Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65" + HDMI sync box 4K

2539,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
Närbild på baksidan av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
Förpackning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
Användning av LED-LISTER Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65&quot; + HDMI sync box 4K
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Om Philips Hue Play sync-kit: gradient LED-ljusslinga 65" + HDMI sync box 4K

Utforska Hue underhållningsvärlden med detta sync-kit för underhållning. Kitet innehåller en Play HDMI sync box 4K och en färgkompatibel gradient LED-ljusslinga. Anslut digitalboxar och streamingstickor till sync box och synkronisera tv-innehållet med LED-ljusslingaen. Njut av färgglada gradienta väggupplysningseffekter med sömlösa reaktioner på allt skärminnehåll. Sync box stödjer 4K-upplösning vid en uppdateringsfrekvens på 60 Hz, så att du titta med hög kvalitet och direkt ljusrespons. Konfigurera enkelt allt i Hue appen och njut av dina favoritfilmer, serier och spel som aldrig förr!

  • Stöd för 4K-upplösning vid 60Hz
  • Gradienta väggupplysningseffekter
  • Lämplig för TV-apparater upp till 65 tum
  • Enkel och kompakt design
  • Styr och konfigurera med Hue appen
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