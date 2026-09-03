Crea tu configuración de entretenimiento Hue

¿No estás seguro de cómo sincronizar las luces Philips Hue con tu TV?
Tanto si deseas una configuración sencilla como disfrutar de la experiencia definitiva, hay una opción de sincronización de Hue para cada hogar.

¿Cómo quieres sincronizar las luces?

Quiero sincronizar las luces con mi televisor Samsung o LG

Quiero sincronizar las luces con mi televisor Samsung o LG

Quiero sincronizar las luces con cualquier contenido en cualquier televisor

Quiero sincronizar las luces con cualquier contenido en cualquier televisor

Quiero sincronizar mis luces con contenido a través de HDMI

Quiero sincronizar mis luces con contenido a través de HDMI

Una configuración de pantalla de televisión con iluminación de entretenimiento y que muestra la aplicación Philips Hue Sync TV.

Aplicación Sync TV

Sincronizar las luces con un TV Samsung o LG

Sincroniza las luces Hue directamente con televisores Samsung y LG compatibles mediante la aplicación Hue Sync TV. Disfruta de una iluminación inmersiva que reacciona al instante a todo lo que aparece en pantalla, incluidas aplicaciones de streaming integradas, películas, deportes y videojuegos. No es necesario hardware de sincronización adicional.

Lo que necesitas
- Televisores Samsung y LG compatibles*
- Al menos una lámpara Hue con capacidad de color
- Aplicación Hue Sync TV (se requiere suscripción)
- Hue Bridge
- Aplicación Hue

Ideal para
- Sincroniza con aplicaciones nativas de TV, televisión abierta
- Juegos casuales.
- Configuración mínima sin necesidad de hardware

Nuestras mejores recomendaciones para la aplicación Hue Sync TV

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"

Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"

Efectos de baño con luz con degradado
Tecnología RGBWWIC
Coincidencia precisa de colores Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

99,99 €

Próximamente

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"

Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"

Efectos de baño con luz con degradado
Tecnología RGBWWIC
Coincidencia precisa de colores Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

119,99 €

Próximamente

Novedad
Lámpara de mesa Hue Play

Lámpara de mesa Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box

79,99 €

Tubo de luz Play gradient compacto

Tubo de luz Play gradient compacto

Fabricado para televisores de 40" a 55"
Combina luz blanca y de colores
Incluye fuente de alimentación
Requiere Hue Bridge y Hue sync box

209,99 €

Crea tu kit de inicio
Tubo de luz Play gradient grande

Tubo de luz Play gradient grande

Fabricado para televisores de 60" y mayores
Incluye fuente de alimentación
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box

229,99 €

Novedad
Lámpara de pie grande Hue Play

Lámpara de pie grande Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box

149,99 €

Novedad
Lámpara de pie compacta Hue Play

Lámpara de pie compacta Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box

139,99 €

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 65"

Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 65"

Efectos de degradado ultrasuaves
Tecnología OmniGlow
Color preciso Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

159,99 €

Próximamente

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 85"

Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 85"

Efectos de degradado ultrasuaves
Tecnología OmniGlow
Color preciso Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

179,99 €

Próximamente

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"

Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"

Efectos de degradado ultrasuaves
Tecnología OmniGlow
Color preciso Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

199,99 €

Próximamente

Crea tu kit de inicio
Bridge Pro

Bridge Pro

Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Activa Hue Sync, MotionAware™.
Libera el control de toda la casa
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center

149,99 €

Preguntas frecuentes sobre la aplicación Hue Sync TV

¿Qué televisores son compatibles?*

¿Cómo empiezo?

¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces con un televisor Samsung o LG?


 

Un dispositivo Philips Hue Play screen sync con lente ojo de pez instalada en un televisor que detecta el contenido en pantalla.

Play screen sync

Sincronizar las luces con cualquier contenido en cualquier televisor

Lleva la iluminación de la TV a cualquier televisor de hasta 85" con el dispositivo Play Screen Sync. El dispositivo se conecta al televisor y su lente ojo de pez captura el contenido y los colores de la pantalla, sincronizando las luces Hue en tiempo real con todo el contenido, incluidas aplicaciones nativas de TV y televisión en abierto. 

Lo que necesitas
- Dispositivo Play Screen Sync
- Al menos una tira de luz Philips Hue para TV*
- Aplicación Hue

Ideal para
- Sincronizar cualquier contenido en pantalla.
- Aplicaciones nativas de TV y televisión en abierto
- Instalación Plug & Play sencilla

Lo que necesitas...

Novedad
Philips Hue Play screen sync

Philips Hue Play screen sync

Solución Plug & Play sencilla
Sincroniza contenidos con la app Hue
Capt. pant. completa efecto ojo pez
Algoritmo de coincidencia color

119,99 €

Preguntas frecuentes sobre Play screen sync

¿Qué es Play Screen Sync?

¿Por qué elegir Play Screen Sync?

¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces usando Play Screen Sync?*


 

Nuestras mejores recomendaciones para Play Screen Sync

Novedad
Lámpara de mesa Hue Play

Lámpara de mesa Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box

79,99 €

Crea tu kit de inicio
Pack doble barra de luces Play

Pack doble barra de luces Play

Pack doble
LED integrado
Blanco
Control inteligente con Hue Bridge*

149,99 €

Crea tu kit de inicio
Pack doble barra de luces Play

Pack doble barra de luces Play

Pack doble
LED integrado
Negro
Control inteligente con Hue Bridge*

149,99 €

Novedad
Lámpara de pie grande Hue Play

Lámpara de pie grande Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box

149,99 €

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"

Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"

Efectos de baño con luz con degradado
Tecnología RGBWWIC
Coincidencia precisa de colores Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

99,99 €

Próximamente

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Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"

Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"

Efectos de baño con luz con degradado
Tecnología RGBWWIC
Coincidencia precisa de colores Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

119,99 €

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Una Philips Hue Play sync box 4K colocada en un centro de entretenimiento frente a un televisor.

Play HDMI sync box 4K u 8K

Sincronizar las luces con contenido conectado a HDMI

Las Play HDMI sync box 4K y 8K sincronizan las luces con dispositivos conectados mediante HDMI, como dispositivos de streaming y consolas de videojuegos, lo que permite una sincronización rápida y precisa de la iluminación en tiempo real. Play HDMI sync box 4K resulta ideal para jugar a diario y ver películas con una nitidez de 4K. La Play HDMI sync box 8K admite resoluciones más altas y hasta 120 fotogramas por segundo, lo que lo hace ideal para los videojuegos de última generación y el cine en casa avanzado.

Lo que necesitas
- Play HDMI sync box
- Al menos una tira de luz Philips Hue para TV*
- Aplicación Hue

Ideal para
- Sincronizar contenido conectado a HDMI
- Configuraciones avanzadas para juegos
- Sincronización rápida y fluida de las luces con el TV

Lo que necesitas...

Novedad
Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Compatible con resolución 4K a 60 Hz
Sincroniza con la app Hue
Diseño simple y compacto
Fácil configuración e instalación

149,99 €

Preguntas frecuentes sobre HDMI sync box

¿Qué necesito para empezar?

¿Cuál es la diferencia entre Play HDMI sync box 4K y Play HDMI sync box 8K?

¿Necesito un Hue Bridge para sincronizar las luces mediante HDMI sync box?*


 

Nuestras mejores recomendaciones para HDMI sync box

Novedad
Lámpara de pie grande Hue Play

Lámpara de pie grande Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box

149,99 €

Novedad
Lámpara de pie compacta Hue Play

Lámpara de pie compacta Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box

139,99 €

Hue Play Wall

Hue Play Wall

Tecnología ColorCast
1035 lúmenes
Altura × anchura: 15,7 × 9,1 cm
Negro mate

369,99 €

Hue Play Wall washer

Hue Play Wall washer

Tecnología ColorCast
1035 lúmenes
Altura × anchura: 15,7 × 9,1 cm
blanco mate

369,99 €

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"

Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"

Efectos de baño con luz con degradado
Tecnología RGBWWIC
Coincidencia precisa de colores Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

99,99 €

Próximamente

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Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"

Tira de luz Philips Hue Play gradient de 85"

Efectos de baño con luz con degradado
Tecnología RGBWWIC
Coincidencia precisa de colores Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

119,99 €

Próximamente

Próximamente
Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 65"

Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 65"

Efectos de degradado ultrasuaves
Tecnología OmniGlow
Color preciso Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

159,99 €

Próximamente

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Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 85"

Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 85"

Efectos de degradado ultrasuaves
Tecnología OmniGlow
Color preciso Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

179,99 €

Próximamente

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Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"

Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"

Efectos de degradado ultrasuaves
Tecnología OmniGlow
Color preciso Chromasync
Requiere app o dispositivo de sincr.

199,99 €

Próximamente

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Ideal para

Entretenimiento doméstico avanzado
Entretenimiento doméstico avanzado
Configuración sencilla para casi cualquier televisor
Televisores Samsung y LG compatibles

Funciona con aplicaciones de TV

-
-
Sincroniza todo el contenido de televisión
Sincroniza todo el contenido de televisión

Funciona con dispositivos HDMI

Sincroniza todo el contenido de televisión
Sincroniza todo el contenido de televisión

Setup

Avanzado
Avanzado
Sencillo
Sencillo

Compatibilidad con televisores

Cualquier televisor
Cualquier televisor
Todos los televisores hasta 85 pulgadas
Solo televisores compatibles

Requiere un Hue Bridge

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