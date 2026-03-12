Neon utomhus LED-list 10m
4259,00 kr
Nuvarande pris är 4259,00 kr
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Neon utomhus LED-list 10m
Ge ditt utomhusutrymme ett lekfullt skimmer med en lightstrip i neon för utomhusbruk. Chromasync™-tekniken ger exakt färgmatchning för vackra skalor på uteplatser, trädgårdsgångar och växter. Njut av klart, rent vitt ljus i valfri naturlig nyans för praktisk utomhusbelysning. Anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter skapar den perfekta atmosfären för alla stunder utomhus. Installationen är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.
- Anpassningsbara scener och effekter
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Starkt, äkta vitt ljus
- 1 100 lumen
- App- och röststyrning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103088857
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Färger
- Multi Color
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- -20 °C till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- 80
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Nej
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Längd
- 10 000 mm
Övrigt
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103088857
- Nettovikt
- 2,39 kg
- Bruttovikt
- 2,9 kg
- Höjd
- 347 mm
- Längd
- 125 mm
- Bredd
- 355 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004277102
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103088857
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 30
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 21 mm
- Total bredd
- 11 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP67 (IP44 PSU)
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- EPREL-registreringsnummer
- 2471201
Ljuskällan
- Ljusflöde
- 1100 lm vid 6500K
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions
Trendande produkter
Halloween: upp till 25%
Flux LED-list 4m
1039,00 kr
Neon utomhus LED-list 3m
1729,00 kr
Halloween: upp till 25%
Flux LED-list 3m
929,00 kr