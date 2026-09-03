Kreativitet, kontroll och stämning i en enda smidig upplevelse. Philips Hue x Nanoleaf tar in Nanoleaf i Hue ekosystemet – uttrycksfullt modulärt väggljus möter smart styrning från Philips Hue, samlat i Hue-appen.
Philips Hue x Nanoleaf
Köp Philips Hue x Nanoleaf
Wall light module
469,00 kr
En harmoni av konst och stämning
Skapa konst på väggen med Nanoleaf, integrera den i ditt Philips Hue ekosystem och gör den till en del av ditt hem – allt styrs smidigt i Hue-appen. Inkludera dina Nanoleaf-paneler i ljusscener, automationer och scheman för ett onekligen enhetligt smart-belysningssystem.
Philips Hue Wall Light modul
Har du redan Nanoleaf Shapes Trianglar, Mini Trianglar eller Hexagoner som väggpaneler? Använd Philips Hue Wall Light modulen för att inkludera Nanoleaf i ditt Hue-ekosystem så kan du styra och anpassa dem tillsammans med dina lampor från Hue, allt i Hue-appen.*
* Andra Nanoleaf Wall paneler är för närvarande inte kompatibla för integrering med Philips Hue Wall Light modulen.
Startpaket
Har du inte Nanoleaf än? Köp våra Philips Hue x Nanoleaf startpaket. Varje set innehåller 9, 12, 15 eller 18 Nanoleaf-trianglar eller hexagoner, plus en Philips Hue Wall Light modul. Allt du behöver för att få in Nanoleaf i systemet Hue.
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Vi hjälper dig gärna! Om du behöver mer hjälp med att integrera Philips Hue och Nanoleaf kan du läsa fler frågor och svar eller kontakta oss.
Frågor och svar
Vilka paneler från Nanoleaf är kompatibla med Philips Hue Wall Light modulen?
Vilka paneler från Nanoleaf är kompatibla med Philips Hue Wall Light modulen?
Hur många paneler från Nanoleaf kan jag styra med en Philips Hue Wall Light modul?
Hur många paneler från Nanoleaf kan jag styra med en Philips Hue Wall Light modul?
Hur installerar jag paneler från Nanoleaf och lägger till dem i mitt Hue system?
Hur installerar jag paneler från Nanoleaf och lägger till dem i mitt Hue system?
Vilken kontroll och anpassning är möjlig med paneler från Nanoleaf?
Vilken kontroll och anpassning är möjlig med paneler från Nanoleaf?
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Vi hjälper dig gärna! Om du behöver mer hjälp med att parkoppla Philips Hue och Nanoleaf kan du läsa fler frågor och svar – eller kontakta oss direkt.