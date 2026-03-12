Fyrkantig, modern utomhusvägglampa Scenova med smart färgat och vitt LED-ljus. Väderbeständig design för uteplatser, trädgårdar och ingångar. Med app- och röststyrning.
Nuvarande pris är 929,00 kr
Nuvarande pris är 929,00 kr
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Om Fyrkantig, modern utomhusvägglampa Scenova med smart färgat och vitt LED-ljus. Väderbeständig design för uteplatser, trädgårdar och ingångar. Med app- och röststyrning.
Skapa stämning utomhus också med Hue! Perfekt för uteplatsen, terrassen, bakgården eller ytterdörren. Med den här väggbelysningen utomhus får du fint rundstrålande ljus i reglerbara färgade toner eller varmt-till-kallvitt. Anpassa stämningen efter kvälls- och morgonljuset och sätt prägel på middagar utomhus eller mys under stjärnorna. Få extra lugn och ro när natten faller på och ställ in ljuset på rent och klart, vitt ljus för att se vem som kommer eller hitta vägen. Chromasync ger exakt färgmatchning mellan flera lampor med Hue för en sömlös upplevelse. Dubbla lager ljus som sprids mjukt och jämnt med toning av LED-prickarna och minskad bländning, samtidigt som det ger UV-resistens för att förhindra gulning med tiden. Sätt det här väderbeständiga, IP-44-klassade ljuset på väggar eller taket runt utsidan av ditt hem för att lysa upp och skapa trygg stämning. Enkel styrning – till och med när du inte är hemma –med anpassningsalternativ och automatiseringar med Hue-appen och röstassistenter.
- Reglerbara vita och färgade ljus
- Väderbeständigt (IP44)
- Powershield anti-fläckbeläggning
- Vägg- eller takmontering
- App- och röststyrning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165367
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Nej
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Plast
Hållbarhet
- Omgivningstemperatur
- –25 till +45 °C
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
- Bärbar
- Nej
- Kontakttyp
- Ingen kontakt
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- -
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 120
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Balkong, Trädgård, Utomhus, Altan
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103165367
- Nettovikt
- 0,62 kg
- Bruttovikt
- 0,83 kg
- Höjd
- 160 mm
- Längd
- 120 mm
- Bredd
- 155 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004444101
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 5,2
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 5,2
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 86 mm
- Total längd
- 180 mm
- Total bredd
- 122 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 510
- Lampteknologi
- Ej tillämpligt
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- NA
- IP-kod
- IP44 (IP20 PSU)
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Ljusflöde på 2 700 K
- 480
- Antal ljuskällor
- 1
- UL våt/fuktig/torr plats
- Wet location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Monteringsalternativ
- Tak, Vägg
Ljuskällan
- Formfaktor
- square
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning