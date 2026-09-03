Sincroniza las luces Hue directamente con televisores Samsung y LG compatibles mediante la aplicación Hue Sync TV. Disfruta de una iluminación inmersiva que reacciona al instante a todo lo que aparece en pantalla, incluidas aplicaciones de streaming integradas, películas, deportes y videojuegos. No es necesario hardware de sincronización adicional.



Lo que necesitas

- Televisores Samsung y LG compatibles*

- Al menos una lámpara Hue con capacidad de color

- Aplicación Hue Sync TV (se requiere suscripción)

- Hue Bridge

- Aplicación Hue

Ideal para

- Sincroniza con aplicaciones nativas de TV, televisión abierta

- Juegos casuales.

- Configuración mínima sin necesidad de hardware