytterdörr eller en kamera i ditt vardagsrum, låter Hue Secure dig välja hur du vill övervaka ditt hem i realtid – så använd den här guiden för att se vilken kamera som är bäst för ditt utrymme.

En Hue-strålkastarkamera, trådansluten 2K-kamera, 2K-batterikamera och Hue Secure-videodörrklocka med kamera i svart.

Köp Hue Secure-kameror

Secure strålkastare med kamera

Hue

Secure strålkastare med kamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Vitt och färgat ljus
Kopplas direkt till hemmets el

3569,00 kr

Secure trådbunden kamera

Hue

Secure trådbunden kamera
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Ansluts till uttag
Väggfäste ingår

1729,00 kr

Secure trådbunden kamera med bordsstativ

Hue

Secure trådbunden kamera med bordsstativ
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Ansluts till uttag
Stativ ingår

1959,00 kr

Secure batterikamera

Hue

Secure batterikamera
End-to-end-kryptering
1080P HD-video
Batteridriven
Väggfäste ingår

2079,00 kr

Secure bordsstativ

Hue

Secure bordsstativ
Tillverkat för trådbundna Secure-kameror
Vikt som ger stabilitet
Döljer kablar för ett sömlöst utseende
Finns i svart och vitt.

549,00 kr

329,40 kr

Secure lågspänningskabel 3m

Hue

Secure lågspänningskabel 3m
Tillverkad för Secure-kameror​
Ansluts till lågvoltssystem​
Förlängningssladd
Längd 3 m

329,00 kr

Secure "anti-drop"-kabel

Hue

Secure "anti-drop"-kabel
Kompatibel med alla Secure-kameror
Tillverkad av högklassiga material
Försvårar oönskad borttagning
Rekommenderas för kameror som är installerade över 2 m

169,00 kr

Secure-kamerafäste med markspjut

Hue

Secure-kamerafäste med markspjut
Tillverkad för Secure-kameror
Enkel att installera utomhus
Placera direkt i fast mark
Designad för användning med lågvoltssystem

449,00 kr

269,40 kr

Bridge

Hue

Bridge
Enkel installation
Smart kontroll
Lägg till upp till 50 lampor
Styr med rösten

699,00 kr

526,00 kr

Secure kontaktsensor

Hue

Secure kontaktsensor
Trådlös installation
Automatiserar din belysning
Lång livslängd för batteriet
Monteras på dörrar och fönster

449,00 kr

Startpaket: 2 st kontaktsensorer + Kamera

Hue

Startpaket: 2 st kontaktsensorer + Kamera
Upp till 1055 lumen*
Vitt och färgat ljus
Kamera och sensorer ingår
Hue Bridge ingår

4029,00 kr

Artikeln är nästan slut i lager

40 W nätaggregat för utomhusbruk

Hue

40 W nätaggregat för utomhusbruk
Förlängningssladd
Styrka upp till 40 W
Svart

579,00 kr

Köp alla kameror
En Hue Secure-videodörrklocka i svart.

Skydda din dörröppning med ljus

Vi presenterar Hue Secure videodörrklocka – få rörelseaviseringar, kontrollera vem som är där med livevisning och aktivera dina Philips Hue-lampor så att de tänds eller blinkar när någon är vid dörren.

Köp dörrklocka

Jämför smarta övervakningskameror

Trådbunden kamera

Mer information

Batterikamera

Mer information

Strålkastarkamera

Mer information

Trådbunden videodörrklocka

Mer information

2K-modell tillgänglig

1080p-modell tillgänglig

Bildaspekt

16:09
16:09
16:09
1:1

Inbyggt ljus

Kan användas utomhus

Installationsfäste

Bords-, vägg- eller takmontering
Vägg-, takmontering
Väggfäste
Väggfäste

Effekt

Ansluts till uttag
Uppladdningsbart batteri
Ledningar till elektricitet
Ledningar till elektricitet

Realtidsbild

Mörkerseende

Tvåvägssamtal

Skickar rörelseaktiverade varningar

Fungerar med alla Hue lampor¹

Visa videohistorik²

Köp alla kameror
Övervaka ditt hem i realtid

Övervaka ditt hem i realtid

Få aviseringar skickade direkt till din mobila enhet. Se vad som händer – medan det händer – med en skarp och tydlig livevy. Din säkra kamera är hemma så att du inte behöver vara det.

En man övervakar en livevy av en bakgård på sin smartphone med hjälp av Hue-appen.

Fullständig kontroll över hemsäkerheten och belysningen i en app

Hue-appen ger dig fullständig kontroll över din smarta säkerhet och belysning. Hantera Hue-kameror, videodörrklockor och sensorer, få omedelbara aviseringar och utlös automatiseringar eller larm – direkt från din telefon. Kombinera med smarta lampor för att förbättra säkerheten och anpassa din installation i en och samma app.

En man sitter och arbetar vid sin laptop och övervakar sin ytterdörr via en 2K-kamera.

Styr med hjälp av bara rösten

Fungerar med Alexa, Google Assistant och Apple Home. Säg bara att du vill se ditt kameraflöde på en smart skärm – oavsett om rörelser detekteras eller om du bara vill kolla in.

Läs mer om smart hemsäkerhet

Utforska Philips Hue Secure

Utforska Philips Hue Secure
Utforska Säkerhetscentret

Utforska Säkerhetscentret
Få support

Få support

Frågor och svar om smarta säkerhetskameror

Hur mycket kostar smarta säkerhetskameror vanligtvis?

Har smarta säkerhetskameror ljud?

Hur länge lagras bilderna i de smarta säkerhetskamerorna?

Vilka smarta säkerhetskameror fungerar med röststyrningsappar som Alexa, Google Home eller Apple HomeKit?

Vilken är den bästa smarta säkerhetskameran?

Vilken är den bästa dörrklockskameran?

¹Kräver en Philips Hue Bridge och minst en Philips Hue-lampa (säljs separat).

²Kräver ett Secure-abonnemang (säljs separat).

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

