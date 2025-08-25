Support
Jämför ljuskällorna Hue Essential och Hue LED

Hue Essential

Hue

Ljusflöde

806 lumen
Alternativ med 810, 1100, 1600 lumen

Precisionsfärg Chromasync™

Nej
Ja

Dimbar

Låg dimring till 2% ljusstyrka
Ultralåg dimring till 0,2% ljusstyrka

Färgtemperaturintervall

Essential-vitt (2 200-6 500 K)
Fullspektrum dagsljus (1000-20000K)

Två vänner i en soffa under det rosa skenet från en smart lampa från Philips Hue.

Kom igång med smart belysning

Det är det mest avancerade, intuitiva och roliga sättet att lysa upp ditt hem både inifrån och ut. Skapa ditt system utifrån ett urval smarta ljuskällor, lampor, utomhusbelysning och tillbehör. Lås upp alla funktioner med en smart ljushubb av typen Hue Bridge eller Bridge Pro och konfigurera och styr allt via Hue-appen. Njut av automatiseringar, synkronisera med TV, spel och musik, lås upp smart hemsäkerhet, styrning när du är borta hemifrån och mycket mer!

En jämförelse mellan två smarta Hue lampor – den ena lyser rosa och den andra har ett varmvitt ljus.

Skapa den perfekta atmosfären

Med 8 miljoner färger och flera toner av varmt till kallt vitt ljus att välja mellan kan du skapa den perfekta stämningen för allt du gör både inomhus och utomhus. Välj en av våra färgglada, skräddarsydda ljusscener (eller designa din egen!), arbeta eller slappna av till den optimala tonen av vitt ljus, eller låt dina lampor glittra som stjärnorna för de där extra speciella stunderna.

En jämförelse av två smarta Hue lampor i ett sovrum – den ena är dimrad till en mysig ljusstyrka på 2 %, och den andra lyser starkt på 100 %.

Smidig dimring

Traditionella ljuskällor behöver en speciell strömbrytare med dimmer som kopplas till ditt hems elnät. Med smarta lampor är dimning inbyggd – Hue-appen, smarta strömbrytare och till och med din röst kan dimma dina lampor direkt och smidigt till låga nivåer.

Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge smarta belysningskontrollsystem för hemmet.

Få allt med en Bridge

Hue Bridge och en Bridge Pro ger tillgång till en omfattande uppsättning avancerade smarta belysningsfunktioner. I dessa ingår coola ljuseffekter, surroundbelysning som kan synkas med hemmets underhållningssystem, Hue Secure för hemsäkerhet som integrerar lampor och kameror, röstkontroll med smarta assistenter, samt en hel del snillrik automation. Bridge Pro är vår mest avancerade Smart Light Hub som ger dig fler funktioner och möjligheten att använda fler lampor och som dessutom är snabbare.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

