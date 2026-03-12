Liane 360° LED-list 3 m

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I lager
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Om Liane 360° LED-list 3 m

Liane 360°-ljusslingan är föreningen mellan premiumdesign och smart belysning. Dess 360°-sken kompletterar och förstärker subtilt de arkitektoniska vägg- och taklinjerna i ditt hem, vilket skapar ett raffinerat uttryck för din personliga stil. Konstruerad med OmniGlow-teknik levererar Liane en ultrajämn, enhetlig ljuslinje som ger djup, värme och subtil elegans till minimalistiska interiörer. Växla enkelt mellan krispigt vitt ljus för arbetsuppgifter, toner av varmvitt för avkoppling eller mjuka gradienter för att skapa rätt atmosfär. Ge hemmets rum och hemmakontor en diskret karaktär genom att dra den längs väggar och taklinjer. Dra ljusslingan över skrivbord och forma den för att skapa ett unikt blickfång. Den prisbelönta Hue appen ger dig smart hantering, automation och personliga ljusscener som passar din livsstil.

  • Enhetlig 360° vitt och färgat ljus
  • OmniGlow med ultrajämna färgövergångar
  • Klipp till önskad längd och montera som du vill
  • Smart styrning med Hue appen
  • Nätadapter och tillbehör ingår

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