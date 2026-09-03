Philips Hue Wall Light modul

Har du redan Nanoleaf Shapes Trianglar, Mini Trianglar eller Hexagoner som väggpaneler? Använd Philips Hue Wall Light modulen för att inkludera Nanoleaf i ditt Hue-ekosystem så kan du styra och anpassa dem tillsammans med dina lampor från Hue, allt i Hue-appen.*

* Andra Nanoleaf Wall paneler är för närvarande inte kompatibla för integrering med Philips Hue Wall Light modulen.