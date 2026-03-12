Neon utomhus LED-list 10m

4259,00 kr

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I lager
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Om Neon utomhus LED-list 10m

Ge ditt utomhusutrymme ett lekfullt skimmer med en lightstrip i neon för utomhusbruk. Chromasync™-tekniken ger exakt färgmatchning för vackra skalor på uteplatser, trädgårdsgångar och växter. Njut av klart, rent vitt ljus i valfri naturlig nyans för praktisk utomhusbelysning. Anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter skapar den perfekta atmosfären för alla stunder utomhus. Installationen är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • 1 100 lumen
  • App- och röststyrning

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Belysningsinspiration

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