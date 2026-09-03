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Philips Hue x Nanoleaf

Kreativitet, kontroll och stämning i en enda smidig upplevelse. Philips Hue x Nanoleaf tar in Nanoleaf i Hue ekosystemet – uttrycksfullt modulärt väggljus möter smart styrning från Philips Hue, samlat i Hue-appen.

Modulära Nanoleaf Wall Light paneler integrerade med Philips Hue-appen som skapar färgstarkt omgivningsljus i en modern matsal.

Köp Philips Hue x Nanoleaf

Nyhet
Wall light module

Wall light module

469,00 kr

Wall panel triangle startpaket (9 panels) + Philips Hue Wall light modul

Wall panel triangle startpaket (9 panels) + Philips Hue Wall light modul

2299,00 kr

Kommer snart

Wall panel hexagons startpaket (9 panels) + Philips Hue Wall light modul

Wall panel hexagons startpaket (9 panels) + Philips Hue Wall light modul

2299,00 kr

Kommer snart

Wall panel triangle startpaket (12 panels) + Philips Hue Wall light modul

Wall panel triangle startpaket (12 panels) + Philips Hue Wall light modul

2878,00 kr

Kommer snart

Wall panel triangle startpaket (15 panels) + Philips Hue Wall light modul

Wall panel triangle startpaket (15 panels) + Philips Hue Wall light modul

3457,00 kr

Kommer snart

Wall panel hexagon startpaket (12 panels) + Philips Hue Wall light modul

Wall panel hexagon startpaket (12 panels) + Philips Hue Wall light modul

2878,00 kr

Kommer snart

Wall panel hexagon startpaket (15 panels) + Philips Hue Wall light modul

Wall panel hexagon startpaket (15 panels) + Philips Hue Wall light modul

3457,00 kr

Kommer snart

Till alla produkter

En harmoni av konst och stämning

Skapa konst på väggen med Nanoleaf, integrera den i ditt Philips Hue ekosystem och gör den till en del av ditt hem – allt styrs smidigt i Hue-appen. Inkludera dina Nanoleaf-paneler i ljusscener, automationer och scheman för ett onekligen enhetligt smart-belysningssystem.

Modulära Nanoleaf Hexagon Wall Light paneler ovanför en stationär dator med stämningsfulla ljusskenor från Philips Hue som skapar väggupplysningseffekter i ett modernt hemmakontor.

Philips Hue Wall Light modul

Har du redan Nanoleaf Shapes Trianglar, Mini Trianglar eller Hexagoner som väggpaneler? Använd Philips Hue Wall Light modulen för att inkludera Nanoleaf i ditt Hue-ekosystem så kan du styra och anpassa dem tillsammans med dina lampor från Hue, allt i Hue-appen.*

 

* Andra Nanoleaf Wall paneler är för närvarande inte kompatibla för integrering med Philips Hue Wall Light modulen.

Köp Wall Light modulen
Modulära Nanoleaf Hexagon Wall Light startpaketet integrerat med gradient-golvlampan Philips Hue Signe som lyser upp ett modernt vardagsrum i rosa och lila toner av smart ljus.

Startpaket

Har du inte Nanoleaf än? Köp våra Philips Hue x Nanoleaf startpaket. Varje set innehåller 9, 12, 15 eller 18 Nanoleaf-trianglar eller hexagoner, plus en Philips Hue Wall Light modul. Allt du behöver för att få in Nanoleaf i systemet Hue.

Modulära Nanoleaf Hexagon Wall Light paneler monterade ovanför en säng och bordslampor från Philips Hue som lyser i rosa, orange, gula och vita toner av smart ljus.

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Läs mer om Nanoleaf

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Frågor och svar

Vilka paneler från Nanoleaf är kompatibla med Philips Hue Wall Light modulen?

Hur många paneler från Nanoleaf kan jag styra med en Philips Hue Wall Light modul?

Hur installerar jag paneler från Nanoleaf och lägger till dem i mitt Hue system?

Vilken kontroll och anpassning är möjlig med paneler från Nanoleaf?

En samling av Philips Hue-ljuskällor, Hue Bridge och en smart spotlight

Få support

Vi hjälper dig gärna! Om du behöver mer hjälp med att parkoppla Philips Hue och Nanoleaf kan du läsa fler frågor och svar – eller kontakta oss direkt.

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