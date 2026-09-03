¿No estás seguro de cómo sincronizar las luces Philips Hue con tu TV?
Tanto si deseas una configuración sencilla como disfrutar de la experiencia definitiva, hay una opción de sincronización de Hue para cada hogar.
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¿No estás seguro de cómo sincronizar las luces Philips Hue con tu TV?
Aplicación Sync TV
Sincronizar las luces con un TV Samsung o LG
Sincroniza las luces Hue directamente con televisores Samsung y LG compatibles mediante la aplicación Hue Sync TV. Disfruta de una iluminación inmersiva que reacciona al instante a todo lo que aparece en pantalla, incluidas aplicaciones de streaming integradas, películas, deportes y videojuegos. No es necesario hardware de sincronización adicional.
Lo que necesitas
- Televisores Samsung y LG compatibles*
- Al menos una lámpara Hue con capacidad de color
- Aplicación Hue Sync TV (se requiere suscripción)
- Hue Bridge
- Aplicación Hue
Ideal para
- Sincroniza con aplicaciones nativas de TV, televisión abierta
- Juegos casuales.
- Configuración mínima sin necesidad de hardware
Nuestras mejores recomendaciones para la aplicación Hue Sync TV
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"
99,99 €
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"
119,99 €
Lámpara de mesa Hue Play
79,99 €
Tubo de luz Play gradient compacto
209,99 €
Tubo de luz Play gradient grande
229,99 €
Lámpara de pie grande Hue Play
149,99 €
Lámpara de pie compacta Hue Play
139,99 €
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 65"
159,99 €
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 85"
179,99 €
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"
199,99 €
Bridge Pro
149,99 €
Preguntas frecuentes sobre la aplicación Hue Sync TV
¿Qué televisores son compatibles?*
¿Qué televisores son compatibles?*
¿Cómo empiezo?
¿Cómo empiezo?
¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces con un televisor Samsung o LG?
¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces con un televisor Samsung o LG?
Play screen sync
Sincronizar las luces con cualquier contenido en cualquier televisor
Lleva la iluminación de la TV a cualquier televisor de hasta 85" con el dispositivo Play Screen Sync. El dispositivo se conecta al televisor y su lente ojo de pez captura el contenido y los colores de la pantalla, sincronizando las luces Hue en tiempo real con todo el contenido, incluidas aplicaciones nativas de TV y televisión en abierto.
Lo que necesitas
- Dispositivo Play Screen Sync
- Al menos una tira de luz Philips Hue para TV*
- Aplicación Hue
Ideal para
- Sincronizar cualquier contenido en pantalla.
- Aplicaciones nativas de TV y televisión en abierto
- Instalación Plug & Play sencilla
Lo que necesitas...
Philips Hue Play screen sync
119,99 €
Preguntas frecuentes sobre Play screen sync
¿Qué es Play Screen Sync?
¿Qué es Play Screen Sync?
¿Por qué elegir Play Screen Sync?
¿Por qué elegir Play Screen Sync?
¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces usando Play Screen Sync?*
¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces usando Play Screen Sync?*
Nuestras mejores recomendaciones para Play Screen Sync
Lámpara de mesa Hue Play
79,99 €
Pack doble barra de luces Play
149,99 €
Pack doble barra de luces Play
149,99 €
Lámpara de pie grande Hue Play
149,99 €
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"
99,99 €
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"
119,99 €
Play HDMI sync box 4K u 8K
Sincronizar las luces con contenido conectado a HDMI
Las Play HDMI sync box 4K y 8K sincronizan las luces con dispositivos conectados mediante HDMI, como dispositivos de streaming y consolas de videojuegos, lo que permite una sincronización rápida y precisa de la iluminación en tiempo real. Play HDMI sync box 4K resulta ideal para jugar a diario y ver películas con una nitidez de 4K. La Play HDMI sync box 8K admite resoluciones más altas y hasta 120 fotogramas por segundo, lo que lo hace ideal para los videojuegos de última generación y el cine en casa avanzado.
Lo que necesitas
- Play HDMI sync box
- Al menos una tira de luz Philips Hue para TV*
- Aplicación Hue
Ideal para
- Sincronizar contenido conectado a HDMI
- Configuraciones avanzadas para juegos
- Sincronización rápida y fluida de las luces con el TV
Lo que necesitas...
Philips Hue Play HDMI sync box 4K
149,99 €
Preguntas frecuentes sobre HDMI sync box
¿Qué necesito para empezar?
¿Qué necesito para empezar?
¿Cuál es la diferencia entre Play HDMI sync box 4K y Play HDMI sync box 8K?
¿Cuál es la diferencia entre Play HDMI sync box 4K y Play HDMI sync box 8K?
¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces mediante HDMI sync box?*
¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces mediante HDMI sync box?*
Nuestras mejores recomendaciones para HDMI sync box
Lámpara de pie grande Hue Play
149,99 €
Lámpara de pie compacta Hue Play
139,99 €
Hue Play Wall
369,99 €
Hue Play Wall washer
369,99 €
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"
99,99 €
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"
119,99 €
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 65"
159,99 €
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 85"
179,99 €
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"
199,99 €
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Hue sync box 8KComprar sync box 8K
Hue sync box 4KComprar Hue sync box 4K
Sincronización de pantallaComprar dispositivo Screen Sync
Aplicación Sync TVMás información sobre la aplicación Sync TV
Ideal para
Funciona con aplicaciones de TV
Funciona con dispositivos HDMI
Setup
Compatibilidad con televisores
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